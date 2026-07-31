Meta delude sugli utili, Microsoft vola dopo le trimestrali sull’AI

31 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Microsoft accelera in Borsa dopo risultati sostenuti da cloud e intelligenza artificiale.

accelera in Borsa dopo risultati sostenuti da cloud e intelligenza artificiale. Meta arretra dopo utili per azione inferiori alle attese degli analisti.

arretra dopo utili per azione inferiori alle attese degli analisti. Azure supera 100 miliardi di dollari di ricavi nell’esercizio fiscale 2026.

Il mercato distingue tra investimenti AI già monetizzati e prospettive ancora incerte.

Riassunto generato con AI

Microsoft e Meta, reazione opposta del mercato

Microsoft e Meta hanno pubblicato risultati trimestrali che hanno prodotto reazioni divergenti a Wall Street: il gruppo guidato da Satya Nadella è stato premiato dagli investitori, mentre la società di Mark Zuckerberg ha ceduto nel dopo mercato. Il confronto riguarda soprattutto la capacità di trasformare i grandi investimenti nell’intelligenza artificiale in ricavi, margini e prospettive concrete.

Microsoft ha chiuso il quarto trimestre dell’esercizio fiscale 2026, terminato il 30 giugno, con fatturato e utile in crescita. Meta, pur superando le attese sui ricavi del secondo trimestre, ha deluso il consenso sugli utili per azione e ha indicato una previsione di ricavi trimestrali con un intervallo ampio.

La lettura degli investitori si concentra quindi non soltanto sui risultati appena conseguiti, ma sulla visibilità della crescita futura. Per il settore tecnologico, i dati mostrano che l’AI resta un fattore determinante, ma viene valutata in modo sempre più selettivo.

I numeri dietro la divergenza

Nel trimestre, Microsoft ha registrato ricavi per 90 miliardi di dollari, in aumento del 18% su base annua, e un utile netto GAAP di 35,8 miliardi, cresciuto del 31%. L’utile diluito per azione è salito a 4,81 dollari, mentre l’utile operativo ha raggiunto 40,6 miliardi.

Nell’intero esercizio fiscale 2026, la società fondata da Bill Gates ha riportato ricavi per 331,8 miliardi di dollari, in crescita del 18%, utile operativo GAAP di 155,2 miliardi e utile netto GAAP di 133,7 miliardi. Il punto più osservato dal mercato è il cloud: Azure ha superato per la prima volta 100 miliardi di dollari di ricavi annuali.

Nadella ha dichiarato: “Stiamo spingendo i confini della curva costi-risultati, garantendo che ogni cliente possa trasformare i token in risultati di business”. Ha inoltre indicato oltre 30 milioni di licenze a pagamento per Microsoft 365 Copilot, segnale della diffusione commerciale dei prodotti AI.

Per Meta, gli utili per azione si sono fermati a 6,18 dollari contro 7,22 dollari attesi dal consensus. I ricavi hanno invece raggiunto 60,80 miliardi, sopra i 60,17 miliardi stimati; gli utenti attivi giornalieri sono arrivati a 3,6 miliardi, leggermente sotto le previsioni di mercato.

La guidance per il trimestre successivo, tra 61 e 64 miliardi di dollari contro attese per 63,15 miliardi, ha alimentato la cautela. Il gruppo ha inoltre aggiornato la previsione sulle spese in conto capitale a una fascia compresa tra 130 e 145 miliardi di dollari.

La monetizzazione AI diventa il vero spartiacque

La distanza tra i due titoli evidenzia un criterio centrale per il mercato: non basta annunciare investimenti nell’intelligenza artificiale, occorre dimostrarne il rendimento. Nel caso di Microsoft, Azure e Copilot offrono indicatori già misurabili; per Meta, la dimensione degli investimenti e l’incertezza sulle prospettive hanno prevalso sul dato positivo dei ricavi.

In questo clima, anche le indiscrezioni sulle difficoltà del fondo Situational Awareness di Leopold Aschenbrenner, poi accompagnate dall’acquisto delle sue posizioni azionarie da parte di Citadel Securities, riflettono la sensibilità del mercato ai rischi finanziari connessi al tema AI.

FAQ

Quanto ha fatturato Microsoft nel trimestre?

Sì, Microsoft ha registrato 90 miliardi di dollari di ricavi nel quarto trimestre fiscale 2026, con una crescita annua del 18%.

Quale utile ha comunicato Microsoft?

Sì, l’utile netto trimestrale GAAP di Microsoft è stato pari a 35,8 miliardi di dollari, in aumento del 31% rispetto all’anno precedente.

Perché Meta ha deluso gli investitori?

Sì, Meta ha riportato utili per azione di 6,18 dollari, inferiori ai 7,22 dollari previsti dagli analisti.

Quali previsioni ha fornito Meta?

Sì, Meta prevede ricavi tra 61 e 64 miliardi di dollari nel trimestre in corso, rispetto a 63,15 miliardi attesi.

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