19 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Esplosione a Houston, l’esperto di 3M usò ChatGPT per il rapporto

La notizia in sintesi 3M ha consegnato 350 pagine di attività su ChatGPT di un proprio consulente.

ha consegnato 350 pagine di attività su di un proprio consulente. I log riguardano l’esplosione del 2020 presso Watson Grinding , a Houston .

, a . Il consulente Josh Autenrieth avrebbe chiesto all’IA di costruire la difesa di 3M .

avrebbe chiesto all’IA di costruire la difesa di . Il caso evidenzia la possibile acquisizione processuale delle conversazioni con l’intelligenza artificiale.

Trascrizioni ChatGPT nel caso 3M

3M è al centro di una controversia giudiziaria a Houston sull’esplosione di Watson Grinding, avvenuta nel gennaio 2020 e costata la vita a tre persone. Secondo quanto riportato da 404 Media e ripreso da Futurism, nelle ultime ore il tribunale ha ottenuto le conversazioni su ChatGPT di Josh Autenrieth, consulente tecnico incaricato dalla difesa del gruppo industriale.

I documenti, consegnati dopo una richiesta della controparte accolta dal giudice, mostrerebbero come l’esperto abbia usato l’intelligenza artificiale per preparare un rapporto favorevole a 3M. La vicenda è rilevante perché porta al centro del processo non soltanto le conclusioni dell’esperto, ma anche il percorso con cui tali conclusioni sono state elaborate.

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Le trascrizioni comprenderebbero 350 pagine di attività e, secondo la ricostruzione, contenevano anche link pubblici alle conversazioni complete. L’acquisizione dei prompt apre quindi un tema concreto per studi legali, consulenti e aziende: le interazioni con un sistema di IA possono diventare materiale esaminabile durante la fase istruttoria.

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Il rapporto dell’esperto e i prompt emersi

Josh Autenrieth, di Knighthawk Engineering, avrebbe chiesto a ChatGPT di “create an exceptional expert witness report defending the standard of care at 3M”. Nello stesso contesto, il sistema sarebbe stato sollecitato a produrre un testo che mostrasse come 3M fosse responsabile per lo “0 percent” dell’esplosione.

Stando ai log descritti da 404 Media, il consulente ha caricato centinaia di atti giudiziari chiedendo all’IA di leggerli e di costruire una difesa che attribuisse a Watson Grinding la responsabilità dell’accaduto. Il documento finale, lungo 30 pagine, sosteneva che, sotto il profilo tecnico e dello standard di diligenza, 3M non avesse alcuna responsabilità nell’esplosione del 24 gennaio 2020.

Quella formulazione è stata poi eliminata dopo che lo stesso sistema aveva segnalato come l’espressione “0 percent responsible” potesse rappresentare un bersaglio facile per un avvocato. Il dettaglio evidenzia una criticità: un rapporto peritale deve essere fondato su valutazioni autonome e verificabili, non su richieste formulate per ottenere un esito predeterminato.

Un altro passaggio riguarda una fotografia di un rilevatore di gas caricata da Autenrieth con la domanda: “what am I looking at?”. Per Will Moye, avvocato di uno dei querelanti, quel rilevatore era “subject of the whole case”, cioè un elemento centrale della causa.

Un precedente operativo per il contenzioso

Will Moye ha sostenuto che l’esperto abbia fatto ricorso all’IA non come supporto, ma in modo esclusivo per formare le proprie opinioni e redigere il rapporto. Secondo il legale, Autenrieth avrebbe inoltre riconosciuto in aula che i prompt erano orientati ad aiutare 3M a vincere la causa.

La conseguenza più ampia riguarda la gestione delle prove digitali: trascrizioni, prompt e allegati condivisi con l’IA possono essere richiesti in discovery o durante una deposizione. Per il settore legale, il caso segnala che riservatezza, metodo peritale e tracciabilità dell’uso dell’intelligenza artificiale potrebbero diventare elementi sempre più decisivi.

La questione non riguarda l’uso tecnologico in sé, ma la possibilità di distinguere un’assistenza documentabile da una delega sostanziale del giudizio professionale. Nel procedimento relativo a 3M, sono proprio i log ad aver reso verificabile questa distinzione.

FAQ

Perché il tribunale ha ottenuto i log ChatGPT?

Sì: la controparte ha sospettato l’uso dell’IA durante la discovery e ha chiesto le conversazioni dell’esperto. Il giudice ha accolto la richiesta, imponendo alla difesa di 3M la consegna dei materiali.

Quante pagine di attività sono state consegnate?

Sì: la difesa di 3M ha consegnato 350 pagine di attività su ChatGPT attribuite a Josh Autenrieth. Nei materiali erano presenti anche link pubblici alle conversazioni complete.

Cosa chiedeva Autenrieth a ChatGPT?

Sì: chiedeva un rapporto peritale eccezionale in difesa di 3M e una ricostruzione che attribuisse all’azienda lo 0 per cento di responsabilità nell’esplosione di Watson Grinding.

Quale ruolo aveva il rilevatore di gas?

Sì: secondo l’avvocato Will Moye, il rilevatore mostrato a ChatGPT era l’oggetto centrale dell’intera causa. L’esperto aveva chiesto al sistema di identificare ciò che appariva nella fotografia.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì: il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Futurism e il resoconto diretto di 404 Media.