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Samsung Galaxy Z Fold8 a 1.985 euro tra le offerte Amazon

24 Settembre 2026

24 Settembre 2026/Home/INTERNET/Samsung Galaxy Z Fold8 a 1.985 euro tra le offerte Amazon

La notizia in sintesi

  • Amazon segnala riduzioni su smartphone, smartwatch, TV e prodotti per la pulizia.
  • Samsung Galaxy Z Fold8 da 512 GB è indicato a 1.985 euro.
  • La selezione include anche Motorola, LG, dreame e Rowenta.
  • Prezzi e disponibilità possono variare rispetto alla rilevazione pubblicata.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Le offerte Amazon su Galaxy Z Fold8

Amazon propone una serie di riduzioni di prezzo su tecnologia e grandi elettrodomestici, con il Samsung Galaxy Z Fold8 al centro della selezione pubblicata il 24 settembre 2026. L’iniziativa riguarda il marketplace Amazon e comprende smartphone, smartwatch, televisori, robot aspirapolvere e lavapavimenti, destinati a chi valuta acquisti online in Italia. Il dato più rilevante è il taglio applicato al pieghevole Samsung nella versione italiana da 512 GB, Graphite: 1.985 euro contro 2.299 euro, per un risparmio indicato di 314 euro.

La raccolta segnala inoltre sconti su dispositivi di fasce diverse, offrendo un quadro delle riduzioni rilevate alla pubblicazione. I prezzi, come precisato nella fonte, non sono aggiornati in tempo reale e possono cambiare con disponibilità e condizioni di vendita.

Prezzi e categorie coinvolte nella selezione

Nel catalogo indicato, il Samsung Galaxy Z Fold8 è proposto nella versione italiana Graphite da 512 GB a 1.985 euro, rispetto a 2.299 euro, con riduzione del 14%. Tra gli smartphone compare anche il Motorola moto g67, configurazione 8/256 GB, a 229,90 euro anziché 329 euro: lo sconto indicato è del 30% e vale 99,10 euro. La proposta include Samsung Galaxy Watch Ultra a 398,40 euro, in calo del 43% sul prezzo di 699 euro, e il televisore LG QNED AI MiniLED da 50 pollici a 453,90 euro, meno 35%.

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Per la pulizia domestica, dreame Aqua10 Ultra Roller Complete è indicato a 749 euro anziché 1.199, con 450 euro di risparmio, mentre Rowenta X-Clean 10 costa 374 euro contro 549,99. Il confronto tra prezzi riportati copre quindi prodotti molto diversi e consente di distinguere le riduzioni dichiarate per ciascun articolo all’interno della stessa rilevazione pubblicata da Amazon. Nella stessa lista figura Norton 360 Deluxe 2026 + Utilities Ultimate a 24,49 euro, scontato dell’80% da 124,99 euro; la fonte invita a verificare disponibilità e prezzo prima dell’acquisto.

Servizi digitali collegati alla Festa Prime

L’aspetto prospettico riguarda la Festa delle Offerte Prime annunciata da Amazon dal 6 al 7 ottobre. In collegamento con quell’appuntamento, la fonte segnala quattro mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, servizio con oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e podcast. L’offerta comprende anche l’ascolto mensile di un audiolibro tra 350.000 titoli disponibili, mentre Audible è indicato con due mesi gratuiti.

Questi elementi ampliano il perimetro delle promozioni oltre l’hardware, ma non modificano la necessità di controllare prezzo e disponibilità al momento dell’acquisto.

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FAQ

Quanto costa Galaxy Z Fold8 da 512 GB?

Il modello Graphite, versione italiana, è indicato a 1.985 euro contro 2.299 euro, con un risparmio dichiarato di 314 euro.

Qual è il prezzo di Galaxy Watch Ultra?

Samsung Galaxy Watch Ultra figura a 398,40 euro anziché 699 euro: la riduzione riportata è del 43%, pari a 300,60 euro.

Quali offerte riguardano la pulizia domestica?

dreame Aqua10 Ultra Roller Complete costa 749 euro e Rowenta X-Clean 10 374 euro, con sconti riportati rispettivamente del 38% e 32%.

Quanto costa il televisore LG QNED AI MiniLED?

LG QNED AI MiniLED da 50 pollici è segnalato a 453,90 euro, invece di 699 euro, con uno sconto del 35%.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni sono elaborate dalla Redazione con supervisione umana, attraverso analisi congiunta di fonti stampa ufficiali, Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, oltre a fonti giornalistiche qualificate e specializzate.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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