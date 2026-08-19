Claude ora può inviare, rispondere e inoltrare email direttamente da Gmail

19 Agosto 2026

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La notizia in sintesi Claude può inviare, rispondere e inoltrare email tramite Gmail .

può inviare, rispondere e inoltrare email tramite . L’approvazione dell’utente resta attiva per impostazione predefinita.

Nei piani aziendali, i proprietari decidono le autorizzazioni operative.

La novità riguarda gli abbonamenti a pagamento di Claude.

Claude amplia le azioni disponibili su Gmail

Claude, l’assistente di intelligenza artificiale sviluppato da Anthropic, può ora inviare email, rispondere alle conversazioni e inoltrare messaggi direttamente in Gmail. L’aggiornamento, documentato da Anthropic il 18 agosto 2026, estende il connettore per Google Workspace oltre la consultazione della posta: l’utente può chiedere all’IA di preparare un testo e completare l’azione richiesta.

La funzione è disponibile nei piani a pagamento di Claude e punta a rendere più rapida la gestione delle comunicazioni email, mantenendo tuttavia una verifica umana prima dell’invio. Per impostazione standard, infatti, il sistema mostra la richiesta e attende una conferma esplicita dell’utente prima di spedire, rispondere o inoltrare un messaggio.

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L’obiettivo dichiarato è combinare automazione e controllo: Claude non invia messaggi spontaneamente, ma agisce soltanto dopo una richiesta dell’utente. La novità interessa esclusivamente Gmail; non risultano aggiornamenti analoghi annunciati per Google Calendar o Google Drive.

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Come funzionano invio, permessi e controllo

Il nuovo connettore consente a Claude di redigere una risposta a un thread, predisporre un inoltro o creare un’email da inviare tramite Gmail. Prima dell’esecuzione, la conferma predefinita permette di controllare testo e destinatario, limitando il rischio che un messaggio venga spedito senza revisione.

La barriera può essere disattivata dall’utente sugli account individuali: in quel caso, dopo una richiesta esplicita, il messaggio può lasciare la casella senza ulteriore approvazione. Si tratta quindi di un’impostazione che richiede una scelta consapevole, non di una modalità attiva automaticamente.

Nei piani Team ed Enterprise, la gestione è centralizzata. Owner e Primary Owner devono prima abilitare il connettore per l’organizzazione; gli amministratori possono poi stabilire se i membri siano autorizzati a compiere azioni senza confermare ogni singola operazione.

Restano disponibili le capacità già introdotte: ricerca in linguaggio naturale, lettura dei messaggi, gestione di etichette e conversazioni, consultazione delle bozze e recupero dei metadati degli allegati. Claude, però, non legge direttamente il contenuto dei file allegati attraverso Gmail.

L’accesso alla casella non è continuo: il connettore recupera dati solo quando una richiesta rende necessaria la consultazione della posta. I permessi dell’account Google restano il confine effettivo delle informazioni accessibili, mentre citazioni e collegamenti ai messaggi originali possono facilitare la verifica delle risposte generate.

Un passaggio verso l’automazione controllata

L’invio delle email trasforma il connettore di Claude da strumento di analisi della posta a interfaccia operativa per una delle attività più delicate del lavoro digitale. Il punto decisivo non è soltanto la scrittura automatica, ma la possibilità di eseguire l’azione nel servizio collegato.

Per aziende e gruppi di lavoro, la centralizzazione delle autorizzazioni introduce un livello di governance utile a definire chi possa usare l’automazione senza conferma preventiva. Per gli utenti individuali, invece, resta essenziale valutare con attenzione l’eventuale disattivazione dell’approvazione prima dell’invio.

FAQ

Claude può inviare email da Gmail?

Sì, Claude può inviare nuove email, rispondere a conversazioni esistenti e inoltrare messaggi usando il connettore di Gmail.

Serve sempre confermare l’invio?

Sì, per impostazione predefinita Claude richiede l’approvazione esplicita prima di inviare, rispondere o inoltrare un’email tramite Gmail.

Claude legge gli allegati delle email?

No, Claude può recuperare metadati associati agli allegati, ma non può leggerne direttamente il contenuto attraverso il connettore Gmail.

Chi gestisce i permessi nelle aziende?

Sì, nei piani Team ed Enterprise owner, Primary Owner e amministratori definiscono attivazione del connettore e autorizzazioni alle azioni senza conferma.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Hardware Upgrade e Tom’s Hardware.