13 Ottobre 2026

/ Home/TECNOBEAUTY & TECNOFITNESS/Amazfit T-Rex Dual Solar: LiveShare condivide posizione e dati

La notizia in sintesi Amazfit introduce LiveShare sul T-Rex Dual Solar per condividere posizione e dati delle attività quasi in tempo reale.

La funzione richiede il collegamento all’app Zepp e uno smartphone con connessione Internet attiva.

I contatti selezionati possono seguire l’attività da un browser, senza installare un’app dedicata.

Il T-Rex Dual Solar costa 649,90 euro ed è disponibile sul sito Amazfit.

Amazfit ha introdotto LiveShare sullo smartwatch T-Rex Dual Solar: la funzione permette di condividere con contatti selezionati la propria posizione e i dati dell’attività sportiva quasi in tempo reale. Annunciata il 13 ottobre 2026, è destinata anche a chi pratica trekking, escursionismo, arrampicata e alpinismo. Familiari, amici e compagni di squadra possono così seguire lo spostamento dell’utente durante l’uscita, consultando le informazioni attraverso un browser.

La condivisione comprende sia il percorso sia alcuni parametri dell’attività fisica. Oltre alla posizione e alla direzione di marcia, LiveShare rende disponibili la durata dell’attività, la distanza percorsa, il dislivello, la frequenza cardiaca e l’andatura. L’aggiornamento viene descritto come quasi in tempo reale: questa precisazione riguarda tanto i dati geografici quanto gli altri indicatori trasmessi.

Quali informazioni possono seguire i contatti

Chi riceve l’accesso può quindi osservare dove si trova l’utente e in quale direzione sta procedendo, affiancando queste informazioni ai dati sullo sforzo e sull’avanzamento dell’attività. La funzione riunisce nella condivisione elementi diversi: non soltanto la localizzazione, ma anche distanza, dislivello e durata, insieme a frequenza cardiaca e andatura.

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L’obiettivo indicato dall’azienda è consentire alle persone scelte dall’utente di seguire l’uscita e accorgersi di eventuali differenze rispetto al percorso o all’impegno fisico previsto. Jesus Carrero, direttore generale di Amazfit EMEA, presenta così la nuova funzione:

“LiveShare offre agli utenti una maggiore tranquillità quando partono per un’avventura. I familiari, gli amici e i compagni di squadra possono intervenire se i dati sulla posizione o gli indicatori di affaticamento iniziano a discostarsi da quanto previsto”

La dichiarazione lega dunque l’utilizzo di LiveShare alla possibilità di mantenere informate altre persone durante un’attività all’aperto. Sul piano operativo, però, la condivisione dipende dal collegamento tra orologio, applicazione e smartphone: la disponibilità della funzione sul dispositivo non elimina la necessità di una connessione Internet attiva sul telefono.

Come si attiva la condivisione

Per utilizzare LiveShare, il T-Rex Dual Solar deve essere collegato all’app Zepp. È attraverso questa applicazione che l’utente genera il link da inviare ai contatti selezionati. Il collegamento può essere trasmesso, per esempio, via e-mail o tramite un messaggio, lasciando all’utente la scelta delle persone con cui condividere l’attività.

Per chi segue l’uscita la procedura è diversa: non occorre installare un’applicazione dedicata. La visualizzazione è accessibile direttamente dal browser web, attraverso il link ricevuto. L’app Zepp serve quindi a chi avvia la condivisione, mentre ai destinatari viene offerta una modalità di consultazione via web.

Oltre alla generazione del link, Zepp consente di attivare la condivisione automatica dell’attività. Il monitoraggio ha comunque un termine legato alla registrazione: quando l’utente interrompe quest’ultima, termina anche la possibilità di seguire l’attività attraverso LiveShare.

Il dispositivo e la disponibilità

La funzione è disponibile sul T-Rex Dual Solar, smartwatch sportivo con schermo AMOLED e un sistema di ricarica solare che utilizza entrambi i lati dell’orologio. Il dispositivo integra un pannello solare nel display e una seconda cella sul retro, realizzata in vetroceramica.

Il prezzo indicato è di 649,90 euro. L’orologio è già acquistabile sul sito di Amazfit, mentre la vendita presso i partner commerciali è prevista prossimamente, senza una data specificata. LiveShare aggiunge al dispositivo la possibilità di condividere l’uscita con altre persone, a condizione che siano rispettati i requisiti di collegamento e connettività.