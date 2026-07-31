Microsoft, trimestre difficile per Xbox: ricavi dei servizi -10% e hardware -13%

31 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Microsoft chiude l’esercizio 2026 con ricavi trimestrali record, trainati dal cloud.

chiude l’esercizio 2026 con ricavi trimestrali record, trainati dal cloud. Xbox registra cali nei contenuti, servizi e hardware durante il quarto trimestre fiscale.

registra cali nei contenuti, servizi e hardware durante il quarto trimestre fiscale. Il gruppo prepara ristrutturazione, rincari delle console e un rilancio entro l’anno fiscale 2027.

Azure supera 100 miliardi di dollari annui, mentre Copilot supera 30 milioni di postazioni.

Riassunto generato con AI

Microsoft cresce, Xbox affronta il riassetto

Microsoft ha chiuso il quarto trimestre dell’anno fiscale 2026 con ricavi di 90 miliardi di dollari, in aumento del 18% annuo, sostenuti soprattutto da Azure, Microsoft Cloud e dalle soluzioni di intelligenza artificiale. Nello stesso periodo, tuttavia, Xbox ha registrato un arretramento: i ricavi da contenuti e servizi, incluso Game Pass, sono diminuiti del 10%, mentre l’hardware ha segnato un calo del 13%.

Il dato emerge dai risultati comunicati dal gruppo guidato da Satya Nadella, in una fase di revisione strategica per il business gaming. Nelle ultime settimane, la responsabile Xbox Asha Sharma ha annunciato un piano di “reset” che comprende tagli al personale e lo spin-off di quattro studi, tra cui Compulsion Games e Double Fine Productions.

La divergenza tra il cloud e il gaming fotografa una priorità sempre più netta: Microsoft concentra investimenti e capacità operativa su infrastrutture cloud e AI, mentre punta a rendere sostenibile il portafoglio Xbox nel medio periodo. Nadella ha spiegato che l’azienda sta prendendo decisioni necessarie su contenuti, piattaforma e operazioni per tornare alla crescita nell’anno fiscale 2027.

Cloud e intelligenza artificiale compensano le difficoltà

Microsoft Cloud ha generato 59,3 miliardi di dollari di ricavi, con una crescita del 27%, mentre la divisione Intelligent Cloud ha raggiunto 39,3 miliardi, in aumento del 32%. I ricavi di Azure e degli altri servizi cloud sono cresciuti del 43% e, su base annua, Azure ha superato per la prima volta i 100 miliardi di dollari.

Positivo anche il segmento Productivity and Business Processes, salito del 14% a 37,8 miliardi di dollari. Microsoft 365 Copilot ha oltrepassato 30 milioni di postazioni a pagamento, mentre le licenze commerciali di Microsoft 365 sono aumentate del 6%, grazie in particolare alla domanda delle piccole e medie imprese.

Il comparto More Personal Computing è invece sceso del 4%, a 12,9 miliardi di dollari. I ricavi da Windows OEM e dispositivi sono diminuiti del 7%, una flessione attribuita alla minore domanda nel mercato dei PC e al confronto con il precedente trimestre, favorito dalla fine del supporto a Windows 10.

Il risultato netto del trimestre è stato di 35,8 miliardi di dollari, in crescita del 31%, anche per una plusvalenza da 3,2 miliardi legata alla partecipazione in Anthropic. Sul conto hanno però pesato oneri connessi a pensionamenti volontari, licenziamenti e svalutazioni nel comparto Xbox.

La spesa per investimenti, inclusi leasing finanziari, è salita del 70% a 41 miliardi di dollari. Circa due terzi sono stati destinati ad asset a vita breve, come CPU e GPU, a conferma dell’intensità finanziaria richiesta dall’espansione dell’infrastruttura per l’intelligenza artificiale.

Prezzi e contenuti definiscono la prossima fase

Il rilancio di Xbox passerà anche da decisioni commerciali già delineate: riduzione dei prezzi di Game Pass, sperimentazione del cloud gaming gratuito sostenuto dalla pubblicità e ritorno all’esclusività per Gears of War: E-Day e Clockwork Revolution. Dal 1° agosto, inoltre, i prezzi delle console aumenteranno di almeno 100 dollari.

La combinazione fra razionalizzazione degli studi, revisione dell’offerta e rincari indica che il gruppo cerca di riequilibrare costi e ricavi prima della crescita attesa nel 2027. Il mercato dovrà quindi misurare se l’offerta di contenuti esclusivi compenserà l’aumento dei prezzi e la contrazione attuale.

FAQ

Quanto sono cresciuti i ricavi di Microsoft?

Sì, i ricavi trimestrali di Microsoft hanno raggiunto 90 miliardi di dollari, con una crescita del 18% su base annua.

Come sono andati contenuti e servizi Xbox?

Sì, i ricavi da contenuti e servizi Xbox, compreso Game Pass, sono diminuiti del 10% nel trimestre.

Quando aumenteranno i prezzi delle console Xbox?

Sì, il rincaro delle console Xbox è previsto dal 1° agosto, con aumenti di almeno 100 dollari.

Quali risultati ha ottenuto Microsoft 365 Copilot?

Sì, Microsoft 365 Copilot ha superato 30 milioni di postazioni a pagamento, sostenendo la crescita dei ricavi per utente.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Hardware Upgrade e The Verge.