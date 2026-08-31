31 Agosto 2026

/ Home/GAMES/GTA VI, Rockstar: niente IA generativa e microtransazioni nel single player

La notizia in sintesi Rockstar Games esclude IA generativa nello sviluppo di GTA VI .

esclude IA generativa nello sviluppo di . Le microtransazioni non riguarderebbero la campagna single-player.

I contenuti extra dell’Ultimate Edition restano separati dalla monetizzazione in-game.

Il multiplayer potrebbe seguire un modello economico distinto.

GTA VI, IA generativa esclusa e dubbi sulle microtransazioni

Rockstar Games avrebbe escluso contenuti creati con intelligenza artificiale generativa in Grand Theft Auto VI, mentre la questione delle microtransazioni viene distinta tra la campagna single-player e il futuro comparto online. Le informazioni sono emerse durante un confronto con Kinda Funny Games, ripreso da Andy Cortez e Greg Miller, dopo la diffusione dell’Extended Look del videogioco.

Al centro della notizia c’è la posizione attribuita a Rob Nelson, co-studio head di Rockstar North: l’obiettivo dichiarato sarebbe preservare un’esperienza narrativa tradizionale per il nuovo capitolo della serie, atteso su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Le fonti concordano sull’assenza di IA generativa, mentre sui pagamenti in-game indicano una distinzione rilevante tra modalità e contenuti acquistabili.

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La scelta assume peso perché GTA VI arriva dopo una lunga attesa e raccoglie aspettative molto elevate sul piano tecnico, creativo e commerciale. Per i giocatori, il punto essenziale è capire quali elementi saranno inclusi nell’acquisto iniziale e quali, invece, potranno essere legati a edizioni premium o a servizi online.

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Campagna narrativa, Ultimate Edition e futuro online

Secondo le ricostruzioni, Rockstar Games non introdurrebbe microtransazioni nella componente single-player di GTA VI. Questo significa che la storia dei protagonisti Jason e Lucia non dovrebbe richiedere acquisti con denaro reale per proseguire o ottenere contenuti durante la campagna.

La precisazione è necessaria perché l’assenza di microtransazioni non coincide automaticamente con l’assenza di prodotti a pagamento. La Ultimate Edition viene indicata a 99 euro, contro i 79 euro dell’edizione standard, e comprenderebbe pacchetti cosmetici, veicoli, armi e l’accesso a esercizi del mondo di gioco, fra cui il tatuatore Electric Fang e il negozio Stock 305.

Una pagina di supporto attribuita a Rockstar Games chiarirebbe inoltre la possibilità, per chi possiede la versione standard, di acquistare successivamente l’upgrade alla Ultimate Edition. I bonus sarebbero distribuiti nel corso della storia di Jason e Lucia, una formula diversa dagli acquisti ripetuti durante il gameplay.

La distinzione commerciale è quindi fra il prezzo dell’edizione scelta e le microtransazioni interne al gioco. L’eventuale pacchetto premium amplia l’offerta iniziale, ma non equivale di per sé a un sistema di monetizzazione continuativa basato su pagamenti in-game.

Sul fronte dell’intelligenza artificiale, la linea riportata dalle fonti è più netta: nessun elemento generato tramite IA generativa dovrebbe entrare nel progetto. La scelta arriva mentre il settore discute sempre più spesso trasparenza, proprietà creativa e controllo della qualità nei videogiochi ad alto budget.

Per Rockstar North, rinunciare a questi strumenti significherebbe puntare sul lavoro creativo convenzionale per ambientazioni, asset e contenuti del gioco. Non vengono però forniti dettagli tecnici sul processo produttivo, né indicazioni su eventuali strumenti di automazione non generativa usati durante lo sviluppo.

Resta distinta la prospettiva del multiplayer: una fonte riferisce che le microtransazioni potrebbero essere parte della futura esperienza associata a GTA Online 2.0. Non sono indicati prezzi, valute virtuali, tempistiche o meccanismi specifici, perciò qualsiasi ulteriore definizione del modello resta non confermata.

Una separazione che tutela la storia principale

Il dato più significativo è la separazione tra campagna narrativa e possibili attività online. Se confermata al lancio, consentirebbe a chi acquista GTA VI di affrontare la vicenda di Jason e Lucia senza una pressione commerciale interna al single-player.

La presenza di un’edizione più costosa mostra però che la strategia non rinuncia ai contenuti aggiuntivi: li concentra nella scelta iniziale o in un successivo upgrade. È un confine importante per valutare in modo trasparente costi e accesso ai bonus.

Le comunicazioni future di Rockstar Games dovranno chiarire soprattutto la struttura del multiplayer, l’eventuale GTA Online 2.0 e la portata concreta dell’impegno contro l’IA generativa. Fino ad allora, le informazioni disponibili definiscono una linea precisa sulla campagna, non l’intero ecosistema economico del gioco.

FAQ

GTA VI utilizzerà contenuti generati dall’intelligenza artificiale?

Rockstar Games avrebbe escluso l’impiego di contenuti generati tramite IA generativa nello sviluppo del gioco, secondo le dichiarazioni riportate dalle fonti.

Ci saranno microtransazioni nella storia di GTA VI?

La campagna single-player non dovrebbe includere acquisti in-game con denaro reale, secondo le informazioni attribuite a Rockstar Games.

Quanto costa la Ultimate Edition di GTA VI?

La Ultimate Edition è indicata a 99 euro, mentre l’edizione standard costa 79 euro e offre un accesso differente ai contenuti bonus.

Quali bonus include la Ultimate Edition?

Pacchetti cosmetici, veicoli, armi e accessi a specifici negozi del gioco, inclusi Electric Fang e Stock 305, figurano tra i contenuti indicati.

Da quali fonti deriva questa ricostruzione?

La Redazione ha rielaborato con controllo umano un’analisi incrociata di fonti stampa ufficiali e giornalistiche qualificate, incluse le agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, verificando coerenza e attribuzione delle informazioni disponibili.