Google presenta Pixel Watch 5: più potenza e nuove funzioni per la salute

13 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Google ha annunciato Pixel Watch 5 con nuove funzioni di salute basate sull’intelligenza artificiale.

ha annunciato con nuove funzioni di salute basate sull’intelligenza artificiale. Health Guardian monitora nel tempo respirazione, pressione e possibili segnali di resistenza insulinica.

Il rilevamento delle emergenze respiratorie può contattare soccorsi e contatti selezionati dall’utente.

Lo smartwatch punta su elaborazione locale, GPS evoluto e assistenza Gemini più proattiva.

( Riassunto generato con AI)

Pixel Watch 5 rafforza salute e intelligenza artificiale

Google ha annunciato Pixel Watch 5, nuovo smartwatch della linea Pixel presentato insieme alla gamma Pixel 11, concentrando l’aggiornamento su salute digitale, intelligenza artificiale e connettività. Il preordine è stato aperto il 12 agosto, mentre l’arrivo nei negozi è indicato per il 20 agosto. Il dispositivo sarà proposto nei formati da 41 e 45 millimetri, con prezzi di partenza rispettivamente da 419 e 449 euro.

La novità più rilevante è Health Guardian, piattaforma che opera in background per individuare variazioni nei parametri di benessere e proporre riepiloghi nell’app Google Health. La strategia di Mountain View è rendere l’orologio più proattivo: non solo raccogliere dati, ma segnalare cambiamenti potenzialmente significativi e offrire indicazioni tramite Google Health Coach.

Il tema è centrale perché i wearable stanno ampliando il loro ruolo dalla registrazione dell’attività fisica al monitoraggio continuativo di segnali fisiologici. Le funzionalità annunciate non sostituiscono strumenti clinici né diagnosi mediche, ma puntano a evidenziare tendenze da valutare con maggiore attenzione.

Health Guardian, sensori e limiti delle nuove funzioni

Il rilevamento delle emergenze respiratorie interviene quando il dispositivo rileva un calo severo e prolungato della saturazione dell’ossigeno e l’utente non risponde alla notifica. In quel caso, l’orologio può chiamare automaticamente i servizi di emergenza, inviare la posizione e avvisare i contatti scelti. Il sistema combina dati di sensori PPG, frequenza cardiaca, movimento, accelerometro, barometro e altitudine per ridurre i falsi allarmi.

La funzione non è pensata per persone con patologie respiratorie croniche: l’obiettivo dichiarato è intercettare episodi acuti e improvvisi. Dopo trenta minuti di sonno rilevato si disattiva automaticamente, così da evitare segnalazioni associate ad apnea notturna o a normali variazioni della saturazione durante il riposo.

Health Guardian include inoltre indicatori mensili sulla qualità della respirazione nel sonno, sugli andamenti della pressione sanguigna e sulla resistenza insulinica. Per quest’ultima, Google analizza segnali quali ritmo cardiaco, sonno e attività fisica, senza misurare glicemia o sostituire un prelievo. Secondo quanto riportato da Luca Colantuoni e Felice Galluccio, le nuove elaborazioni sfruttano modelli addestrati su dati biometrici e restituiscono risultati dopo un periodo continuativo di utilizzo.

Gemini e GPS definiscono l’uso quotidiano

Accanto alla salute, Pixel Watch 5 integra il chip Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated, un display Actua 360 AMOLED LTPO e connettività Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, NFC, banda ultralarga e 4G LTE. L’autonomia dichiarata arriva a 30 ore sul modello da 41 millimetri e 40 ore su quello da 45 millimetri, con schermo always-on.

Il GPS a doppia frequenza usa modelli tridimensionali degli edifici, stazioni di riferimento e intelligenza artificiale per migliorare il tracciamento urbano. Gemini, inoltre, può rispondere localmente con Raise to Talk e mostrare suggerimenti contestuali sul quadrante. La conseguenza è un dispositivo sempre più orientato a intervenire prima della richiesta esplicita dell’utente.

FAQ

Quando arriva Google Pixel Watch 5?

Sì, l’arrivo nei negozi è indicato per il 20 agosto, dopo l’apertura dei preordini del 12 agosto.

Quanto costa Pixel Watch 5?

Sì, il prezzo parte da 419 euro per la versione da 41 millimetri e da 449 euro per quella da 45 millimetri.

Pixel Watch 5 misura la glicemia?

No, la funzione sulla resistenza insulinica non misura la glicemia e non effettua screening o diagnosi del diabete.

Come funziona l’allarme respiratorio?

Sì, rileva un calo severo e prolungato dell’ossigeno e, senza risposta, può contattare soccorsi e contatti di emergenza.

Quali fonti hanno verificato queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Key4biz, TecnoAndroid e punto-informatico.it.