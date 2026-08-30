30 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/OpenAI lancia ChatGPT for Teens, ma gli esperti chiedono più tutele

La notizia in sintesi OpenAI ha introdotto ChatGPT for Teens per utenti tra 13 e 17 anni.

ha introdotto ChatGPT for Teens per utenti tra 13 e 17 anni. Dal 18 agosto 2026 il servizio è predefinito per adolescenti registrati.

Esperti chiedono verifiche indipendenti sui sistemi di controllo dell’età.

Le associazioni sollecitano protezioni automatiche e avvisi familiari più accessibili.

ChatGPT for Teens e le nuove tutele

OpenAI ha lanciato ChatGPT for Teens, una versione del proprio assistente di intelligenza artificiale destinata agli utenti dai 13 ai 17 anni, con l’obiettivo dichiarato di offrire un ambiente più sicuro e controlli parentali rafforzati. Secondo quanto riferito da ANSA, il modello è stato progettato per favorire un utilizzo sano dell’IA, sostenere l’apprendimento e incoraggiare il pensiero critico tra gli adolescenti.

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A partire dal 18 agosto 2026, OpenAI ha impostato ChatGPT for Teens come chatbot predefinito per gli utenti adolescenti che, in fase di iscrizione, hanno indicato la propria data di nascita. La misura riguarda quindi la distinzione tra profili giovanili e accesso alla versione standard del servizio.

Il tema centrale è la protezione dei minori durante conversazioni potenzialmente sensibili, anche attraverso strumenti di supervisione familiare. Le garanzie annunciate dall’azienda sono però al centro di osservazioni critiche da parte di organizzazioni per la tutela dei minori e analisti di sicurezza.

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Il confronto non riguarda l’utilità dell’intelligenza artificiale per lo studio in astratto, ma la capacità concreta delle misure tecniche di impedire esposizioni inappropriate. Per gli esperti citati, l’efficacia delle protezioni deve essere misurata anche nella loro applicazione reale e non soltanto nelle impostazioni dichiarate dalla piattaforma.

ChatGPT for Teens arriva dunque in una fase in cui l’accesso dei più giovani ai chatbot è sempre più diffuso e le aziende tecnologiche sono chiamate a definire strumenti di prevenzione comprensibili, funzionanti e verificabili. La scelta di una versione predefinita per gli adolescenti punta a separare i percorsi d’uso, ma lascia aperto il tema dell’identificazione affidabile dell’età.

I dubbi su età, avvisi e controlli

Un’analisi della testata specializzata Engadget riporta le perplessità di diverse associazioni e analisti sull’effettiva tenuta degli strumenti predisposti da OpenAI. La richiesta principale è ottenere maggiore trasparenza sul funzionamento dell’assistente e verifiche indipendenti sulle soluzioni introdotte per gli utenti più giovani.

Al centro delle critiche c’è il sistema automatico di stima dell’età. Secondo i tecnici citati, questa tecnologia non sarebbe sufficientemente precisa e potrebbe essere aggirata con facilità, consentendo a ragazzi minorenni di continuare a usare la versione standard del chatbot, priva delle protezioni previste per ChatGPT for Teens.

La questione ha un rilievo diretto: se il riconoscimento dell’età non intercetta correttamente i profili adolescenti, l’impostazione predefinita del servizio dedicato può perdere efficacia. Il limite segnalato non riguarda quindi soltanto un dettaglio procedurale, ma l’accesso stesso alle misure di sicurezza annunciate.

Le critiche investono anche l’impegno di OpenAI a sottoporre le conversazioni considerate a rischio alla valutazione di personale umano e ad avvisare i genitori entro un’ora in caso di dialoghi pericolosi. Le associazioni richiamate da Engadget esprimono scetticismo sulla tempestività effettiva di questo meccanismo.

Nei test indipendenti condotti in precedenza, riferisce la testata, gli avvisi relativi a messaggi collegati all’autolesionismo avrebbero registrato ritardi fino a 48 ore. Il divario tra l’obiettivo dell’allerta entro un’ora e questi riscontri precedenti è uno dei punti che alimentano la richiesta di controlli esterni e di chiarimenti operativi.

“Altre restrizioni si sono rivelate inefficaci o si sono indebolite nel tempo”, scrive Engadget. La citazione sintetizza il timore che le tutele possano non mantenere nel tempo la stessa capacità di limitare contenuti o interazioni non adatti agli adolescenti.

Un ulteriore ostacolo individuato dagli esperti riguarda l’attivazione degli avvisi. Il sistema funziona solo se un genitore collega manualmente il proprio profilo a quello del figlio. Secondo le associazioni, molte famiglie non completano la procedura perché la ritengono troppo complessa, lasciando inattivi strumenti che dovrebbero intervenire nelle situazioni più delicate.

La richiesta rivolta a OpenAI è quindi di applicare automaticamente il massimo livello di protezione a tutti gli adolescenti, senza subordinare le garanzie a un’azione preventiva degli adulti. L’obiettivo indicato è ridurre le possibilità che un’impostazione non completata o un’identificazione dell’età non accurata vanifichi le misure previste.

Il nodo della trasparenza riguarda anche la possibilità di capire come vengano classificate le conversazioni a rischio e con quali tempi intervenga l’eventuale revisione umana. La fonte non dettaglia tali procedure, mentre le organizzazioni chiedono elementi verificabili per valutarne affidabilità e copertura.

La sfida dell’accesso protetto per i minori

Il lancio di ChatGPT for Teens mostra che OpenAI ha scelto di differenziare l’esperienza destinata agli adolescenti da quella standard. La conseguenza più concreta dipenderà però dalla capacità di associare correttamente ogni utente alla fascia di età dichiarata e di rendere effettivi i controlli familiari.

Le richieste delle associazioni si concentrano su due aspetti: protezioni massime attivate senza passaggi complessi e valutazioni indipendenti sui sistemi di stima dell’età e sugli allarmi. Sono proprio questi elementi a determinare se le tutele annunciate possano raggiungere anche le famiglie meno inclini a configurare manualmente i profili.

Il confronto tra azienda, esperti e organizzazioni per i minori si misura quindi sulla verificabilità delle misure. Per un servizio pensato per utenti tra 13 e 17 anni, la sicurezza non coincide solo con l’esistenza di filtri, ma con la loro capacità di operare quando servono.

FAQ

Cos’è ChatGPT for Teens?

È il chatbot di OpenAI destinato agli utenti dai 13 ai 17 anni, progettato con maggiori tutele e controlli parentali potenziati.

Da quando ChatGPT for Teens è predefinito?

Dal 18 agosto 2026, per gli adolescenti che hanno indicato la propria data di nascita durante l’iscrizione al servizio.

Quale limite presenta la stima dell’età?

Secondo i tecnici citati da Engadget, il sistema può essere impreciso e aggirabile, permettendo l’accesso alla versione standard senza protezioni dedicate.

Quanto possono ritardare gli avvisi ai genitori?

I test indipendenti precedenti hanno rilevato ritardi fino a 48 ore per allarmi su messaggi legati all’autolesionismo, secondo quanto riportato dalla fonte.

Quali fonti sono state usate?

La redazione ha rielaborato con supervisione umana informazioni tratte da un esame accurato di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse le agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, confrontandone i contenuti disponibili sul tema.