23 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/fonio.ai raddoppia il team italiano per gli agenti vocali AI

La notizia in sintesi fonio.ai punta a raddoppiare il team italiano entro la fine del 2026

L’azienda cerca competenze per progettare e integrare agenti vocali AI

Ad agosto 2026 la società ha dichiarato oltre 10 milioni di dollari di ARR

L’Italia è indicata come secondo mercato europeo dopo l’area DACH

fonio.ai, società europea che sviluppa strumenti di intelligenza artificiale per la comunicazione con i clienti, prevede di ampliare la propria presenza in Italia entro la fine del 2026. L’azienda, arrivata sul mercato italiano a luglio, dichiara di voler passare dalle attuali sei persone a un team di oltre dieci professionisti.

L’espansione riguarda soprattutto figure in grado di progettare, configurare e collegare agenti vocali AI ai sistemi telefonici già utilizzati dalle imprese. Secondo la società, l’Italia è il secondo mercato prioritario nella sua strategia europea, dopo l’area DACH, che comprende Germania, Austria e Svizzera.

Gli agenti vocali basati sull’intelligenza artificiale vengono impiegati per rispondere alle chiamate e gestire alcune richieste dei clienti. Il loro utilizzo nelle aziende richiede però attività di progettazione delle conversazioni, integrazione con centralini e infrastrutture telefoniche, oltre a interventi di aggiornamento e ottimizzazione legati ai singoli casi d’uso.

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Le competenze richieste per gli agenti vocali

Tra i profili indicati da fonio.ai figurano specialisti di prompt engineering applicato alla voce, chiamati a definire istruzioni, comportamento e modalità di dialogo degli agenti AI. L’azienda cerca inoltre competenze nelle integrazioni telefoniche e nello sviluppo di sistemi SIP e PBX, tecnologie usate per connettere gli agenti ai centralini aziendali.

La selezione riguarda anche Account Executive e figure di Customer Success con esperienza B2B nelle piccole e medie imprese. Il team italiano dovrebbe raccogliere esigenze e caratteristiche del mercato locale, comprese le abitudini delle PMI, gli aspetti normativi e le specificità della telefonia, per trasferirle al gruppo che lavora sul prodotto.

“L’intelligenza artificiale sta automatizzando alcune attività, ma allo stesso tempo sta creando la necessità di competenze nuove e sempre più specializzate. Un agente telefonico AI efficace non è semplicemente un software da attivare: bisogna conoscere il business del cliente, progettare conversazioni credibili, integrare la tecnologia con i sistemi telefonici esistenti e adattarla alle caratteristiche specifiche di ciascun mercato. È proprio attorno a queste esigenze che stiamo costruendo il team italiano di fonio.ai, cercando persone capaci di unire competenze tecniche, commerciali e una forte autonomia”

La dichiarazione è di Marco Caputo, Country Manager Italia di fonio.ai.

La piattaforma è stata fondata a Vienna nell’autunno del 2024 da Daniel Keinrath e Matthias Gruber. Sul proprio sito ufficiale, fonio.ai presenta servizi dedicati alla gestione delle comunicazioni con i clienti attraverso agenti AI, inclusi strumenti per le conversazioni telefoniche e WhatsApp.

I dati dichiarati sulla crescita internazionale

L’ampliamento della struttura italiana si colloca nella fase di crescita internazionale indicata dalla società. Nell’agosto 2026 fonio.ai ha dichiarato di aver superato 10 milioni di dollari di Annual Recurring Revenue, ossia ricavi ricorrenti annualizzati, in dodici mesi. Dall’inizio dell’anno, secondo quanto comunicato dall’azienda, la crescita media mensile sarebbe stata superiore al 30%.

Per la fine del 2026, la società indica un obiettivo di ARR compreso tra 20 e 30 milioni di euro. A giugno 2026 ha inoltre chiuso un round seed da 17 milioni di dollari, guidato da 20VC, con una valutazione dichiarata di 140 milioni di dollari.

Sul fronte dell’organico, fonio.ai afferma di essere passata dalla prima assunzione, avvenuta nel giugno 2025, a 81 dipendenti nell’agosto 2026. Il piano è raggiungere tra 130 e 150 persone entro la fine dell’anno. L’azienda comunica di operare in dieci mercati, tra Europa, Brasile e Stati Uniti.

La società dichiara inoltre di servire più di 10.000 clienti e di automatizzare oltre 2 milioni di chiamate al mese. Nel settembre 2025 ha acquisito fluently, concorrente con sede a Linz. Ulteriori informazioni sull’azienda sono disponibili sul sito di fonio.ai.

Il rafforzamento in Italia segnala quindi la necessità, per le aziende che introducono agenti vocali AI, di affiancare allo sviluppo del software competenze legate alla telefonia, ai processi commerciali e alla configurazione delle conversazioni con i clienti.

FAQ

Quante persone ha oggi il team italiano?

Il team italiano conta attualmente sei persone, secondo quanto dichiarato da fonio.ai nel comunicato diffuso a settembre 2026.

Quante assunzioni prevede fonio.ai in Italia?

L’azienda punta a superare dieci professionisti in Italia entro la fine del 2026, raddoppiando sostanzialmente la struttura locale.

Quali competenze cerca fonio.ai?

Le posizioni riguardano prompt engineering vocale, integrazioni telefoniche, sviluppo SIP e PBX, oltre a ruoli commerciali e Customer Success B2B.

Quali risultati economici ha dichiarato l’azienda?

fonio.ai ha dichiarato oltre 10 milioni di dollari di ARR nell’agosto 2026 e un obiettivo tra 20 e 30 milioni di euro entro fine anno.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.