19 Ottobre 2026

/ Home/MOBILE/Amazon lancia tre Alexa Tablet in Italia con Google Play Store

La notizia in sintesi Dal 19 ottobre sono disponibili in Italia tre nuovi Alexa Tablet, con Google Play Store e Alexa+.

Debuttano i tablet Amazon Kids da 8,7 e 11 pollici, con prezzi da 229,99 euro.

Kids+ arriva in Italia: dodici mesi inclusi nei tablet Kids, poi abbonamento mensile.

Alexa Tablet 12 Pro parte da 499,99 euro; penna e tastiera sono acquistabili anche in un pacchetto.

Amazon amplia la propria offerta di tablet in Italia: dal 19 ottobre 2026 sono in vendita su Amazon.it Alexa Tablet 12 Pro, Alexa Tablet 11 e Alexa Tablet 8. I tre dispositivi integrano Alexa+ e consentono l’accesso al Google Play Store, affiancando applicazioni come YouTube, Netflix e Gmail ai servizi Amazon. Nella stessa giornata debuttano i tablet Amazon Kids e l’abbonamento Kids+, che raccoglie contenuti digitali per bambini e strumenti di controllo per i genitori.

La gamma parte da 229,99 euro per il modello Alexa Tablet 8 e arriva a 499,99 euro per la configurazione iniziale del 12 Pro. Le differenze riguardano dimensioni, schermo, memoria, connettività e accessori, con una proposta dedicata anche all’uso con penna e tastiera.

Tablet Kids e abbonamento: cosa comprendono i prezzi

I nuovi dispositivi per bambini sono disponibili nei formati Amazon Kids da 8,7 pollici, a 229,99 euro, e Amazon Kids da 11 pollici, a 329,99 euro. Sono destinati a utenti dai tre anni in su e comprendono una custodia: morbida, con bumper e decorazioni Paw Patrol o Barbie per i più piccoli, oppure rigida e sottile, con supporto integrato, per i bambini più grandi.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Nel prezzo sono inclusi dodici mesi di Kids+, servizio rivolto alla fascia dai tre ai dodici anni. Il catalogo comprende app, libri, video, giochi e audiolibri senza pubblicità, con contenuti Disney, Marvel, LEGO e Paw Patrol. I giochi vengono proposti in versione completa e non prevedono acquisti in-app.

Il servizio è accessibile sui tablet Amazon e sui dispositivi Fire TV compatibili. Dopo il periodo incluso, l’abbonamento parte da 6,99 euro al mese per i clienti Prime e da 7,99 euro per chi non è iscritto a Prime.

Per gestire l’utilizzo è disponibile la Parent Dashboard, raggiungibile da browser e dalle app per iOS e Android. Genitori e tutori possono modificare le impostazioni a distanza, stabilire limiti di tempo e obiettivi educativi, consultare l’attività dei figli e ricevere suggerimenti sui contenuti adatti all’età, senza intervenire direttamente sul tablet del bambino.

Il 12 Pro: schermo da 12 pollici e accessori separati

Alexa Tablet 12 Pro ha una scocca monoblocco in alluminio spessa 6,5 millimetri e uno schermo da 12 pollici in formato 3:2, con densità di 280 PPI e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Al display standard si affianca una variante Nanomatte antiriflesso, sviluppata con Corning mediante una lavorazione del vetro a livello sub-pixel.

Il processore a otto core è realizzato a 4 nanometri e può essere affiancato da un massimo di 16 GB di RAM. Amazon dichiara prestazioni di elaborazione quasi triple e prestazioni grafiche nove volte superiori rispetto ai propri tablet precedenti. La dotazione comprende quattro altoparlanti Dolby Atmos e Wi-Fi 6E; l’autonomia dichiarata raggiunge le sedici ore di riproduzione video.

La configurazione iniziale, in grafite con 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, costa 499,99 euro. Per la versione Nanomatte il prezzo parte da 559,99 euro.

Gli accessori comprendono la penna per Alexa Tablet Pro, a 84,99 euro, e la tastiera rimovibile, a 139,99 euro. La penna USI 2.0 offre 4.096 livelli di pressione, rilevamento dell’inclinazione e ricarica wireless; la tastiera si collega magneticamente senza associazione Bluetooth. Il pacchetto con tablet, penna e tastiera parte da 649 euro.

I modelli da 11 e 8,7 pollici

Alexa Tablet 11 monta un pannello 2.5K da 11 pollici, in formato 16:10, con densità di 276 PPI e aggiornamento a 90 Hz. Integra un processore a otto core, 8 GB di RAM e due altoparlanti Dolby Atmos. L’autonomia dichiarata per i video arriva a quindici ore.

Il prezzo parte da 329,99 euro per la versione con 64 GB di archiviazione, disponibile nei colori grafite, ametista e verde matcha.

Il più piccolo Alexa Tablet 8 ha invece uno schermo da 8,7 pollici, pesa 329 grammi ed è spesso 7,95 millimetri. Offre un processore a otto core, Wi-Fi 6 e fino a quattordici ore di riproduzione video. La configurazione da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio parte da 229,99 euro, nei colori grafite, rosa antico e turchese.

Lettura e funzioni di Alexa+

L’app Kindle introduce una modalità di lettura che silenzia le notifiche e riduce la luce blu, con autonomia dichiarata fino a venti ore. Sono previsti anche l’integrazione con Audible e gli appunti a penna.

Alexa+ offre assistenza contestuale e personalizzata. La funzione Intelligenza su schermo può leggere la pagina visualizzata per fornire aiuto, ma si attiva su richiesta e segnala il funzionamento con un indicatore blu. Secondo Amazon, le funzioni di ascolto, visione e memorizzazione sono disattivate per impostazione iniziale: spetta all’utente scegliere quando abilitarle. Nella Home, il feed “Per te” raccoglie suggerimenti e contenuti da riprendere.