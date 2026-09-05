OpenAI presenta GPT-6 Astra per il programma Daybreak Access

5 Settembre 2026

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La notizia in sintesi

  • OpenAI presenta GPT-6 Astra, destinato inizialmente al programma Daybreak Access.
  • Greg Brockman parla di salto generazionale verso l’intelligenza artificiale generale.
  • L’addestramento ha utilizzato oltre 100.000 GPU nel sito Stargate in Texas.
  • Il modello raggiunge la soglia critica cyber prevista dal preparedness framework.

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OpenAI presenta GPT-6 Astra

OpenAI ha presentato GPT-6 Astra, nuovo modello di intelligenza artificiale destinato dapprima al gruppo ristretto Daybreak Access e poi agli abbonati ChatGPT e agli sviluppatori API. L’annuncio, riportato il 4 settembre 2026, riguarda l’azienda statunitense e il sito Stargate in Texas, dove il sistema è stato addestrato con oltre 100.000 GPU. Secondo il presidente Greg Brockman, Astra punta ad avvicinare gli agenti AI allo svolgimento autonomo di lavori professionali complessi e potrebbe essere giudicato un passaggio verso l’intelligenza artificiale generale.

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La rilevanza del rilascio sta nella combinazione fra capacità operative dichiarate e livello di rischio cyber riconosciuto dalla stessa OpenAI.

Capacità, addestramento e soglie di sicurezza

GPT-6 Astra è stato sviluppato attraverso quella che OpenAI descrive come la più vasta sessione di addestramento mai realizzata dall’azienda. Oltre all’infrastruttura di calcolo, l’elemento distintivo indicato dalla società è l’impiego di altri modelli con un ruolo significativo nella supervisione dell’addestramento. Questa architettura segnala un tentativo di usare l’AI anche per controllare e valutare sistemi AI più avanzati.

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La distribuzione sarà graduale: prima gli utilizzatori del programma Daybreak Access, quindi gli utenti dei piani ChatGPT Plus, Pro, Business ed Enterprise e gli sviluppatori che utilizzano le API. Le funzionalità di sicurezza informatica più avanzate resteranno invece affidate a un gruppo limitato di tester ritenuti affidabili. Astra è infatti il primo modello classificato da OpenAI come capace di raggiungere la soglia critica prevista dal proprio preparedness framework.

Secondo questa valutazione, il sistema potrebbe individuare e sfruttare vulnerabilità precedentemente sconosciute in ambienti ben protetti senza istruzioni umane passo dopo passo. Greg Brockman ha definito il modello “un salto generazionale” e ha dichiarato di ritenere personalmente raggiunta l’AGI. Ha però lasciato agli utenti il giudizio sulla reale capacità di autonomia generativa: “Credo che questo modello possa rappresentare il traguardo”.

La verifica si sposta sull’uso reale

La classificazione cyber di GPT-6 Astra rende la fase di rilascio selettivo un passaggio operativo, non soltanto commerciale. L’accesso limitato alle funzioni più sensibili consentirà di osservare il comportamento del modello prima di una disponibilità più ampia. Per imprese, sviluppatori e utenti professionali, il nodo sarà misurare se l’autonomia promessa produca risultati affidabili senza amplificare i rischi legati alla scoperta e allo sfruttamento delle vulnerabilità informatiche.

FAQ

Chi potrà usare GPT-6 Astra?

Gli utenti Daybreak Access avranno l’accesso iniziale, seguiti da abbonati ChatGPT Plus, Pro, Business, Enterprise e sviluppatori API.

Dove è stato addestrato GPT-6 Astra?

L’addestramento ha impiegato oltre 100.000 GPU presso il sito Stargate di OpenAI in Texas, secondo quanto comunicato dall’azienda.

Perché Astra è rilevante per la cybersecurity?

Il modello può individuare e sfruttare vulnerabilità sconosciute in sistemi protetti senza guida umana dettagliata, secondo il preparedness framework.

Cosa pensa Greg Brockman dell’AGI?

Greg Brockman ritiene personalmente che OpenAI abbia raggiunto l’intelligenza artificiale generale, lasciando agli utenti la valutazione sull’autonomia effettiva di Astra.

Quali fonti sono state analizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa verificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, attraverso un confronto accurato delle informazioni disponibili.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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