19 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Microsoft perde il 3% dopo l’allarme di Morgan Stanley sui costi dell’AI

La notizia in sintesi Microsoft ha perso circa il 3% dopo un’analisi di Morgan Stanley .

ha perso circa il 3% dopo un’analisi di . Il focus del mercato si sposta dai ricavi AI alla sostenibilità dei flussi di cassa.

La spesa prevista da Microsoft per il 2026 è indicata in circa 175 miliardi.

I risultati di Nvidia saranno un test per l’intero comparto degli hyperscaler.

Microsoft e il nuovo rischio della spesa AI

Microsoft ha chiuso lunedì 17 agosto in calo di circa il 3%, vicino a 480 dollari, dopo che Morgan Stanley ha richiamato l’attenzione del mercato sui costi finanziari della corsa all’intelligenza artificiale. Il titolo, quotato al Nasdaq con simbolo MSFT, si è poi stabilizzato attorno a 483 dollari nel pre-market di martedì.

La reazione non riguarda una revisione delle prospettive tecnologiche dell’AI, ma il momento in cui gli investimenti nei data center si trasformano in ricavi e flussi di cassa. Il mercato ha quindi riletto la spesa infrastrutturale come possibile pressione finanziaria nel breve periodo, pur senza mettere in discussione il potenziale economico degli investimenti.

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Per Microsoft, uno dei gruppi più esposti alla costruzione di capacità AI, il calo segnala un passaggio rilevante: gli investitori chiedono ora prove più concrete sui ritorni degli esborsi già programmati.

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Capex, cassa e infrastrutture sotto osservazione

L’analisi di Morgan Stanley è stata spesso sintetizzata come una distanza crescente tra ricavi AI e costi AI, formula rilanciata anche in una sintesi di Motley Fool. Il punto della banca è però più circoscritto: il divario temporale tra investimenti e generazione di ricavi può comprimere la cassa nel breve termine.

Secondo la banca, gli hyperscaler nel loro insieme aumenteranno la spesa in conto capitale di circa il 57% quest’anno e alcuni potrebbero non produrre free cash flow sufficiente a coprire gli esborsi. In questo scenario, il ricorso al debito a tassi più alti diventerebbe un fattore di rischio, soprattutto durante la fase di espansione delle infrastrutture.

Morgan Stanley non sostiene che l’AI non sarà redditizia: la sua stima indica ritorni sul capitale investito superiori al 25%. La criticità è la sequenza finanziaria, perché la cassa viene impiegata oggi per data center e capacità di calcolo, mentre ricavi e flussi finanziari potrebbero arrivare in seguito.

Il dato corretto sulle spese previste da Microsoft è circa 175 miliardi di dollari per l’anno solare 2026, inferiore alla precedente indicazione di 190 miliardi. La società ha attribuito la variazione a una riclassificazione dei leasing, non a un taglio degli investimenti.

Nella stessa giornata, un’inchiesta del Guardian, ripresa da altre coperture, ha posto interrogativi sulla disponibilità di chip AI avanzati rispetto ai data center in sviluppo. Il giornale ha riferito di circa 2,2 milioni di chip installati; Microsoft ha contestato questa lettura, giudicando errate le ipotesi alla base delle stime.

L’amministratore delegato Satya Nadella ha indicato come vincolo principale la carenza di edifici dotati dell’energia necessaria, più che quella dei chip. Le due questioni convergono sul medesimo tema: la velocità effettiva con cui l’enorme spesa AI può diventare capacità produttiva e ritorno economico.

Nvidia può misurare la tenuta del settore

La prossima verifica per il mercato arriverà con i risultati trimestrali di Nvidia, attesi dopo la chiusura del 26 agosto. La società aveva previsto ricavi per circa 91 miliardi di dollari, dato che gli investitori leggeranno soprattutto alla luce delle indicazioni future.

Poiché una parte rilevante della spesa AI degli hyperscaler confluisce nell’acquisto di chip Nvidia, una guidance solida potrebbe ridimensionare i timori sul finanziamento degli investimenti. Un indebolimento delle prospettive, invece, rafforzerebbe l’idea di una rivalutazione dell’intero comparto.

Il possibile impatto non riguarda solo Microsoft: anche Amazon, Alphabet e Meta affrontano la stessa domanda sulla capacità di convertire il capex in flussi di cassa.

FAQ

Perché Microsoft è scesa in Borsa?

Sì, il calo di circa il 3% è seguito ai timori di Morgan Stanley sulla pressione della spesa AI sui flussi di cassa.

Quanto spenderà Microsoft per l’AI?

Sì, Microsoft prevede circa 175 miliardi di dollari di spese in conto capitale nel 2026, dopo una riclassificazione dei leasing.

Morgan Stanley giudica fallimentare l’intelligenza artificiale?

No, Morgan Stanley stima rendimenti sul capitale investito superiori al 25%; segnala soprattutto il ritardo tra esborsi, ricavi e cassa.

Quale vincolo cita Satya Nadella?

Sì, Satya Nadella indica la scarsità di edifici con alimentazione elettrica adeguata come limite più rilevante della disponibilità di chip.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui FinanceFeeds.