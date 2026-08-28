28 Agosto 2026

/ Home/GAMES/IKEA e Xbox lanciano YXSTABY, arredi gaming per spazi condivisi

La notizia in sintesi IKEA e Xbox hanno sviluppato la collezione gaming YXSTABY.

La linea comprende nove prodotti pensati per gli spazi domestici condivisi.

Tra gli articoli ci sono supporti, tavolini, accessori e uno sgabello ispirato al controller.

YXSTABY sarà disponibile nei negozi IKEA e online il prossimo autunno.

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IKEA e Xbox hanno presentato YXSTABY, una collezione di nove prodotti per il gaming destinata a integrarsi negli ambienti della casa. La linea, mostrata in anteprima il 26 agosto a Gamescom di Colonia, arriverà nei negozi IKEA e online il prossimo autunno.

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Il progetto nasce dall’idea che le postazioni di gioco non siano più limitate a una stanza dedicata. La collezione punta quindi su arredi e accessori che possano essere usati in soggiorno, camera da letto, cucina o in altri spazi condivisi, con soluzioni per riporre controller, cavi, monitor e dispositivi quando non vengono utilizzati.

Ogni prodotto è stato sviluppato da un designer IKEA insieme a un designer Xbox. L’obiettivo dichiarato dalle aziende è rispondere sia alle necessità di chi gioca sia a quelle delle persone che condividono gli stessi ambienti domestici.

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“Il modo in cui le persone giocano in casa è cambiato. Giocare oggi significa anche rilassarsi e stare insieme agli altri, non solo concentrarsi sulla partita, e questo cambia anche ciò che si chiede allo spazio domestico. XBOX sa cosa vogliono i giocatori dalla propria postazione da gaming e sa come risolvere i piccoli problemi che emergono quando la postazione viene adattata alla vita quotidiana in casa. Insieme, abbiamo voluto creare prodotti funzionali e belli che le persone siano felici di avere in casa, non mobili che servono solo per giocare”, afferma Philip Dilé, Product Design Developer in IKEA of Sweden.

Supporti mobili e soluzioni per l’ordine

Tra i nove articoli figura il primo supporto TV sviluppato da IKEA. È dotato di rotelle, per essere trasferito tra stanze diverse, e di un vano posteriore destinato all’attrezzatura da gaming. La proposta si rivolge soprattutto a chi utilizza il televisore per giocare in zone della casa che hanno anche altre funzioni.

La collezione comprende anche un supporto per laptop con contenitore interno per controller, cavi e apparecchiature. Il coperchio può essere utilizzato come base per il computer portatile, con l’intento di rendere temporaneamente una superficie, come il tavolo da pranzo, una postazione di gioco.

Un tavolino con ruote può essere collocato accanto a una seduta e dispone di un piano per i controller e di uno spazio per ricaricare dispositivi dietro ante scorrevoli. Il supporto per monitor è invece pensato per sostenere uno o due schermi e include alloggiamenti per telefono, cuffie e controller.

“In XBOX prestiamo grande attenzione agli elementi che contribuiscono a creare un’esperienza di gaming immersiva e coinvolgente. L’hardware è importante, ma lo è altrettanto il mondo che si crea attorno a esso. Collaborare con IKEA ci ha permesso di immaginare il gaming come parte integrante della casa, progettando soluzioni che tengono conto non solo dello schermo, ma dell’intero spazio in cui le persone giocano.”, ha affermato Carl Ledbetter, Head of Design in XBOX.

Riferimenti al controller Xbox

Il design di alcuni prodotti richiama elementi del controller Xbox. Il D-pad ha ispirato un cuscino e un piatto decorativo in acciaio inox lucido, mentre un espositore con specchi è destinato a mostrare controller, figurine o altri oggetti da collezione.

Tra gli articoli della linea compare uno sgabello che riprende la forma del thumbstick del controller. IKEA riferisce che il prodotto è stato realizzato usando i file di progettazione 3D originali del controller Xbox. Lo sgabello è progettato per inclinarsi insieme alla persona seduta, richiamando il movimento del comando.

“25 anni fa sono rimasto in fila tutta la notte per riuscire ad accaparrarmi la prima console XBOX. Per questo lavorare su queste forme ha avuto anche una dimensione personale e nostalgica. La sfida è stata farlo funzionare come uno sgabello, con la curva della seduta e la stabilità corrette, senza però perdere l’aspetto di un thumbstick. Si muove persino come un thumbstick, inclinandosi insieme al giocatore”, afferma David Wahl, designer di IKEA of Sweden.

YXSTABY adotta tonalità bianche, nere e beige, con dettagli verdi utilizzati per evidenziare tasche, scomparti e parti dedicate all’organizzazione dell’attrezzatura. La disponibilità commerciale è prevista per il prossimo autunno, sia nei punti vendita IKEA sia sul canale online.

FAQ

Quanti prodotti comprende la collezione YXSTABY?

La collezione YXSTABY comprende nove nuovi prodotti dedicati al gaming e all’organizzazione degli spazi domestici.

Quando sarà disponibile YXSTABY?

La disponibilità nei negozi IKEA e online è prevista per il prossimo autunno.

Dove è stata presentata la collezione?

L’anteprima si è svolta a Gamescom, a Colonia, il 26 agosto.

Quali accessori include la linea IKEA Xbox?

La linea include un supporto TV su ruote, un supporto laptop, un tavolino, un supporto monitor, cuscino, piatto, espositore e sgabello.

Qual è la fonte delle informazioni su YXSTABY?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.