4 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Ministero Trasporti, 66 multe in aumento nella nuova tabella

La notizia in sintesi Ministero dei Trasporti : nuova tabella con 795 fattispecie sanzionatorie.

: nuova tabella con 795 fattispecie sanzionatorie. Solo 66 multe aumentano, pari all’8% del totale indicato.

Previste 85 nuove sanzioni per condotte prive di disciplina specifica.

La multa per assicurazione assente salirebbe da 866 a 1.000 euro.

Nuove multe nel testo-base del Codice della strada

Il Ministero dei Trasporti ha comunicato una nuova tabella sanzionatoria destinata al testo-base del nuovo Codice della strada, inviato alle associazioni il 7 agosto. Il documento, elaborato a Roma dal dicastero di Piazza di Porta Pia, riguarda 795 fattispecie e interviene sulla misura delle multe. La revisione segue le correzioni sull’obbligo di PEC per automobilisti e patentati e sulle restrizioni alla guida degli ultraottantacinquenni.

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Secondo il ministero, l’obiettivo è ridurre l’impatto sanzionatorio complessivo, mantenendo rialzi mirati per condotte ritenute più pericolose. Sono previste 85 nuove ipotesi, segnalate dalla Polizia locale perché il codice vigente non contiene sanzioni specifiche. La consultazione definisce così un quadro ancora collegato al testo-base.

Riduzioni prevalenti e aumenti per violazioni mirate

La tabella comprende 795 fattispecie sanzionatorie: 66 registrano un aumento, pari all’8%, mentre le restanti vengono ridotte, talvolta in modo significativo. Il dicastero stima una riduzione complessiva dell’impatto sanzionatorio di circa il 7% rispetto al vigente, includendo incrementi limitati a pochi euro. L’obbligo assicurativo passa dagli attuali 866 euro a 1.000 euro nella tabella annunciata.

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Per chi viola la precedenza nelle manovre di immissione, retromarcia o inversione, l’importo indicato passa invece da 42 a 80 euro. Il ministero motiva gli aumenti più consistenti con la pericolosità sociale della condotta oppure con sanzioni ritenute attualmente sottovalutate. Le 85 nuove fattispecie equivalgono all’11% del totale e derivano dalle segnalazioni della Polizia locale su comportamenti gravi privi di sanzione ad hoc.

Tra queste, accendere fuochi presso la strada comporterebbe una sanzione da 250 a 1.000 euro. L’intralcio ai pedoni con un monopattino verrebbe invece punito con 40 euro. La stessa cifra è prevista per veicoli a due o tre ruote che circolano sul marciapiede.

Le conseguenze della nuova classificazione delle infrazioni

Il dato rilevante è la scelta di affiancare la riduzione media delle sanzioni a nuove norme mirate su situazioni finora prive di una disciplina dedicata. Se il testo-base manterrà questa impostazione, controlli e contestazioni potranno riferirsi a fattispecie più definite, soprattutto per monopattini e veicoli sui marciapiedi. L’effetto pratico dipenderà tuttavia dall’esito della consultazione con le associazioni e dalla versione finale del nuovo Codice della strada.

La tabella comunicata non coincide quindi con un quadro già definitivo.

FAQ

Quanto aumenta la multa per assicurazione assente?

La violazione dell’obbligo assicurativo passerebbe da 866 a 1.000 euro, secondo la nuova tabella sanzionatoria comunicata dal ministero.

Qual è la sanzione per i monopattini?

L’intralcio ai pedoni causato da un monopattino sarebbe punito con una multa di 40 euro tra le nuove fattispecie.

Quanto costa circolare sul marciapiede?

La circolazione sul marciapiede di veicoli a due o tre ruote comporterebbe una sanzione di 40 euro.

Quando è stato inviato il testo-base?

Il testo-base è stato trasmesso alle associazioni di settore il 7 agosto, prima dell’annuncio della nuova tabella sanzionatoria.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse analisi congiunte di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.