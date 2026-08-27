27 Agosto 2026

/ Home/PRODOTTI/LEGO porta Formula 1 e attività gratuite tra Milano e Monza

La notizia in sintesi LEGO organizza iniziative gratuite a Milano e Monza dal 3 al 6 settembre.

Piazza Sempione ospiterà luci, video e un mosaico collettivo di mattoncini.

La Fan Zone di Monza accoglierà lo spazio The Home of LEGO F1.

L’Arengario esporrà caschi LEGO dedicati a Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Dal 3 al 6 settembre, durante il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026, LEGO proporrà attività gratuite tra Milano e Monza. Il programma si articolerà in tre sedi: Piazza Sempione nel capoluogo lombardo, la Fan Zone dell’Autodromo Nazionale Monza e il Palazzo dell’Arengario, coinvolto nelle iniziative di Monza FuoriGP.

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L’iniziativa è collegata anche ai 30 anni dall’arrivo di Michael Schumacher nella Scuderia Ferrari HP. A Milano, LEGO Italia allestirà installazioni e attività rivolte a famiglie, visitatori e appassionati di Formula 1, mentre all’interno dell’autodromo sarà presente uno spazio dedicato alla collaborazione tra il marchio dei mattoncini e il campionato automobilistico.

Spettacoli e mosaico in Piazza Sempione

Piazza Sempione ospiterà l’installazione principale, realizzata con il patrocinio del Comune di Milano. Tre strutture a forma di mattoncino faranno da supporto a uno spettacolo di luci e video dedicato al set LEGO Icons Ferrari F2004 e Michael Schumacher, che riproduce la vettura guidata dal pilota tedesco.

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Nel racconto proposto durante l’evento sarà inserita una frase attribuita a Schumacher: “Ho sempre creduto che non si debba mai, mai rinunciare e si debba sempre continuare a lottare anche se c’è soltanto una piccola possibilità”.

L’apertura è prevista giovedì 3 settembre alle 19:30, con una serata condotta da Linus, direttore artistico di Radio Deejay, e Carlo Vanzini, giornalista e voce di Sky Sport F1. Dopo l’inaugurazione, lo show sarà replicato ogni 30 minuti. Dal 4 al 6 settembre gli appuntamenti serali si terranno dalle 19 alle 22.

Accanto alle proiezioni, il pubblico potrà partecipare alla costruzione di un mosaico ideato da Riccardo Zangelmi, LEGO Certified Professional italiano. L’opera misurerà 3 metri per 1,80 e sarà composta da quasi 85mila mattoncini in 22 colori. Ogni partecipante potrà realizzare una tessera destinata alla composizione finale, dedicata allo stesso set Ferrari F2004 e Michael Schumacher.

L’area di gioco sarà accessibile il 3 e 4 settembre dalle 16 alle 19, mentre il 5 e 6 settembre sarà aperta dalle 10 alle 19. L’ingresso alle attività di Piazza Sempione sarà libero.

Lo spazio LEGO nella Fan Zone del circuito

All’Autodromo Nazionale Monza sarà allestito The Home of LEGO F1, percorso inserito nella Fan Zone del circuito. Lo spazio presenterà alcuni elementi di una LEGO F1 Big Builds, vettura in scala 1:1 utilizzata nella parata dei piloti del Gran Premio di Miami 2025: saranno visibili l’alettone anteriore e il volante.

Il percorso includerà inoltre due caschi giganti, nei quali i visitatori potranno entrare per scoprire contenuti e curiosità legati all’allestimento. Un’altra postazione consentirà di creare una F1 Team Minifigure digitale personalizzata e stamparla su un Team Pass.

Vicino allo spazio esperienziale sarà presente il LEGO Pit Shop, dedicato alla vendita dei prodotti LEGO collegati alla Formula 1. Il comunicato segnala anche attività per gli iscritti a LEGO Insiders, programma fedeltà disponibile nei LEGO Certified Store.

Attività e caschi esposti all’Arengario

Il programma proseguirà nel centro di Monza, al Palazzo dell’Arengario in piazza Roma. Qui saranno predisposte due aree: una con tavoli da gioco, mattoncini e spazi fotografici a tema Formula 1 per bambini e genitori; l’altra dedicata all’esposizione dei set LEGO Editions Casco di Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP e LEGO Editions Casco di Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP.

L’accesso all’Arengario sarà gratuito dalle 18 alle 20 il 3 settembre e dalle 10 alle 20 dal 4 al 6 settembre.

“Questa attivazione ci riempie di orgoglio ed è pensata come un percorso fatto di più tappe, un vero e proprio circuito con diversi pit stop”, dichiara Davide Cajani, Marketing Director di LEGO Italia. “Costruire è il nostro modo di non arrendersi mai: un pezzo alla volta, con costanza, mettendoci creatività e ingegno, da soli, in un momento tutto per sé, o in compagnia. È il mantra che anima ogni nostro fan ogni volta che apre una scatola LEGO, con la stessa passione per i motori che da sempre appartiene all’Italia e la stessa grinta che si respira in pista. Per questo invitiamo tutti, grandi e piccoli, a venire a giocare, a costruire e a vivere un mondo fatto di velocità, motori e divertimento”.

Le iniziative accompagneranno quindi i giorni del Gran Premio con attività distribuite tra città, circuito e centro di Monza, concentrandosi sulla costruzione, sui set ispirati alla Formula 1 e sulla partecipazione del pubblico.

FAQ

Quando si svolgono le attività LEGO?

Le iniziative si svolgono dal 3 al 6 settembre, in concomitanza con il Gran Premio d’Italia di Formula 1 2026.

Dove si trovano gli eventi LEGO?

Le attività sono previste in Piazza Sempione a Milano, nella Fan Zone dell’Autodromo di Monza e al Palazzo dell’Arengario.

L’ingresso alle attività è gratuito?

Il comunicato indica l’accesso libero e gratuito per le attività in Piazza Sempione e per l’area dell’Arengario.

Quali set saranno esposti all’Arengario?

Saranno esposti i set LEGO Editions Casco di Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP e di Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP.

Qual è la fonte di questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.