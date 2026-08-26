26 Agosto 2026

/ Home/MOTORI/Genesis GV60 protagonista di un itinerario elettrico in Alta Valtellina

La notizia in sintesi Genesis propone un itinerario estivo in Alta Valtellina a bordo della GV60 elettrica.

Il percorso collega Bormio, il Bormio Golf, i Laghi di Cancano e Livigno.

La GV60 dichiara fino a 561 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP.

Genesis ha debuttato in Italia nel gennaio 2026 con tre modelli elettrici.

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Genesis ha presentato un itinerario estivo in Alta Valtellina dedicato alla GV60, il C-SUV elettrico con cui il marchio ha esordito sul mercato italiano. Il percorso suggerito parte da Milano e attraversa Bormio, il Bormio Golf, i Laghi di Cancano e Livigno, fino al Passo dello Stelvio. La proposta punta a mostrare l’impiego dell’auto elettrica sulle strade alpine, tra dislivelli, passi di montagna e attività all’aperto.

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Secondo i dati diffusi dalla casa, la GV60 può raggiungere fino a 561 chilometri di autonomia nel ciclo combinato WLTP. Il modello è dotato di batteria da 84 kWh e architettura a 800 Volt, con ricarica in corrente continua fino a 240 kW: sulle infrastrutture ultra-rapide, il passaggio dal 10 all’80% richiede circa 18 minuti.

Da Bormio al campo da golf

La prima tappa dell’itinerario è Bormio, località situata a 1.225 metri di quota e base per le escursioni nell’area. Genesis indica che il trasferimento da Milano può essere completato senza ricariche intermedie, facendo riferimento all’autonomia dichiarata del veicolo. Il bagagliaio della GV60 ha una capacità di 680 litri, che sale a 1.460 litri con i sedili posteriori abbattuti.

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A pochi minuti dal centro di Bormio si trova il Bormio Golf, campo a nove buche par 33 posto a oltre 1.200 metri di altitudine. Il tracciato, progettato negli anni Novanta dall’architetto Mario Verdieri di St. Moritz, è omologato dalla Federazione Italiana Golf. Genesis è Official Automotive Partner dei Campionati Nazionali e Internazionali Amateur della FIG dallo scorso maggio, nell’ambito di un accordo triennale per la mobilità degli eventi federali.

Per la guida sui tratti montani, Genesis cita la trazione integrale sulle versioni previste, l’assistenza alla partenza in salita e la Sospensione Predittiva Intelligente, disponibile a seconda di allestimenti e pacchetti. Il sistema utilizza una telecamera frontale per rilevare dossi e irregolarità del fondo, adattando l’assetto prima del passaggio.

Laghi di Cancano e Livigno

Da Bormio, il tragitto prosegue verso i Laghi di Cancano attraverso i tornanti di Fraele. L’area propone sentieri e percorsi ciclabili lungo le rive, mentre la funzione Vehicle-to-Load della GV60 permette di alimentare dispositivi elettronici esterni. Il Pacchetto Tetto Panorama, secondo quanto comunicato dall’azienda, comprende tetto panoramico fisso in vetro e barre portatutto.

L’itinerario raggiunge poi il Passo del Foscagno, a 2.291 metri, prima di scendere a Livigno, situata a 1.816 metri. Nel centro e nelle aree di sosta, il veicolo può contare sui sistemi di assistenza al parcheggio PCA e RSPA2. Per il tragitto verso il Passo dello Stelvio, a 2.758 metri, Genesis indica inoltre l’utilità dell’head-up display, che proietta sul parabrezza le informazioni di guida.

La gamma italiana del marchio comprende GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80. La GV60 è disponibile con potenze da 168 kW, pari a 229 CV, fino a 360 kW, corrispondenti a 490 CV. La configurazione più potente, secondo i dati forniti, accelera da 0 a 100 km/h in 4 secondi.

Il debutto italiano del marchio

Genesis ha debuttato in Italia nel gennaio 2026. Il primo showroom è stato aperto a Padova presso Ferri Auto, mentre per settembre è prevista l’inaugurazione di uno spazio a Roma. Il marchio ha comunicato anche l’avvio di formule di finanziamento e noleggio per la GV60, con rate mensili a partire rispettivamente da 399 e 449 euro, alle condizioni indicate nelle offerte commerciali.

“GV60 dimostra sulle strade alpine che la mobilità elettrica non impone rinunce, nemmeno dove pendenze e distanze non perdonano. Per noi la tecnologia ha valore quando semplifica la vita di chi viaggia, ed è questo il significato che diamo all’ospitalità So n-nim. Portiamo in Italia questa convinzione, un territorio alla volta” , ha dichiarato Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia.

La proposta dell’azienda lega quindi il lancio commerciale della GV60 in Italia a un percorso turistico di montagna, concentrandosi su autonomia, ricarica e dotazioni di assistenza alla guida. L’itinerario non costituisce un test indipendente delle prestazioni del veicolo, ma una traccia di viaggio elaborata dal costruttore per le strade dell’Alta Valtellina.

FAQ

Quali località attraversa l’itinerario Genesis?

Il percorso indicato collega Bormio, Bormio Golf, Laghi di Cancano, Passo del Foscagno, Livigno e Passo dello Stelvio.

Quanta autonomia dichiara Genesis GV60?

Genesis dichiara fino a 561 chilometri di autonomia nel ciclo combinato WLTP per GV60 con batteria da 84 kWh.

Quanto tempo richiede la ricarica rapida?

Su infrastrutture ultra-rapide la ricarica dal 10 all’80% richiede circa 18 minuti, secondo i dati forniti dal costruttore.

Quali versioni della GV60 sono disponibili?

Sono previste versioni da 168 kW, 234 kW e 360 kW, con trazione posteriore o integrale a seconda della configurazione.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.