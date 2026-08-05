OPPO Reno16 F debutta in Italia con promozione di lancio a 599,99 euro

5 Agosto 2026

La notizia in sintesi

OPPO Reno16 F arriva in Italia nella versione con 8 GB di RAM e 256 GB.

Il prezzo consigliato è 699,99 euro, con promozione di lancio a 599,99 euro.

Lo smartphone dispone di display AMOLED da 6,57 pollici e fotocamere da 50 MP.

Ad agosto previste offerte anche per gli altri modelli della serie Reno16.

( Riassunto generato con AI)

OPPO Reno16 F arriva in Italia a 599,99 euro

OPPO ha annunciato il debutto in Italia di Reno16 F, nuovo smartphone che si aggiunge alla gamma Reno16 Series. Il dispositivo sarà disponibile dal 3 agosto nelle colorazioni Pop White e Purple Black, nella sola configurazione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Il prezzo consigliato comunicato dall’azienda è di 699,99 euro. Per il lancio, Reno16 F viene proposto a 599,99 euro sullo store online oppostore.it e presso i principali rivenditori di elettronica. Sul sito del produttore, con un supplemento di 3,99 euro, sarà inoltre possibile acquistare cover, power bank e auricolari OPPO Enco Buds3 Pro.

Il nuovo modello punta soprattutto su fotografia, strumenti di editing e condivisione di contenuti. Tra le caratteristiche indicate figurano un display AMOLED da 6,57 pollici e il design 3D Pop Planet Design, previsto per la versione Pop White.

Fotocamere e strumenti per foto e video

Il comparto fotografico comprende una fotocamera selfie ultra-grandangolare da 50 megapixel, una fotocamera principale con stabilizzazione ottica dell’immagine e un teleobiettivo da 50 megapixel per i ritratti. Quest’ultimo offre uno zoom ottico di circa 3,5 volte.

OPPO ha incluso diverse funzioni dedicate alla produzione di contenuti, fra cui Pop Cam, AI Remix Collage, Popout 2.0, 4K Auto Straighten Video e Dual View Video 2.0. Gli strumenti sono destinati alla modifica di immagini e video realizzati con lo smartphone.

Reno16 F utilizza ColorOS 16 e integra anche AI Snap Key e AI Mind Space. Sul piano della ricarica, il telefono supporta la tecnologia 45W SUPERVOOC. L’azienda segnala inoltre le certificazioni IP68, IP69 e IP69K per la resistenza ad acqua e polvere.

Le offerte di agosto sulla serie Reno16

In parallelo al lancio di Reno16 F, OPPO ha comunicato le promozioni previste per gli altri dispositivi della serie durante il mese di agosto. Reno16 Pro sarà venduto a 899,99 euro, mentre Reno16 sarà disponibile a 749,99 euro.

Per entrambi i modelli sarà possibile aggiungere, al prezzo di 9,99 euro, uno dei bundle indicati dall’azienda: una fan bag e una cover in edizione BABYMONSTER con auricolari OPPO Enco Air5, oppure un power bank da 10.000 mAh, una cover protettiva e un caricatore.

OPPO Reno16 FS sarà invece proposto a 649,99 euro dal 1° al 16 agosto e a 599,99 euro dal 17 al 30 agosto. Per questo dispositivo è previsto un bundle con cover e caricatore acquistabile a 3,99 euro.

Con l’arrivo di Reno16 F, la serie Reno16 amplia quindi l’offerta disponibile sul mercato italiano, affiancando un nuovo modello alle promozioni già previste per il resto della gamma nel corso di agosto.

FAQ

Quanto costa OPPO Reno16 F in Italia?

Sì, il prezzo consigliato è 699,99 euro, mentre la promozione di lancio lo porta a 599,99 euro.

Quali colori sono disponibili per Reno16 F?

Sì, OPPO Reno16 F è disponibile nelle colorazioni Pop White e Purple Black.

Quanta memoria offre OPPO Reno16 F?

Sì, il modello comunicato per il mercato italiano dispone di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Quali certificazioni di resistenza possiede Reno16 F?

Sì, lo smartphone dispone delle certificazioni IP68, IP69 e IP69K per la resistenza ad acqua e polvere.

Qual è la fonte delle informazioni sull’offerta?

Sì. Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione.