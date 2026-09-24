24 Settembre 2026

/ Home/SVIZZERA & CANTON TICINO/Atomic riunisce gli Sport Pro italiani nella sede di Altenmarkt

La notizia in sintesi Atomic ha riunito gli Sport Pro italiani ad Altenmarkt il 21 e 22 settembre.

L’incontro si è svolto nella sede centrale austriaca dell’azienda.

Il programma ha riguardato formazione, ricerca, sviluppo e attività racing.

Al summit hanno partecipato il team Atomic Italia e figure dell’headquarter.

Atomic ha organizzato il 21 e 22 settembre 2026 il proprio Sport Pro Summit nella sede di Altenmarkt, in Austria. L’iniziativa ha coinvolto il team italiano dell’azienda e gli Sport Pro, professionisti che operano a contatto con sci club, allenatori, atleti, rivenditori e appassionati del settore neve.

L’appuntamento ha avuto l’obiettivo di mettere in relazione la rete italiana dei professionisti con i reparti che lavorano allo sviluppo dei prodotti nella sede centrale. Il programma ha incluso momenti di incontro, aggiornamento tecnico e confronto sulle attività di ricerca e sviluppo e sul racing. La comunicazione originale dell’evento è disponibile nella pagina di dettaglio del summit.

Due giornate nella sede di Altenmarkt

Secondo quanto diffuso dall’azienda, è la prima volta che tutti gli Sport Pro italiani sono stati portati insieme all’interno dell’headquarter Atomic. L’incontro ha permesso ai partecipanti di vedere da vicino il luogo in cui vengono studiati, sviluppati e realizzati prodotti e tecnologie del marchio austriaco.

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La delegazione italiana è composta da figure che, nelle rispettive attività, forniscono competenze tecniche e conoscenza dei prodotti a diversi soggetti della filiera dello sci. L’azienda presenta questa rete come un collegamento tra l’attività dell’headquarter e le esigenze rilevate quotidianamente sul territorio e sulle piste.

Tra i materiali messi a disposizione figurano il comunicato stampa completo e una raccolta di immagini dell’Atomic Sport Pro Summit 2026. Ulteriori contenuti associati all’iniziativa sono indicati nelle risorse dell’evento e nella documentazione collegata.

Il confronto tra tecnici e professionisti

Il summit si inserisce nell’attività rivolta da Atomic alla propria rete di professionisti, con un focus sul trasferimento di informazioni tra chi sviluppa le attrezzature e chi lavora con il pubblico, le società sportive e gli atleti. Nel comunicato non vengono indicati né il numero dei partecipanti né dettagli sui prodotti affrontati durante le sessioni.

Luca Tavian, Event & Sponsorship Manager, ha commentato:

“Per la prima volta, la nostra famiglia di Sport Pro italiani è entrata nel cuore di Atomic. Riunirli nel nostro Headquarter è stato un momento speciale, fatto di condivisione, passione e appartenenza. Un’iniziativa di successo che vuole rafforzare il legame con il Brand e con tutte le persone che ogni giorno fanno risplendere la stella di Atomic”

Per Atomic Italia, il valore dell’incontro risiede quindi nel contatto diretto con le figure tecniche dell’headquarter e nella possibilità di raccogliere esperienze maturate da chi opera nel mercato italiano dello sci. Il summit non viene presentato come un lancio di prodotto, ma come un appuntamento dedicato alla formazione e alla condivisione di competenze.

Materiali e canali indicati dall’azienda

Tra i collegamenti diffusi insieme al comunicato figurano una pagina informativa, una risorsa aggiuntiva e il contenuto dedicato allo Sport Pro Summit.

L’azienda ha inoltre indicato i propri canali digitali: sito web, Facebook, YouTube, Instagram e Pinterest.

Il summit si è concluso dopo due giornate di lavoro ad Altenmarkt. Atomic non ha annunciato, nel testo diffuso, date o programmi per ulteriori incontri con la rete Sport Pro italiana.

La notizia è stata trasmessa alla redazione anche attraverso i riferimenti del sito Assodigitale, della versione www.assodigitale.it e del collegamento ufficiale della testata. Restano disponibili anche le informazioni del mittente, il collegamento tecnico, la pagina per annullare l’iscrizione e quella per aggiornare le preferenze.

FAQ

Quando si è svolto l’Atomic Sport Pro Summit?

L’evento si è svolto lunedì 21 e martedì 22 settembre 2026.

Dove si è tenuto il summit Atomic?

La sede dell’incontro è stata l’headquarter Atomic di Altenmarkt, in Austria.

Chi ha partecipato all’incontro?

Hanno partecipato il team Atomic Italia, gli Sport Pro del marchio e alcune figure chiave dell’headquarter.

Quali temi sono stati affrontati?

Il programma ha riguardato formazione, condivisione, ricerca e sviluppo, attività racing e conoscenza tecnica dei prodotti.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.