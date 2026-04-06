Home / PRODOTTI / Amazon lancia Progetto Kobe per rivoluzionare i supermercati fisici con intelligenza artificiale avanzata

Progetto Kobe di Amazon, come l’AI riscrive la grande distribuzione USA

Amazon sta sviluppando il Progetto Kobe, una nuova generazione di ipermercati automatizzati per competere frontalmente con Walmart nel mercato alimentare statunitense. I primi test avvengono a Orland Park, in Illinois, dove un sito pilota integra logistica robotica e Intelligenza Artificiale per gestire fino a 250.000 articoli.

Il progetto, in corso nel 2026, punta a ridefinire la spesa fisica, riducendo i tempi di pianificazione e ampliando l’offerta grazie a sistemi predittivi avanzati.

L’obiettivo strategico è conquistare quote significative del grocery USA, nonostante costi operativi inizialmente superiori alle attuali reti di consegna di Amazon.

In sintesi:

Ipermercati automatizzati per competere con Walmart nel grocery statunitense

nel grocery statunitense Gestione di circa 250.000 articoli con AI e robotica integrata

Assistente AI Frida per ottimizzare assortimento e strategie di vendita locali

per ottimizzare assortimento e strategie di vendita locali Investimento stimato di 33 milioni di dollari per il sito pilota

Come funziona il Progetto Kobe tra AI, robot e lavoro umano

Il cuore tecnologico del Progetto Kobe è Frida, assistente di Intelligenza Artificiale che analizza domanda locale, spazio disponibile e obiettivi di margine per generare assortimenti e strategie di pricing su misura per ogni negozio.

Amazon punta a passare da una selezione manuale a un processo quasi totalmente automatizzato, basato su modelli predittivi capaci di decidere non solo quali prodotti rifornire, ma anche come espandere o ridimensionare intere categorie merceologiche.

Questo consente una pianificazione centralizzata su scala nazionale, con decisioni adattate ai singoli bacini di utenza e aggiornate in tempo reale sui trend di consumo.

Dal lato fisico, i super store Kobe combinano lavoro umano e sistemi robotizzati. Oggi Amazon utilizza la tecnologia di AutoStore, una griglia di contenitori impilati su cui robot prelevano rapidamente i prodotti.

Parallelamente, il gruppo sta sviluppando internamente Orbital, una piattaforma capace di gestire in un unico sistema automatizzato articoli a temperatura ambiente, refrigerati e congelati, riducendo errori e tempi di prelievo.

Prodotti voluminosi e freschi, invece, continueranno a essere gestiti manualmente dal personale, soprattutto in area vendita, a conferma che il fattore umano resta centrale nel coordinamento logistico degli ordini complessi.

Costi, rischi occupazionali e possibili scenari futuri per la spesa

Il Progetto Kobe non è privo di ombre. Amazon, già criticata per licenziamenti e pressioni sui dipendenti, viene osservata per l’impatto occupazionale di una logistica sempre più automatizzata.

I primi dati interni indicano costi operativi più alti rispetto ai modelli attuali: fino al 12% in più per articolo evaso e quasi 2 dollari di costo logistico per ogni prodotto deperibile.

Il sito pilota di Orland Park richiede un investimento stimato di circa 33 milioni di dollari, cifra che evidenzia la scommessa di lungo periodo sul grocery come nuovo pilastro di crescita.

Se l’esperimento avrà successo, la combinazione tra AI, robotica e presenza fisica potrebbe diventare un modello replicabile su vasta scala, modificando sia la concorrenza con Walmart sia le aspettative dei consumatori sulla spesa quotidiana.

Nel medio termine, l’evoluzione del Progetto Kobe sarà un indicatore chiave di come l’Intelligenza Artificiale potrà ridisegnare ruoli, costi e margini nella grande distribuzione organizzata.

FAQ

Che cos’è il Progetto Kobe di Amazon nella grande distribuzione

Il Progetto Kobe è un nuovo formato di ipermercati automatizzati di Amazon, che integra AI e robotica per competere direttamente con Walmart nel grocery USA.

Quanti prodotti può gestire un ipermercato Kobe

Un super store Kobe è progettato per gestire circa 250.000 articoli, quasi il doppio rispetto all’offerta media dei concorrenti tradizionali.

Che ruolo ha l’Intelligenza Artificiale Frida nei negozi Kobe

Frida analizza domanda locale, spazio e obiettivi di business, proponendo assortimenti, prezzi e priorità di rifornimento ottimizzati per ciascun punto vendita.

Il Progetto Kobe sostituirà completamente i lavoratori umani

No, il progetto mantiene attività manuali su prodotti freschi e ingombranti, richiedendo personale per prelievo, controllo qualità e coordinamento logistico degli ordini complessi.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa notizia

Questa analisi deriva da una elaborazione congiunta di informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.