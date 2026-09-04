Madonie Nomad Residency avvia l’accoglienza per lavoratori da remoto

4 Settembre 2026

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La notizia in sintesi

  • Presentata a Castelbuono la prima edizione di Madonie Nomad Residency.
  • Il progetto punta ad accogliere nomadi digitali e lavoratori da remoto.
  • Collesano è il Comune capofila dell’iniziativa promossa da So.Svi.Ma.
  • Destination Italia sostiene il progetto attraverso la controllata Empeeria.

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Madonie Nomad Residency, progetto dedicato all’accoglienza di nomadi digitali e lavoratori da remoto nel territorio delle Madonie, è stato presentato il 4 settembre 2026 nella Sala consiliare del Comune di Castelbuono, in provincia di Palermo. L’iniziativa è sostenuta da Destination Italia e organizzata da Il mio viaggio in Sicilia, società controllata dal gruppo e operativa con il marchio Empeeria.

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Il progetto è promosso da So.Svi.Ma., Agenzia di sviluppo locale delle Madonie, con Collesano nel ruolo di Comune capofila. L’obiettivo dichiarato è definire un modello di ospitalità per chi lavora da remoto, favorendo soggiorni più lunghi e un maggiore collegamento tra i visitatori, le attività economiche e le comunità locali.

Un format destinato a coinvolgere altri Comuni

Madonie Nomad Residency è stato concepito come un appuntamento itinerante. Secondo quanto comunicato dai promotori, le prossime edizioni dovrebbero estendere progressivamente il coinvolgimento ai diversi Comuni dell’area madonita.

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La proposta si inserisce nelle iniziative rivolte alle aree interne e si basa sulla collaborazione tra amministrazioni locali, soggetti impegnati nello sviluppo territoriale e operatori del turismo. Il progetto punta a rendere il comprensorio più riconoscibile anche per il lavoro a distanza e per le permanenze non limitate ai periodi di maggiore affluenza turistica.

L’evento prevede tre giorni di workshop e attività divulgative, con l’intento di mettere in contatto la comunità dei nomadi digitali con realtà produttive e sociali siciliane. Il programma, nelle intenzioni degli organizzatori, affronta il rapporto tra attività storiche del territorio e le modalità di lavoro connesse alla mobilità professionale.

“Abbiamo ideato questo Festival per creare un ponte concreto tra la community dei nomadi digitali e le energie del territorio siciliano. Nei tre giorni alterneremo workshop e format divulgativi per raccontare come le eccellenze delle nostre imprese storiche possano contaminarsi con le nuove dinamiche del lavoro globale”.

La dichiarazione è di Tony Cirnigliaro, Fondatore & Direttore Esecutivo di Empeeria. La società organizza il progetto ed è controllata da Destination Italia, gruppo quotato su Euronext Growth Milan.

Turismo e permanenze più lunghe

Per Destination Italia, il sostegno al progetto si collega allo sviluppo di formule turistiche che possano distribuire le presenze durante l’anno. Nel comunicato, la società indica nella lunga permanenza uno degli elementi centrali dell’iniziativa, accanto al coinvolgimento delle comunità del territorio.

“Sostenere Madonie Nomad Residency significa investire in una forma di turismo a lunga permanenza, in grado di generare valore per il territorio in modo continuativo e non solo nei picchi di stagione. È una direzione coerente con il nostro impegno verso modelli di turismo esperienziale sostenibili e radicati nelle comunità locali”.

Lo afferma Dina Ravera, Presidente di Destination Italia. Il progetto non indica nel comunicato un numero di partecipanti, né specifica le date delle successive edizioni o i Comuni che saranno coinvolti in futuro.

L’avvio della prima edizione costituisce quindi un passaggio operativo per testare un modello di ospitalità rivolto ai lavoratori in mobilità. Il suo sviluppo sarà affidato alla collaborazione tra So.Svi.Ma., Collesano, gli altri enti del territorio che potranno aderire alle prossime tappe e gli organizzatori di Empeeria.

FAQ

Che cos’è Madonie Nomad Residency?

È un progetto dedicato allo sviluppo di un modello di accoglienza per nomadi digitali e lavoratori da remoto nelle Madonie.

Dove è stata presentata l’iniziativa?

La presentazione si è svolta il 4 settembre 2026 nella Sala consiliare del Comune di Castelbuono, in provincia di Palermo.

Chi promuove il progetto?

So.Svi.Ma., Agenzia di sviluppo locale delle Madonie, promuove l’iniziativa con Collesano come Comune capofila.

Chi organizza Madonie Nomad Residency?

Il mio viaggio in Sicilia S.r.l., operativa con il marchio Empeeria e controllata da Destination Italia, cura l’organizzazione del progetto.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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