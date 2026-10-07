7 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/Ring amplia la gamma: quattro videocamere 4K e una Pan-Tilt 2K

La notizia in sintesi Ring presenta quattro videocamere 4K e una Pan-Tilt 2K per il monitoraggio degli ambienti domestici.

I prezzi annunciati vanno dai 69,99 euro della Pan-Tilt ai 219,99 euro della Floodlight.

Le due videocamere per interni sono acquistabili dal 7 ottobre 2026; i tre modelli per esterni sono in preordine.

La Pan-Tilt offre copertura panoramica a 360 gradi e un otturatore che disattiva videocamera e microfono.

Ring amplia la gamma di videocamere domestiche con cinque modelli, annunciati il 7 ottobre 2026: quattro adottano la tecnologia Retinal Vision 4K, mentre una videocamera per interni combina risoluzione 2K e movimento dell’inquadratura. Le novità riguardano sia gli ambienti interni sia gli spazi esterni, con prezzi compresi tra 69,99 e 219,99 euro. Le due versioni per interni sono già acquistabili; per le tre destinate all’esterno è aperto il preordine.

L’ampliamento segue l’introduzione di Retinal Vision 4K dello scorso anno. Ring attribuisce alla tecnologia una resa cromatica fedele anche con poca luce. Nella nuova offerta, le differenze tra i dispositivi non riguardano soltanto la risoluzione: cambiano anche alimentazione, illuminazione integrata e possibilità di seguire i movimenti nella stanza.

La videocamera 4K per interni

La Indoor Camera 4K costa 99,99 euro e introduce la risoluzione Retinal 4K in questa parte della gamma Ring. Il campo visivo dichiarato è di 115 gradi; per la connettività è previsto il Wi-Fi 6 dual-band. È uno dei due dispositivi che si possono acquistare fin dal giorno dell’annuncio.

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Il modello dispone inoltre di un otturatore fisico per la privacy. La presenza di questa chiusura distingue il controllo dell’inquadratura da quello affidato alle sole impostazioni del dispositivo. Nell’altra nuova videocamera per interni, la Pan-Tilt, Ring specifica anche l’effetto dell’otturatore sul microfono.

Le opzioni di alimentazione per gli esterni

La Outdoor Camera 4K Plus è proposta a 149,99 euro. Tra i nuovi modelli è quella per cui vengono indicate più configurazioni di alimentazione: batteria, presa di corrente, collegamento cablato, solare e Power over Ethernet, identificato dalla sigla PoE. Adotta la tecnologia Retinal 4K ed è destinata all’installazione all’esterno.

Le alternative di alimentazione sono uno degli elementi che differenziano le videocamere annunciate. Non tutte le configurazioni elencate per Outdoor sono presenti anche sugli altri dispositivi: la scelta va quindi rapportata al singolo modello, oltre che all’ambiente da monitorare. Outdoor rientra nei prodotti disponibili inizialmente soltanto in preordine.

La Pan-Tilt segue il movimento nella stanza

La Pan-Tilt Indoor Cam 2K, venduta a 69,99 euro, punta invece sulla possibilità di modificare l’inquadratura. Offre una copertura panoramica a 360 gradi e un’inclinazione di 175 gradi, con inseguimento del movimento. La funzione è pensata per monitorare soggetti che si spostano nell’ambiente e che, con una videocamera fissa, potrebbero uscire dal campo visivo.

La risoluzione video è 2K e il rilevamento del movimento utilizza la visione artificiale. Anche questo dispositivo ha un otturatore fisico per la privacy: quando viene chiuso, disattiva sia la videocamera sia il microfono. Rispetto alla Indoor 4K, la differenza principale nell’offerta annunciata è dunque tra maggiore risoluzione e possibilità di seguire gli spostamenti.

Faretti integrati su Spotlight e Floodlight

La Spotlight Camera 4K Plus abbina le immagini Retinal 4K a un faretto integrato da 550 lumen. Il prezzo indicato è di 199,99 euro e le configurazioni previste comprendono alimentazione a batteria, tramite presa di corrente e solare.

Per Spotlight, Ring presenta l’illuminazione anche come strumento di deterrenza. Il faretto costituisce quindi una differenza rispetto alla Outdoor, mentre le opzioni di alimentazione dichiarate sono più limitate: per Spotlight non vengono elencate le configurazioni cablata e PoE.

La Floodlight Camera 4K Plus costa invece 219,99 euro. Anche questo modello combina tecnologia Retinal 4K e illuminazione tramite faretti; tra le funzioni annunciate figurano la registrazione continuativa 24/7 e il rilevamento intelligente.

La nuova gamma è disponibile attraverso Ring.com e Amazon.it. Per chi cerca un dispositivo per interni, Indoor Camera 4K e Pan-Tilt Indoor Cam 2K sono già in vendita. Outdoor, Spotlight e Floodlight possono invece essere preordinate: la distinzione riguarda tutti e tre i nuovi modelli per esterni.