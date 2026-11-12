12 Novembre 2026

/ Home/PRODOTTI/LG Electronics presenta CreateBoard TR3ER con Android 16

LG Electronics amplia la gamma di lavagne interattive CreateBoard con il modello TR3ER, presentato il 12 novembre 2026 e destinato a scuole, università e sale riunioni. Il dispositivo combina uno schermo UHD 4K, il sistema operativo Android 16 e la certificazione Google EDLA. Le funzioni previste comprendono la scrittura simultanea di più utenti, la condivisione wireless dei contenuti e la gestione da remoto per gli amministratori informatici.

La TR3ER è disponibile in tre dimensioni: 65, 75 e 86 pollici. Tutte adottano una risoluzione di 3.840 × 2.160 pixel e riconoscono fino a 50 punti di contatto contemporanei. Più persone possono quindi lavorare sullo stesso display, scrivendo, disegnando o modificando i materiali durante una lezione o una riunione.

Android 16 e accesso alle applicazioni Google

La certificazione Google EDLA permette di utilizzare i servizi Google accedendo con il proprio account. Dal Google Play Store si possono inoltre scaricare applicazioni per la didattica, la produttività e il lavoro di gruppo. L’accesso alle app si affianca agli strumenti di scrittura e gestione dei contenuti presenti sulla lavagna.

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Sul fronte della protezione dei dati, il dispositivo include Screen Lock, USB Lock e una funzione per la cancellazione automatica dei file. Si tratta di strumenti destinati a controllare l’accesso alla lavagna e ai materiali conservati al suo interno, un aspetto che riguarda tanto le aule quanto gli spazi aziendali condivisi.

Francesco Mammana, Sales Director della divisione Business Solution di LG Electronics Italia, descrive così l’impostazione del prodotto:

“Con la nuova LG CreateBoard TR3ER continuiamo a sviluppare soluzioni capaci di rendere la collaborazione digitale sempre più semplice, intuitiva e immediata. L’integrazione dell’ecosistema Google, insieme agli strumenti dedicati alla creazione e alla condivisione dei contenuti, ci permette di offrire una soluzione versatile, pensata per accompagnare l’evoluzione degli ambienti di apprendimento e di lavoro ”

Dalla scrittura sul display alla condivisione dei materiali

Per preparare e modificare i contenuti, LG CreateBoard Lab mette a disposizione penna digitale, testo, forme, tabelle, note adesive e annotazioni. Gli utenti possono intervenire direttamente sullo schermo, senza limitarsi a mostrare una presentazione già pronta. La piattaforma consente anche di consultare informazioni e risorse online durante le attività e di inserirle nei materiali utilizzati.

Il trasferimento dei documenti passa attraverso Google Drive e OneDrive, con cui è possibile salvare, importare ed esportare i contenuti. Per distribuirli sono previste anche la posta elettronica e la condivisione tramite QR Code. Il lavoro svolto sulla lavagna può così essere trasferito ad altri dispositivi o condiviso con i partecipanti.

La TR3ER può visualizzare fino a quattro schermate nello stesso momento, una funzione pensata per affiancare materiali diversi durante il lavoro di gruppo. LG CreateBoard Share gestisce invece la trasmissione wireless dello schermo da computer, tablet e smartphone, evitando il collegamento via cavo per questa operazione.

La condivisione prevede un controllo degli accessi: attivando Secure Mode, gli utenti devono essere autorizzati prima di trasmettere i propri contenuti. La possibilità di usare dispositivi e sistemi operativi differenti permette a docenti, relatori e partecipanti di accedere ai materiali dai rispettivi strumenti di lavoro.

Controllo remoto e comunicazioni sui dispositivi

La gestione tecnica è affidata a LG ConnectedCare, attraverso cui gli amministratori IT possono monitorare e controllare le lavagne da remoto. La piattaforma permette inoltre di distribuire messaggi e contenuti in modo centralizzato sui dispositivi collegati, compreso l’invio di comunicazioni di emergenza a studenti e altri utenti.

L’offerta riunisce quindi due ambiti: le attività svolte sul display da chi insegna o conduce una riunione e l’amministrazione dei dispositivi da parte del personale tecnico. Per scuole e organizzazioni, le funzioni da considerare riguardano sia l’uso quotidiano dei materiali sia il controllo degli accessi e la gestione delle lavagne installate.