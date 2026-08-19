Qwen supera 151mila derivazioni su Hugging Face, 2,6 volte Meta

19 Agosto 2026

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La notizia in sintesi Alibaba Qwen supera 151 mila derivazioni su Hugging Face.

supera 151 mila derivazioni su Hugging Face. Il dato è circa 2,6 volte quello dei modelli open-weight di Meta .

. DeepSeek amplia l’offerta con modelli e prezzi competitivi.

amplia l’offerta con modelli e prezzi competitivi. I picchi di utilizzo indicano una domanda ancora concentrata in Asia.

Qwen e DeepSeek accelerano nella sfida globale

Alibaba Qwen e DeepSeek rafforzano la presenza dell’intelligenza artificiale cinese nei repository globali e nei servizi per sviluppatori. Su Hugging Face, Qwen ha raggiunto 151.448 derivazioni, un volume circa 2,6 volte superiore a quello dei modelli open-weight di Meta. Il dato, emerso nelle ultime ore, segnala la crescente sperimentazione di alternative cinesi alle piattaforme statunitensi da parte di sviluppatori, aziende e comunità tecniche.

Parallelamente, DeepSeek ha aggiornato la propria offerta con modelli destinati a carichi di lavoro ad alta intensità e con prezzi particolarmente contenuti. La crescita delle derivazioni non equivale al numero di utenti attivi, ma fotografa la capacità di un modello di generare varianti, adattamenti, benchmark e applicazioni specializzate. In questo quadro, l’espansione dei modelli cinesi indica un ecosistema ormai rilevante nella competizione internazionale dell’AI.

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Derivazioni, prezzi e domanda effettiva

Il numero pubblicato da Hugging Face include progetti costruiti sui modelli originali di Qwen e non permette quindi di misurare direttamente l’adozione commerciale o il traffico quotidiano. Resta però un indicatore concreto della diffusione tecnica: ogni derivazione può diventare la base di un servizio, di un test comparativo o di un’applicazione mirata. Il vantaggio di Qwen rispetto ai modelli open-weight di Meta riguarda dunque soprattutto la distribuzione e la vitalità dell’ecosistema creato attorno ai pesi aperti.

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DeepSeek ha invece presentato DeepSeek V4-Flash-0731, modello da 284 miliardi di parametri indicato come competitivo con Anthropic Opus 4.8. Il listino prevede 0,14 dollari per milione di token in ingresso e 0,28 dollari per milione di token in uscita, condizioni aggressive per elaborazioni ad alta intensità. È iniziata inoltre la distribuzione di DeepSeek V4-Pro tramite API e interfaccia Chat, con prezzi di 0,435 dollari per milione di token in ingresso e 0,87 dollari in uscita.

I benchmark preliminari attribuiscono a V4-Pro risultati superiori a Opus 4.8 in Terminal Bench 2.1, Cybergym, DeepSWE e AutomationBench. Questi risultati richiedono tuttavia verifiche indipendenti e confronti condotti nelle medesime condizioni. Le prestazioni dichiarate e il costo ridotto rafforzano il posizionamento competitivo dell’azienda, senza dimostrare automaticamente una migrazione delle imprese occidentali verso queste piattaforme.

Il segnale che arriva dagli orari di punta

L’aspetto più indicativo riguarda le nuove fasce tariffarie di DeepSeek nelle ore di maggiore utilizzo. Le finestre principali sono collocate tra le 09:00 e le 12:00 e tra le 14:00 e le 16:00, secondo l’orario di Pechino. Questa scelta suggerisce che una quota rilevante della domanda effettiva resti concentrata nel mercato asiatico, pur senza consentire una ricostruzione precisa della provenienza geografica degli utenti.

La diffusione globale nei repository e la concentrazione del traffico in Asia descrivono quindi due dinamiche diverse. La prima misura interesse e riuso dei modelli; la seconda mostra dove si concentra oggi l’attività più intensa. Per la concorrenza internazionale, il risultato è un ecosistema cinese con dimensioni sufficienti a influenzare prezzi, strumenti e sviluppo dei modelli AI.

FAQ

Quante derivazioni ha raggiunto Alibaba Qwen?

Sì, Alibaba Qwen ha raggiunto 151.448 derivazioni su Hugging Face, secondo il conteggio riportato nel testo analizzato.

Qwen supera i modelli open-weight di Meta?

Sì, il volume delle derivazioni di Qwen risulta circa 2,6 volte superiore a quello dei modelli open-weight di Meta.

Quanto costa DeepSeek V4-Flash-0731?

Sì, DeepSeek V4-Flash-0731 costa 0,14 dollari per milione di token in ingresso e 0,28 dollari per milione in uscita.

Quando sono le ore di punta DeepSeek?

Sì, le finestre principali sono tra le 09:00 e le 12:00 e tra le 14:00 e le 16:00 secondo l’orario di Pechino.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Tom’s Hardware.