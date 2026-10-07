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Qonto lancia Insights, la piattaforma gratuita sui dati delle PMI

Qonto lancia Insights, la piattaforma gratuita sui dati delle PMI

7 Ottobre 2026

7 Ottobre 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Qonto lancia Insights, la piattaforma gratuita sui dati delle PMI

La notizia in sintesi

  • Qonto lancia una piattaforma gratuita con indicatori mensili sull’attività delle PMI in Francia, Germania, Italia e Spagna.
  • A settembre il 28,1% delle fatture delle PMI italiane osservate è stato pagato in ritardo.
  • La durata mediana della liquidità in Italia scende a 9,5 giorni; il 27,8% delle imprese ha riserve per un mese.
  • Le PMI italiane con transazioni internazionali raggiungono il 21,3%; l’adozione dell’IA supera il 20% nei servizi professionali e digitali.

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Pagamenti delle fatture a 51,2 giorni in media e una durata mediana della liquidità scesa a 9,5 giorni: sono due dei dati sulle PMI italiane di settembre disponibili su Qonto Insights, la piattaforma gratuita presentata il 7 ottobre 2026. Il servizio permette di consultare indicatori aggiornati ogni mese su liquidità, ritardi nei pagamenti, attività internazionale e utilizzo dell’intelligenza artificiale, ricavati dalle transazioni dei clienti dell’azienda.

Qonto Insights

L’osservazione riguarda le imprese clienti in Francia, Germania, Italia e Spagna. I dati vengono aggregati e anonimizzati: gli indicatori descrivono quindi i comportamenti finanziari delle aziende monitorate, senza rendere identificabili le singole attività. Qonto, che offre servizi di gestione finanziaria a PMI e liberi professionisti, conta oltre 750.000 clienti in Europa.

Alexandre Prot, Co-Founder e CEO di Qonto, presenta così il progetto:

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“Ci troviamo in una posizione privilegiata, poiché siamo in contatto diretto con oltre 750mila imprese in otto mercati europei. Con Qonto Insights vogliamo valorizzare ancora di più questo osservatorio unico, analizzando la situazione reale delle PMI europee”

Liquidità ridotta e fatture in ritardo

Per l’Italia, i primi risultati mostrano difficoltà nella gestione della cassa. A settembre il 28,1% delle fatture delle PMI osservate è stato saldato oltre la scadenza. La quota è del 27,5% in Germania, del 32,4% in Francia e del 38,9% in Spagna. Il confronto colloca dunque il dato italiano poco sopra quello tedesco e sotto quelli francese e spagnolo.

Le riserve disponibili offrono un’altra misura della pressione finanziaria. Soltanto il 27,8% delle imprese italiane dispone di liquidità sufficiente a coprire almeno un mese, contro il 42,4% in Francia, il 41,1% in Germania e il 29,6% in Spagna. Tra i quattro mercati analizzati, l’Italia presenta la quota più bassa su questo indicatore.

La durata mediana della liquidità, pari a 9,5 giorni, e il tempo medio di pagamento delle fatture, arrivato a 51,2 giorni, misurano aspetti diversi della gestione finanziaria. La piattaforma li affianca alla percentuale di fatture pagate in ritardo e al valore medio di quelle insolute, consentendo di leggere insieme disponibilità di cassa e incassi.

Attività oltreconfine e adozione dell’intelligenza artificiale

Accanto alle difficoltà finanziarie, i dati segnalano una crescita dell’attività internazionale delle imprese italiane monitorate. La quota di PMI che effettua transazioni oltreconfine raggiunge il 21,3%, con operazioni che interessano complessivamente 90 Paesi. L’indice dedicato permette di osservare anche i mercati coinvolti e l’importo medio dei flussi di denaro transfrontalieri.

Un altro filone di analisi riguarda gli strumenti di intelligenza artificiale. L’indice sull’IA misura quante imprese investono in questi servizi, la spesa sostenuta e il numero di strumenti ai quali si abbona un’impresa tipo. Il monitoraggio rientra nel confronto tra i quattro mercati europei coperti dalla piattaforma.

Adozione AI Fornitori Europa

L’obiettivo dichiarato da Qonto è mettere queste informazioni a disposizione di giornalisti, decisori pubblici e operatori economici. Il servizio utilizza le attività finanziarie osservate per seguire fenomeni che vanno dai tempi di incasso alle scelte di investimento delle imprese.

Prot, Co-Founder e CEO di Qonto, aggiunge:

“Dai ritardi nei pagamenti delle fatture all’adozione dell’intelligenza artificiale, fino alla crescita delle attività internazionali, l’obiettivo è affiancare dati concreti e aggiornati ogni mese a percezioni e ipotesi, offrendo una lettura basata sulla realtà delle aziende. La nuova piattaforma mette a disposizione di giornalisti, decisori pubblici e operatori economici una prospettiva unica sullo stato di salute delle imprese, la vera spina dorsale dell’economia europea, attraverso dati comportamentali affidabili, concreti e più tempestivi che mai”.

In Italia, l’adozione dell’intelligenza artificiale supera il 20% delle imprese nei servizi professionali e digitali. Il dato riguarda questi settori, non l’intero insieme delle PMI italiane. È un elemento che si affianca all’aumento delle transazioni internazionali, mentre gli indicatori di liquidità descrivono una situazione finanziaria più tesa.

Adozione AI Italia

Quattro indici aggiornati ogni mese

La consultazione è organizzata in quattro aree: adozione dell’IA, ritardi di pagamento, transazioni internazionali e riserve di liquidità. Quest’ultima include anche la quota di imprese che registra un saldo negativo in un determinato momento del mese, oltre alla durata delle riserve e alla disponibilità di cassa per almeno un mese.

Agli indicatori si aggiunge la sezione “Qonto Insights: Explained”, dedicata ad analisi per Paese, confronti tra mercati e approfondimenti sulle tendenze rilevate. Gli aggiornamenti mensili consentiranno di seguire l’evoluzione dei dati: per le imprese italiane osservate, il punto di partenza combina riserve di liquidità limitate, una maggiore attività oltreconfine e la diffusione degli strumenti di IA nei servizi professionali e digitali.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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