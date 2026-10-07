7 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/Apertus resta un modello di ricerca: alle aziende i servizi AI

La notizia in sintesi La Svizzera sviluppa Apertus come modello aperto di ricerca, lasciando alle aziende la costruzione dei servizi.

Apertus 2.0 punta su capacità agentiche, matematica e programmazione, ma incontra i limiti dell’infrastruttura disponibile.

Il supercomputer Alps sostiene l’intelligenza artificiale e la ricerca scientifica, senza essere dedicato esclusivamente ai modelli linguistici.

Nella robotica svizzera, sicurezza, affidabilità e adozione industriale accompagnano lo sviluppo delle nuove applicazioni.

La Svizzera costruisce un’intelligenza artificiale aperta con Apertus

La Svizzera punta su Apertus, modello linguistico aperto sviluppato dai Politecnici federali di Zurigo e Losanna, per rafforzare il controllo sulle proprie tecnologie di intelligenza artificiale. Nel reportage di Luca Zorloni pubblicato da Linkiesta il 7 ottobre 2026, l’annuncio della versione 2.0 all’AI+X Summit di Zurigo collega questa strategia al supercalcolo di Lugano, alle applicazioni industriali e alla robotica. Addestrato sulle lingue riconosciute dalla Confederazione, Apertus rimane un progetto di ricerca, non un servizio commerciale: una scelta che privilegia ispezionabilità e autonomia, mentre il richiamo di Sam Altman ad accettare conseguenze negative dell’AI offre nel reportage un termine di confronto.

Apertus 2.0 cresce, ma il supercalcolo impone un limite

Secondo gli sviluppatori, Apertus ha raggiunto cinque milioni di download su Hugging Face; la versione 1.5, rilasciata a luglio, analizza immagini e audio senza generarli, per evitare violazioni del copyright. La versione 2.0 annunciata adotterà un’architettura mixture of experts, che attiva reti specializzate secondo il compito, con un totale previsto tra 500 e 700 miliardi di parametri. Imanol Schlag, corresponsabile del progetto, spiega a Linkiesta che l’addestramento è già avviato su migliaia di GPU, ma che l’infrastruttura disponibile non consente modelli più grandi.

Il vincolo riguarda anche la destinazione delle risorse: come chiarisce Maria Grazia Giuffreda, direttrice associata del CSCS, il centro sostiene scienze dei materiali, astrofisica, biologia e fisica del plasma. Il supercomputer Alps, equipaggiato con chip NVIDIA, azienda guidata da Jensen Huang, nasceva per migliorare le simulazioni climatiche integrando atmosfera e oceani, prima di sostenere anche i modelli linguistici. La sovranità svizzera riguarda dunque il controllo del modello, non l’autosufficienza nei processori; sul piano diplomatico, il presidente Guy Parmelin ha annunciato che Ginevra ospiterà il successivo vertice mondiale sull’intelligenza artificiale, portando l’agenda della Confederazione nel confronto internazionale.

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La robotica misura la distanza tra ricerca e applicazioni

Nella robotica, Forgis, fondata da Riccardo Maggioni, Camilla Mazzoleni e Federico Martelli, sviluppa modelli industriali, mentre Martina Hansen descrive il modello fondativo di Sudo AI e Karina Kaiser porta sicurezza e conformità in Ply. Linh Trinh prepara un indice svizzero di preparazione alla robotica, con primi risultati attesi a dicembre, per individuare gli ostacoli all’adozione. Kateryna Portmann, di ANYbotics, richiama invece i limiti delle dimostrazioni: trasferire capacità dall’ambiente simulato alle macchine fisiche richiede validazione, un passaggio decisivo per costruire fiducia nelle applicazioni industriali.