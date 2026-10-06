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Milano Beauty Week, presenze in crescita del 31% ma pesano le code

Milano Beauty Week, presenze in crescita del 31% ma pesano le code

6 Ottobre 2026

6 Ottobre 2026/Home/INTERNET/Milano Beauty Week, presenze in crescita del 31% ma pesano le code

La notizia in sintesi

  • Milano Beauty Week 2026 ha registrato 360mila visitatori, il 31% in più rispetto al 2025.
  • L’osservatorio Dentsu ha analizzato 48 marchi, otto categorie e le esperienze dei visitatori.
  • Campioni, prove prodotto e consulenze prevalgono tra le attività rivolte al pubblico.
  • Il 72% risulta soddisfatto, ma code e ripetitività dei format penalizzano l’esperienza.

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Milano Beauty Week cresce nelle presenze, ma l’esperienza dei visitatori risente di code e attività poco differenziate. La quinta edizione, dal 16 al 20 settembre 2026, ha registrato 360mila visitatori: il 31% in più sul 2025. La seconda edizione dell’osservatorio Dentsu analizza come i marchi hanno coinvolto questo pubblico.

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La manifestazione ha proposto oltre 500 eventi gratuiti, coinvolgendo più di 50 marchi. Rispetto al 2024, l’aumento dei visitatori indicato nell’analisi è del 57%.

Il programma ha distribuito le attività tra installazioni temporanee, mezzi pubblici, negozi e palazzi. Prove dei prodotti, trattamenti, incontri e consulenze hanno portato la cosmetica in diversi luoghi della città.

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La rete comprendeva 16 Beauty Cube, due tram dedicati e sei edicole temporanee. Questi spazi ospitavano iniziative dei marchi, distribuzione di campioni ed esperienze con i prodotti.

Altre 15 sedi cittadine hanno esteso il percorso tra punti vendita e luoghi destinati alle attività. Il modello affiancava così gli appuntamenti nei poli principali a occasioni di partecipazione diffuse.

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Palazzo Giureconsulti, Palazzo Castiglioni e Palazzo Bovara costituivano i tre poli della manifestazione. Al loro interno si sono svolti incontri, masterclass, esposizioni e attività dedicate alla cura personale.

Il programma comprendeva anche cinque farmacie. La presenza di luoghi differenti permetteva ai marchi di proporre sia momenti di scoperta sia servizi e consulenze.

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Nel 2026 Milano Beauty Week ha inoltre sviluppato una propria identità di comunicazione, attraverso spazi riconoscibili, prodotti e campioni dedicati, oltre agli eventi di apertura e chiusura.

Alla promozione televisiva, sui social e negli spazi pubblicitari esterni si sono aggiunti un’app e altri canali digitali proprietari. L’obiettivo descritto dall’osservatorio è estendere il rapporto con il pubblico oltre i cinque giorni.

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Il mercato e il perimetro della ricerca

La crescita della manifestazione si inserisce in un mercato italiano della cosmetica valutato 12,8 miliardi di euro nel 2025, in aumento del 3,2% sull’anno precedente, secondo i dati di Cosmetica Italia riportati nell’analisi.

Per il 2026 la previsione è di 13,1 miliardi, con un incremento del 2,3%. Tra i canali, l’osservatorio indica una crescita del 9% per l’e-commerce, del 3,5% per le farmacie e del 2% per le profumerie.

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La ricerca Dentsu ha monitorato 48 marchi appartenenti a otto categorie. Oltre 25 professionisti della strategia hanno osservato le attività, con rilevazioni prima, durante e dopo l’evento.

Il lavoro combina osservazione sul campo, interviste, analisi delle conversazioni online e un’indagine tramite questionario web su 450 persone residenti a Milano. Una componente separata utilizza dati di mobilità riferiti a nove milioni di identificativi di dispositivi italiani.

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I marchi osservati hanno attivato mediamente nove punti di contatto con il pubblico. La ricerca distingue le iniziative che invitano a conoscere l’evento da quelle che consentono un’interazione diretta con prodotti e servizi.

Nel primo gruppo prevalgono le piattaforme Meta, utilizzate dal 79% dei marchi, seguite dagli influencer, al 71%. La presenza editoriale riguarda invece il 33% del campione monitorato.

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Tra le attività dirette, campioni e gadget compaiono nel 79% dei casi. Seguono le prove prodotto, al 77%, e le consulenze di bellezza, al 56%.

Nel complesso, il 63% delle attività censite appartiene alla componente orientata all’interazione commerciale, contro il 37% dedicato alla comunicazione e all’invito. Questa ripartizione descrive le iniziative realizzate, non i risultati di vendita.

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L’osservazione comprende skincare, profumeria, trucco, prodotti farmaceutici e cura dei capelli. Include inoltre integratori e benessere, marchi trasversali a più categorie e attività esterne al settore beauty.

Tre delle otto categorie sono nuove nel perimetro dell’osservatorio e raccolgono il 35% dei marchi analizzati. In tutte le categorie, le attività di interazione commerciale superano quelle di comunicazione.

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Che cosa apprezzano i visitatori

L’analisi riporta una soddisfazione del 72% per Milano Beauty Week 2026. La componente qualitativa comprende 30 intervistati, sette domande di approfondimento e 87 descrittori delle esperienze.

La scoperta di prodotti e marchi poco conosciuti emerge tra gli aspetti apprezzati. Anche masterclass, formazione e prove dei prodotti contribuiscono al giudizio positivo, insieme alla possibilità di trascorrere la giornata con amici e altri partecipanti.

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Le criticità riguardano soprattutto le attese: le code riducono il numero di esperienze accessibili. Un secondo limite è la somiglianza tra attività basate su ruote premio, fotografie e distribuzione di campioni.

L’esame delle conversazioni online ha considerato circa 1.400 menzioni, 76.400 interazioni e 775 autori. Questi dati affiancano le interviste nell’analisi delle reazioni del pubblico.

Beauty++ 2026 cover dentsu italy

Nel campione milanese, i social risultano il principale accesso informativo alla manifestazione. Il passaparola mantiene un peso significativo: un partecipante su tre ha conosciuto l’evento attraverso altre persone.

La curiosità ha motivato la partecipazione del 64% degli intervistati che hanno frequentato l’evento. Campioni e gadget sono ulteriori richiami, mentre un terzo del campione chiede ai marchi maggiore attività nella comunicazione e nelle iniziative.

Beauty++ 2026 journey dentsu italy

Un pubblico soprattutto locale

Per ricostruire i percorsi, Dentsu ha analizzato gli spostamenti dei dispositivi associati a visite ad almeno un’attività della manifestazione. La mappatura individua concentrazioni di pubblico e luoghi frequentati nel centro cittadino.

La provenienza è soprattutto locale: Milano e le aree circostanti costituiscono il bacino principale, affiancato dal resto della Lombardia e da visitatori di altre regioni. Il focus sull’area cittadina milanese riporta una quota del 52,86%.

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I risultati descrivono una manifestazione capace di aumentare le presenze, ma anche la richiesta di esperienze più riconoscibili. Per i marchi, il tema non è soltanto attirare pubblico: è evitare che attese e format ripetitivi limitino le occasioni di scoperta.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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