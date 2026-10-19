 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra
Amazon lancia tre Alexa Tablet in Italia con Google Play Store

Amazon lancia tre Alexa Tablet in Italia con Google Play Store

19 Ottobre 2026

19 Ottobre 2026/Home/MOBILE/Amazon lancia tre Alexa Tablet in Italia con Google Play Store

La notizia in sintesi

  • Dal 19 ottobre sono disponibili in Italia tre nuovi Alexa Tablet, con Google Play Store e Alexa+.
  • Debuttano i tablet Amazon Kids da 8,7 e 11 pollici, con prezzi da 229,99 euro.
  • Kids+ arriva in Italia: dodici mesi inclusi nei tablet Kids, poi abbonamento mensile.
  • Alexa Tablet 12 Pro parte da 499,99 euro; penna e tastiera sono acquistabili anche in un pacchetto.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

Nuovo Amazon Alexa Tablet 12 Pro, 8 GB di RAM, 128 GB, straordinario schermo 2,8K da 12″, batteria che dura tutto il giorno, con Google Play, progettato per Alexa+, Grafite

Prestazioni senza compromessi, autonomia per tutta la giornata: veloce e fluido per il multitasking a schermo diviso, il gaming ad alta intensità grafica e lo streaming in 4K. Chip octa-core con 8 GB di RAM e fino a 16 ore di riproduzione video, quattro altoparlanti con Dolby Atmos, Wi-Fi 6E, fotocamera posteriore da 13 MP e fotocamera frontale da 8 MP. · Bello da vedere, piacevole al tatto: design unibody in alluminio sottile, leggero e durevole. · Straordinario schermo 2,8K: guarda, leggi e crea con una nitidezza straordinaria. Scorrimento fluido a 120 Hz. Formato 3:2 per intrattenimento e multitasking senza compromessi.

Prezzo su Amazon499,99 €PrimeAcquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Amazon amplia la propria offerta di tablet in Italia: dal 19 ottobre 2026 sono in vendita su Amazon.it Alexa Tablet 12 Pro, Alexa Tablet 11 e Alexa Tablet 8. I tre dispositivi integrano Alexa+ e consentono l’accesso al Google Play Store, affiancando applicazioni come YouTube, Netflix e Gmail ai servizi Amazon. Nella stessa giornata debuttano i tablet Amazon Kids e l’abbonamento Kids+, che raccoglie contenuti digitali per bambini e strumenti di controllo per i genitori.

La gamma parte da 229,99 euro per il modello Alexa Tablet 8 e arriva a 499,99 euro per la configurazione iniziale del 12 Pro. Le differenze riguardano dimensioni, schermo, memoria, connettività e accessori, con una proposta dedicata anche all’uso con penna e tastiera.

Tablet Kids e abbonamento: cosa comprendono i prezzi

I nuovi dispositivi per bambini sono disponibili nei formati Amazon Kids da 8,7 pollici, a 229,99 euro, e Amazon Kids da 11 pollici, a 329,99 euro. Sono destinati a utenti dai tre anni in su e comprendono una custodia: morbida, con bumper e decorazioni Paw Patrol o Barbie per i più piccoli, oppure rigida e sottile, con supporto integrato, per i bambini più grandi.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Nel prezzo sono inclusi dodici mesi di Kids+, servizio rivolto alla fascia dai tre ai dodici anni. Il catalogo comprende app, libri, video, giochi e audiolibri senza pubblicità, con contenuti Disney, Marvel, LEGO e Paw Patrol. I giochi vengono proposti in versione completa e non prevedono acquisti in-app.

Offerta Amazon · a tempo limitato

Amazon Audible — 3 mesi gratis

Audiolibri e podcast illimitati

🎧 Attiva 3 mesi GRATIS

In qualità di Affiliato Amazon ricevo un compenso dagli acquisti idonei.

Il servizio è accessibile sui tablet Amazon e sui dispositivi Fire TV compatibili. Dopo il periodo incluso, l’abbonamento parte da 6,99 euro al mese per i clienti Prime e da 7,99 euro per chi non è iscritto a Prime.

