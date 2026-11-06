Tineco mette il tempo libero al centro della campagna sulle pulizie

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Aspira e Lava in un Solo Passaggio – Pulisci lo sporco secco/umido e affronta facilmente disordini difficili e appiccicosi in un solo passaggio, senza la necessità di spazzare e poi lavare come nella pulizia tradizionale. Adatto per pavimenti duri sigillati versatili, tra cui legno, piastrelle, marmo, laminato. · Durata di funzionamento prolungata senza interruzioni: le innovative celle a tasca triplicano la durata della batteria, e iFLOOR 5 Breeze Complete soddisfa fino a 35 minuti di autonomia. Integra un sistema a doppio serbatoio con serbatoio d’acqua pulita da 800 ml e un serbatoio d’acqua sporca da 720 ml, il 30% più grande rispetto a Tineco iFLOOR 3 Series. Questo ti consentirà di pulire aree più ampie fino a 190m² senza interruzioni. · Pulizia dei bordi potenziata – L’esclusiva spazzola di Tineco raggiunge facilmente spazi stretti e garantisce una pulizia precisa lungo i battiscopa e negli angoli difficili da raggiungere, con la capacità di pulire bordi e angoli larghi solo 0.5CM.