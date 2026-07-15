15 Luglio 2026

Home / INTERNET / Hinge lancia Friend’s Take: amici e familiari possono raccontare gli utenti

La notizia in sintesi

Hinge lancia Friend’s Take , chiamata anche “Opinioni su di te”.

lancia , chiamata anche “Opinioni su di te”. Amici, familiari e colleghi possono contribuire al profilo senza avere un account.

Il link resta valido 72 ore o fino a dieci testimonianze ricevute.

Il servizio debutta globalmente, con l’esclusione dell’India.

(Riassunto generato con AI)

Hinge apre i profili alle opinioni degli amici

Oggi, 15 luglio 2026, Hinge introduce a livello globale Friend’s Take, funzione denominata in Italia “Opinioni su di te”, che permette ad amici, familiari o colleghi di aggiungere testimonianze ai profili di dating. Il lancio riguarda tutti i mercati tranne l’India e punta a rendere la presentazione degli utenti più personale prima di un eventuale incontro. L’obiettivo dichiarato è far emergere caratteristiche che chi crea il profilo potrebbe non descrivere autonomamente, riducendo il peso di foto e biografie standardizzate.

La novità arriva in un contesto in cui il confronto con la propria cerchia è già parte dell’esperienza sentimentale digitale: secondo dati interni di Hinge, il 79% degli utenti di siti di incontri si affida ad amici e familiari per consigli sulla vita amorosa. La piattaforma prova così a trasformare quel supporto informale in un elemento visibile, ma selezionato, del profilo.

Come funzionano testimonianze e controllo dell’utente

Per usare Friend’s Take, l’utente deve entrare nella sezione “Modifica profilo” dell’app Hinge, generare un link univoco e inviarlo alle persone scelte. Chi riceve l’invito non deve possedere un account e può rispondere a uno spunto con testo, foto, video o nota vocale. Il collegamento resta attivo per 72 ore, oppure si chiude quando arrivano contributi da dieci persone, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.

Una volta raccolte le risposte, è il titolare del profilo a decidere quali rendere pubbliche: può mostrarne fino a tre contemporaneamente, sostituirle o rimuoverle in qualsiasi momento. Hinge rileva inoltre che il 71% dei propri utenti vorrebbe aiuto nella costruzione del profilo, ma solo il 46% lo chiede effettivamente. Per Ben Celebicic, chief product and technology officer dell’azienda, la funzione offre ai potenziali match un’immagine più ricca e autentica della persona prima dell’incontro.

Autenticità promessa, con un limite da considerare

Il valore della funzione dipenderà dalla qualità delle testimonianze e dalla fiducia tra chi legge e chi pubblica. Mashable riferisce che Hinge ha riconosciuto la possibilità tecnica che un utente inserisca da solo un contributo fingendosi un’altra persona: un limite che resta verificabile soltanto nel confronto reale. Logan Ury sostiene che amici e persone vicine possano cogliere qualità difficili da raccontare in autonomia, mentre l’analisi firmata da Mark Perna colloca la novità nella strategia di profili più dettagliati e meno superficiali.

FAQ

Cos’è Friend’s Take su Hinge?

Sì: è una funzione che consente a persone vicine di aggiungere testimonianze testuali o multimediali al profilo di un utente Hinge.

Chi può inviare una testimonianza?

Sì: possono partecipare amici, familiari, colleghi o altre persone scelte dall’utente, anche senza registrarsi a Hinge.

Quante opinioni possono apparire sul profilo?

Sì: l’utente può pubblicare fino a tre testimonianze alla volta e modificarle, sostituirle o eliminarle quando preferisce.

Quando scade il link per rispondere?

Sì: il link scade dopo 72 ore oppure al raggiungimento di dieci contributi, applicando la condizione che si verifica per prima.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì: il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Engadget, Mashable e Panorama.