Per gestire l’utilizzo è disponibile la Parent Dashboard, raggiungibile da browser e dalle app per iOS e Android. Genitori e tutori possono modificare le impostazioni a distanza, stabilire limiti di tempo e obiettivi educativi, consultare l’attività dei figli e ricevere suggerimenti sui contenuti adatti all’età, senza intervenire direttamente sul tablet del bambino.

Il 12 Pro: schermo da 12 pollici e accessori separati

Alexa Tablet 12 Pro ha una scocca monoblocco in alluminio spessa 6,5 millimetri e uno schermo da 12 pollici in formato 3:2, con densità di 280 PPI e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Al display standard si affianca una variante Nanomatte antiriflesso, sviluppata con Corning mediante una lavorazione del vetro a livello sub-pixel.

Il processore a otto core è realizzato a 4 nanometri e può essere affiancato da un massimo di 16 GB di RAM. Amazon dichiara prestazioni di elaborazione quasi triple e prestazioni grafiche nove volte superiori rispetto ai propri tablet precedenti. La dotazione comprende quattro altoparlanti Dolby Atmos e Wi-Fi 6E; l’autonomia dichiarata raggiunge le sedici ore di riproduzione video.

La configurazione iniziale, in grafite con 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, costa 499,99 euro. Per la versione Nanomatte il prezzo parte da 559,99 euro.

Gli accessori comprendono la penna per Alexa Tablet Pro, a 84,99 euro, e la tastiera rimovibile, a 139,99 euro. La penna USI 2.0 offre 4.096 livelli di pressione, rilevamento dell’inclinazione e ricarica wireless; la tastiera si collega magneticamente senza associazione Bluetooth. Il pacchetto con tablet, penna e tastiera parte da 649 euro.

I modelli da 11 e 8,7 pollici

Alexa Tablet 11 monta un pannello 2.5K da 11 pollici, in formato 16:10, con densità di 276 PPI e aggiornamento a 90 Hz. Integra un processore a otto core, 8 GB di RAM e due altoparlanti Dolby Atmos. L’autonomia dichiarata per i video arriva a quindici ore.

Alexa Tablet 11

Il prezzo parte da 329,99 euro per la versione con 64 GB di archiviazione, disponibile nei colori grafite, ametista e verde matcha.

Il più piccolo Alexa Tablet 8 ha invece uno schermo da 8,7 pollici, pesa 329 grammi ed è spesso 7,95 millimetri. Offre un processore a otto core, Wi-Fi 6 e fino a quattordici ore di riproduzione video. La configurazione da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio parte da 229,99 euro, nei colori grafite, rosa antico e turchese.

Lettura e funzioni di Alexa+

L’app Kindle introduce una modalità di lettura che silenzia le notifiche e riduce la luce blu, con autonomia dichiarata fino a venti ore. Sono previsti anche l’integrazione con Audible e gli appunti a penna.

Alexa+ offre assistenza contestuale e personalizzata. La funzione Intelligenza su schermo può leggere la pagina visualizzata per fornire aiuto, ma si attiva su richiesta e segnala il funzionamento con un indicatore blu. Secondo Amazon, le funzioni di ascolto, visione e memorizzazione sono disattivate per impostazione iniziale: spetta all’utente scegliere quando abilitarle. Nella Home, il feed “Per te” raccoglie suggerimenti e contenuti da riprendere.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Macchine da caffèLe migliori macchine da caffè a capsule di agosto 2026Macchine da caffèLe migliori macchine da caffè automatiche in grani di agosto 2026CucinaI migliori frigoriferi di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
PRODOTTI
ARXivar integra l’IA nei workflow e potenzia fatturazione e firme
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 16 ott
#2
PRODOTTI
LG porta in Italia il piano a induzione con aspirazione integrata
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 16 ott
#3
MOTORI
Hyundai IONIQ 3 accede alla finale del Premio Auto Europa
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 16 ott
#4
MOTORI
Genesis GV60 Magma ordinabile in Italia da 88.400 euro
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 15 ott
#5
PRODOTTI
Moulinex presenta quattro friggitrici ad aria a infrarossi
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 15 ott
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.