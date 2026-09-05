5 Settembre 2026

/ Home/GAMES/Microsoft limita le ore mensili di Xbox Cloud Gaming

La notizia in sintesi Nuovi tetti mensili: 15 ore Ultimate, 10 Premium, 5 Essential.

Le ore oltre soglia saranno acquistabili nello Xbox Store.

Microsoft attribuisce la misura alla crescita dei costi del cloud gaming.

Prezzi, catalogo e mercati saranno dettagliati nel corso di novembre.

Limiti mensili per Xbox Cloud Gaming

Microsoft introdurrà a novembre un limite mensile al cloud gaming per gli abbonati a Xbox Game Pass, modificando l’accesso allo streaming dei videogiochi nei mercati in cui il servizio è disponibile. La misura riguarda i piani Ultimate, Premium ed Essential e assegna rispettivamente 15, 10 e 5 ore di gioco via cloud ogni mese. Al termine della soglia, gli utenti potranno acquistare tempo aggiuntivo tramite Xbox Store; anche chi non possiede Game Pass potrà comprare ore di streaming.

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L’azienda collega la scelta ai costi di infrastruttura, che aumentano con il numero di utenti e con la durata delle sessioni, e stima un impatto sul 4% degli abbonati.

Come cambierà l’accesso allo streaming

Il provvedimento segna la prima introduzione di un tetto mensile alle ore di cloud gaming per gli iscritti a Xbox Game Pass. Il piano Ultimate manterrà la disponibilità più ampia, con 15 ore, mentre Premium arriverà a 10 ed Essential si fermerà a 5. Esaurita la quota prevista, l’accesso non verrà necessariamente interrotto: sarà possibile acquistare ore supplementari attraverso Xbox Store, ma Microsoft non ha ancora indicato il relativo prezzo.

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I dettagli economici, le modalità per controllare il tempo residuo, i titoli compatibili e la disponibilità geografica saranno comunicati nel corso di novembre. La società ha riconosciuto che “il risultato pratico potrebbe essere un costo più elevato” per una parte del pubblico. La scelta punta a rendere più sostenibile un servizio la cui spesa cresce parallelamente alla domanda, ma conserva un’opzione d’accesso per chi supera le ore incluse. Il cloud resta inoltre uno strumento utile ai possessori di Xbox One, che possono accedere a determinati giochi pensati per Xbox Series X e Xbox Series S senza acquistare subito una nuova console.

Feedback e catalogo sotto osservazione

Microsoft ha annunciato che continuerà ad ampliare durante l’anno il numero di giochi compatibili con il cloud e raccoglierà i commenti dei giocatori prima e dopo l’avvio dei limiti. Questo passaggio lascia aperta la possibilità di correzioni al modello, soprattutto se prezzi delle ore extra e disponibilità dei titoli incidessero sull’utilizzo del servizio. La novità separa con maggiore nettezza il valore dei tre abbonamenti, trasformando il tempo di streaming in una risorsa misurata e acquistabile.

FAQ

Quali limiti mensili avranno i piani Game Pass?

Ultimate avrà 15 ore mensili di cloud gaming, Premium 10 ed Essential 5, secondo la nuova politica annunciata da Microsoft.

Cosa accade dopo il limite mensile?

Dopo l’esaurimento della quota, il gioco in streaming continuerà acquistando ore supplementari attraverso Xbox Store, con prezzi non ancora comunicati.

Chi può comprare ore cloud senza Game Pass?

Anche gli utenti privi di un abbonamento Game Pass attivo potranno comprare direttamente ore per utilizzare il servizio di streaming.

Perché Microsoft introduce questi limiti?

Microsoft indica i costi operativi: la fornitura del cloud gaming diventa più onerosa quando crescono utenti collegati e tempo di gioco.

Quali fonti sono state analizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi accurata di fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate da giornalismo qualificato e specializzato.