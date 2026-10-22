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Nilox presenta onair evo, fitness band senza schermo né abbonamento

Nilox presenta onair evo, fitness band senza schermo né abbonamento

22 Ottobre 2026

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La notizia in sintesi

  • Nilox presenta onair evo, la nuova fitness band senza schermo per attività fisica, recupero e sonno.
  • Il nuovo chipset e la liveness detection puntano a migliorare le rilevazioni e limitare le registrazioni involontarie.
  • Il monitoraggio comprende i sonnellini diurni; l’intelligenza artificiale elabora un report settimanale con suggerimenti personalizzati.
  • Prezzo consigliato di 59,99 euro, senza abbonamento, con cassa in alluminio e cinturini in silicone e nylon.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Una fitness band senza schermo, con rilevamento del sonno anche durante il giorno e un report settimanale elaborato dall’intelligenza artificiale. È onair evo, il dispositivo presentato il 22 ottobre 2026 da Nilox, marchio italiano di tecnologia per lo sport e le attività all’aperto. Il prezzo consigliato è di 59,99 euro e l’utilizzo non prevede un abbonamento. Le modifiche rispetto alla precedente versione riguardano i sensori, la gestione delle registrazioni e l’analisi delle abitudini dell’utente.

Il prodotto mantiene l’impostazione della fitness band priva di display, destinata a raccogliere informazioni durante l’allenamento e nelle attività quotidiane. L’aggiornamento interviene sia sui componenti interni sia sulla struttura del dispositivo: al nuovo chipset si affiancano una cassa in alluminio più sottile, due cinturini intercambiabili e una maggiore resistenza all’acqua. Sul versante delle funzioni, l’attenzione si concentra sul riconoscimento delle condizioni in cui vengono raccolti i dati e sulla lettura del riposo.

Il rilevamento distingue il polso dalle superfici

Il nuovo chipset è stato progettato, secondo Nilox, per contenere i consumi e aumentare la precisione delle misurazioni della frequenza cardiaca e dell’ossigenazione del sangue. Sono gli obiettivi dichiarati dal produttore per l’aggiornamento della componente elettronica, alla quale si aggiunge una funzione dedicata a evitare che vengano registrate attività quando il bracciale non è effettivamente indossato.

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Questa funzione, chiamata liveness detection, riconosce la presenza del dispositivo al polso. Quando onair evo viene lasciato su una superficie oppure tenuto in mano, il sistema evita di acquisire dati. La distinzione riguarda i movimenti e le vibrazioni attribuibili al corpo rispetto a quelli che arrivano dall’ambiente circostante. Lo scopo è limitare le false rilevazioni: non soltanto misurare i parametri, dunque, ma anche verificare che sussistano le condizioni previste per registrarli.

Sonno diurno e analisi settimanale

Il monitoraggio del riposo viene esteso oltre il sonno notturno. La nuova versione considera anche i pisolini e gli altri momenti di sonno durante la giornata, includendoli nella ricostruzione delle abitudini dell’utente. Il cambiamento riguarda quindi l’arco della giornata osservato dal dispositivo, che non si limita al periodo di riposo più lungo della notte.

A questi dati si aggiunge l’elaborazione tramite intelligenza artificiale integrata. Al termine di ogni settimana, il sistema analizza le informazioni raccolte sulle attività e sulle abitudini e prepara un report personalizzato. L’analisi comprende indicazioni e suggerimenti per organizzare la settimana successiva. La cadenza prevista è settimanale: la restituzione dei dati diventa così uno degli strumenti con cui il dispositivo intende accompagnare la gestione di allenamento, recupero e riposo.

Materiali, acqua e disponibilità

La resistenza all’acqua sale a 3 ATM. Nilox associa questa caratteristica all’utilizzo in piscina e dichiara la possibilità di indossare onair evo anche per immersioni fino a 30 metri. Il monitoraggio degli allenamenti in acqua rientra quindi fra gli impieghi indicati dal produttore per il nuovo modello.

La cassa in alluminio ha uno spessore ridotto rispetto alla versione precedente. Sono previsti due cinturini intercambiabili, uno in silicone e uno in nylon, da alternare fra allenamento e uso quotidiano. Onair evo è disponibile sul sito ufficiale Nilox al prezzo consigliato di 59,99 euro. L’assenza di vincoli di abbonamento accompagna una proposta che riunisce raccolta dei parametri, monitoraggio del sonno e analisi settimanale delle attività.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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