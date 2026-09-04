ASUS ROG Rapture GT-BN98 Pro debutta in Canada con WiFi 8

4 Settembre 2026

4 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/ASUS ROG Rapture GT-BN98 Pro debutta in Canada con WiFi 8

La notizia in sintesi

  • ROG Rapture GT-BN98 Pro è disponibile in Canada dal 4 settembre 2026
  • La disponibilità globale dei prodotti ASUS WiFi 8 è prevista da ottobre
  • ZenWiFi BN12 arriverà a ottobre come sistema mesh WiFi 8 tri-band
  • I due router ROG includono porte 10Gbps e LAN 2,5Gbps

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ASUS ha annunciato la disponibilità in Canada del ROG Rapture GT-BN98 Pro, router della nuova gamma WiFi 8 dell’azienda. Il prodotto è in vendita dal 4 settembre 2026 nel mercato canadese, mentre la distribuzione internazionale della serie ROG Rapture GT-BN98 e del sistema mesh ZenWiFi BN12 è attesa a partire da ottobre. I dettagli per gli Stati Uniti saranno comunicati separatamente.

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La linea ROG Rapture comprende due modelli: GT-BN98 Pro, identificato come BN30000, e GT-BN98, indicato come BN25000. Entrambi adottano una configurazione WiFi 8 quad-band e, secondo le specifiche comunicate da ASUS, raggiungono un throughput wireless complessivo fino a 30.000 Mbps. Il GT-BN98 Pro è quello già disponibile in Canada; il secondo modello è previsto in ulteriori regioni da ottobre.

Due router quad-band per reti multi-gigabit

La scheda tecnica della serie indica un processore quad-core da 2,6 GHz, 2 GB di memoria RAM, due porte da 10Gbps e quattro porte LAN da 2,5Gbps. La dotazione è rivolta a reti domestiche con più dispositivi collegati e a configurazioni cablate multi-gigabit.

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Il router integra inoltre 16 antenne, distribuite in otto elementi esterni, e un sistema di raffreddamento progettato per sostenere l’utilizzo continuativo. ASUS riferisce che i propri test interni hanno rilevato miglioramenti prestazionali anche con client WiFi 7, pur trattandosi di risultati ottenuti dagli ingegneri della divisione ROG e non di test indipendenti.

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Tra le funzioni associate allo standard WiFi 8, ASUS cita UEQM, acronimo di Unequal Modulation, e NPCA, Non-Primary Channel Access. Secondo l’azienda, le due tecnologie potranno contribuire rispettivamente alla stabilità della connessione e alla gestione delle interferenze quando saranno disponibili dispositivi client compatibili.

La pagina del ROG Rapture GT-BN98 riunisce le informazioni sulla famiglia di router, che ASUS presenta come una soluzione pensata per l’aggiornamento graduale delle reti esistenti verso i futuri dispositivi WiFi 8.

ZenWiFi BN12 in arrivo a ottobre

Accanto ai router ROG, ASUS prepara il lancio dello ZenWiFi BN12, sistema mesh WiFi 8 tri-band con 12 stream spaziali. La commercializzazione è prevista a ottobre e rientra nel programma di disponibilità mondiale della gamma WiFi 8 del produttore.

Per questo modello l’azienda dichiara una copertura fino a 650 metri quadrati, supportata dalla tecnologia 2x LDPC, indicata per migliorare la penetrazione del segnale attraverso le pareti. Il dispositivo dispone anche di due porte da 10Gbps, utilizzabili per realizzare un collegamento cablato ad alta velocità tra i nodi della rete mesh.

ZenWiFi BN12 include AiProtection Pro e controlli parentali personalizzabili senza abbonamento. È inoltre compatibile con ASUS AiMesh, caratteristica che consente di integrarlo con configurazioni ASUS già esistenti e compatibili. Le specifiche del sistema sono disponibili nella pagina dedicata a ASUS ZenWiFi BN12.

Tempi della distribuzione

Il calendario comunicato dall’azienda distingue l’avvio canadese dalla successiva distribuzione globale. Il ROG Rapture GT-BN98 Pro è già acquistabile in Canada, mentre GT-BN98, ZenWiFi BN12 e il resto della linea WiFi 8 sono attesi nei mercati internazionali da ottobre. ASUS afferma che i prodotti sono progettati per operare nei diversi mercati regionali, con frequenze e requisiti normativi adattati alle singole aree.

Non sono stati indicati prezzi né date specifiche per l’Italia o per gli Stati Uniti. L’arrivo commerciale di ottobre sarà quindi il passaggio successivo per verificare quali modelli verranno effettivamente distribuiti nei vari Paesi e con quali configurazioni.

FAQ

Quando arriva ROG Rapture GT-BN98 Pro?

Il modello GT-BN98 Pro è disponibile in Canada dal 4 settembre 2026; la comunicazione non indica una data italiana.

Quando sarà disponibile ZenWiFi BN12?

La disponibilità commerciale di ZenWiFi BN12 è prevista da ottobre, nell’ambito del lancio mondiale della gamma ASUS WiFi 8.

Qual è la copertura di ZenWiFi BN12?

ASUS dichiara una copertura fino a 650 metri quadrati, associata alla tecnologia 2x LDPC per la penetrazione del segnale attraverso le pareti.

Quante porte cablate hanno i router ROG?

I modelli della serie GT-BN98 dispongono di due porte 10Gbps e quattro porte LAN da 2,5Gbps.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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