Datacenter per l’AI, la crescita coinvolge anche vernici, cavi e materiali edili

3 Agosto 2026

La notizia in sintesi

I datacenter AI sostengono anche fornitori industriali statunitensi.

Sherwin-Williams e WESCO International segnalano domanda in aumento.

e segnalano domanda in aumento. Gli hyperscaler prevedono oltre 750 miliardi di dollari di investimenti annuali.

La filiera diventa più esposta al ciclo di spesa dell’intelligenza artificiale.

( Riassunto generato con AI)

I datacenter AI ampliano la filiera industriale

I datacenter per l’intelligenza artificiale negli Stati Uniti stanno estendendo i loro effetti economici oltre semiconduttori e server, sostenendo produttori di vernici, cavi, rivestimenti e materiali da costruzione. Nelle ultime rilevazioni, la costruzione dei nuovi impianti richiesti dagli operatori cloud ha aumentato la domanda di componenti industriali convenzionali, necessari per edificare, collegare e proteggere le infrastrutture. Il fenomeno conta perché gli investimenti AI degli hyperscaler stanno trasferendo una quota crescente della spesa tecnologica nell’economia reale e nell’edilizia non residenziale.

Un segnale della portata macroeconomica arriva dai dati del Bureau of Economic Analysis sul PIL statunitense del secondo trimestre. Gli investimenti in apparecchiature per l’elaborazione delle informazioni e software hanno contribuito per quasi mezzo punto percentuale alla crescita trimestrale dell’1,5%. Il contributo è leggermente inferiore ai livelli eccezionali del 2025, ma resta nettamente superiore a quello osservato prima dell’espansione dell’intelligenza artificiale generativa.

Vernici, cavi e inerti al centro della domanda

I dati sul PIL intercettano soprattutto server e acceleratori AI, ossia i componenti più costosi dei datacenter, ma non descrivono l’intera catena delle forniture. Ogni nuovo campus richiede strutture metalliche, reti elettriche, fibra ottica, pavimentazioni e sistemi di protezione, con ricadute dirette sulle aziende industriali. L’aumento dei progetti annunciati dagli hyperscaler rende quindi più rilevante il peso di fornitori storicamente lontani dal settore tecnologico.

Sherwin-Williams, produttore statunitense di vernici e rivestimenti, ha riportato risultati trimestrali superiori alle attese e un rialzo dell’8,3% del titolo, il migliore degli ultimi quattro anni. La divisione dei rivestimenti protettivi e navali ha registrato vendite in crescita “a doppia cifra media”, oltre il 7,5% segnato dall’intero gruppo nel trimestre. L’amministratore delegato Heidi Petz ha indicato nella rapida costruzione dei datacenter un elemento determinante della domanda, in particolare per soluzioni destinate a proteggere strutture e infrastrutture.

Anche WESCO International, distributore di cavi e componentistica elettrica, ha superato le aspettative grazie alla divisione datacenter, il cui fatturato è aumentato del 45% su base annua. PPG Industries ha segnalato un’ampia pipeline di progetti, con domanda per rivestimenti antincendio, trattamenti per pavimentazioni strutturali, prodotti isolanti e soluzioni dielettriche per impianti elettrici. 3M ha inoltre indicato che Microsoft utilizza i suoi connettori brevettati per cavi in fibra ottica nei datacenter di Azure, contribuendo alla migliore performance annuale del titolo registrata la scorsa settimana.

Investimenti record, ma cresce il rischio ciclico

La domanda coinvolge anche Vulcan Materials e Martin Marietta Materials, che hanno rilevato una crescita collegata ai datacenter nel segmento dell’edilizia non residenziale. Le prospettive restano legate ai programmi di Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft e Oracle, attesi oltre 750 miliardi di dollari di investimenti in infrastrutture AI nel corso dell’anno. Questa espansione può distribuire benefici lungo la filiera, ma aumenta anche l’esposizione di molte imprese alle oscillazioni della spesa per l’AI nel medio periodo.

FAQ

Quanto pesa l’AI sul PIL statunitense?

Sì, gli investimenti in apparecchiature per l’elaborazione delle informazioni e software hanno aggiunto quasi mezzo punto alla crescita trimestrale dell’1,5%.

Quali aziende beneficiano dei nuovi datacenter?

Sì, tra le aziende citate figurano Sherwin-Williams, WESCO International, PPG Industries, 3M, Vulcan Materials e Martin Marietta Materials.

Quanto è cresciuto il business datacenter di WESCO?

Sì, la divisione dedicata ai datacenter di WESCO International ha registrato un aumento del fatturato del 45% rispetto all’anno precedente.

Perché servono rivestimenti nei datacenter?

Sì, i nuovi impianti richiedono rivestimenti protettivi, antincendio, isolanti e dielettrici per strutture, pavimentazioni e infrastrutture elettriche.

Da quali fonti deriva questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Hardware Upgrade.