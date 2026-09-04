4 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/NAVEE Fold P10 debutta con tripla piegatura e batteria rimovibile

La notizia in sintesi NAVEE ha presentato a IFA 2026 il monopattino elettrico Fold P10.

Il modello adotta una struttura a tripla piegatura e batteria intercambiabile.

L’azienda ha illustrato i piani per una gamma di esoscheletri indossabili.

A Berlino sono stati mostrati anche prodotti già disponibili in Italia.

NAVEE ha presentato a IFA 2026, in corso a Berlino, il Fold P10, monopattino elettrico caratterizzato da un sistema di tripla piegatura progettato per ridurne l’ingombro durante il trasporto e il rimessaggio. L’azienda ha inoltre illustrato lo sviluppo della propria attività nel settore degli esoscheletri indossabili, dopo il lancio dell’EXO S Pro avvenuto lo scorso luglio.

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La novità principale annunciata alla fiera riguarda il Fold P10, pensato per gli spostamenti urbani e per chi deve trasportare il mezzo in auto, portarlo in ufficio o conservarlo in spazi limitati. Secondo i dati diffusi dall’azienda, il meccanismo di piegatura riduce il volume complessivo del monopattino di oltre l’80%.

Fold P10, piegatura in tre parti e batteria rimovibile

Il Fold P10 impiega una struttura che consente di ripiegare il telaio in tre sezioni. NAVEE indica tra gli utilizzi possibili il trasporto nel bagagliaio di un’auto e il deposito sotto una scrivania. Il modello integra anche una batteria estraibile, che può essere rimossa e ricaricata separatamente dal monopattino.

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Per le prestazioni, il costruttore dichiara un motore da 500 W di potenza nominale, con picco fino a 1.350 W. L’autonomia dichiarata arriva a 70 chilometri. Il mezzo è inoltre dotato di sospensioni anteriori e posteriori con bracci ammortizzati.

Non sono stati comunicati nel materiale diffuso dall’azienda dettagli su disponibilità commerciale, prezzo o data di arrivo del Fold P10 sul mercato italiano.

La roadmap sugli esoscheletri

Accanto alla micromobilità, NAVEE ha dedicato spazio all’EXO S Pro e ai progetti per la robotica indossabile. L’esoscheletro, presentato dall’azienda come già lanciato lo scorso luglio, pesa 1,8 chilogrammi e raggiunge una potenza di picco dichiarata di 960 W.

Tra le specifiche riportate figurano dieci modalità di riconoscimento del movimento, una risposta nell’ordine dei millisecondi e un’autonomia fino a 40.000 passi assistiti. L’azienda prevede di ampliare gradualmente la linea con sistemi dedicati agli arti superiori, alla schiena e alla zona lombare, basati su tecnologie attive e passive.

L’iniziativa segnala l’intenzione del marchio di affiancare ai veicoli per gli spostamenti personali dispositivi destinati al supporto del movimento in attività quotidiane. Il comunicato non indica tempi precisi per l’introduzione sul mercato dei futuri prodotti della gamma.

«A partire dal 2026, la nostra visione “Beyond the Move” apre un nuovo capitolo per NAVEE», dichiara Yuchen Zhao, Head of NAVEE Europe. «Che si tratti di risolvere le esigenze della mobilità urbana con l’ultra-portatile Fold P10 o di ridurre lo sforzo fisico attraverso la nostra gamma di esoscheletri, siamo determinati a superare i confini di ciò che la mobilità personale può offrire.»

I prodotti mostrati per il mercato italiano

Nel corso di IFA 2026 NAVEE ha esposto anche alcuni prodotti già disponibili in Italia: la e-bike pieghevole Compa Ultra 01 e i monopattini elettrici NT5 Max e XT5 Pro. La Compa Ultra 01 è indicata dall’azienda come un modello compatto destinato agli spostamenti quotidiani, mentre NT5 Max e XT5 Pro sono rivolti a percorsi più impegnativi.

Fondata nel 2021, NAVEE opera in diverse categorie della mobilità, tra cui monopattini elettrici, e-bike, golf cart elettrici a spinta ed esoscheletri. Con gli annunci di Berlino, l’azienda amplia il proprio catalogo potenziale verso i dispositivi indossabili, mantenendo al centro anche i veicoli destinati alla mobilità urbana.

FAQ

Qual è la novità presentata da NAVEE a IFA 2026?

Il NAVEE Fold P10 è un monopattino elettrico con struttura a tripla piegatura, progettata per ridurre il volume durante trasporto e deposito.

Quanto è potente il motore del Fold P10?

Il motore eroga 500 W di potenza nominale e può raggiungere 1.350 W di potenza di picco, secondo NAVEE.

Quale autonomia dichiara NAVEE per il Fold P10?

L’autonomia dichiarata raggiunge 70 chilometri. Il monopattino dispone inoltre di una batteria intercambiabile e rimovibile.

Che caratteristiche ha l’esoscheletro EXO S Pro?

EXO S Pro pesa 1,8 kg, raggiunge 960 W di picco e offre fino a 40.000 passi assistiti secondo le specifiche comunicate.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.