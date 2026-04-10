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Metal Gear Solid, scelta la regia del film ispirato al celebre videogioco di culto

Metal Gear Solid, scelta la regia del film ispirato al celebre videogioco di culto

Metal Gear Solid, scelti registi e studio per il film Sony

L’adattamento cinematografico di Metal Gear Solid, franchise creato da Hideo Kojima, compie un passo decisivo verso il grande schermo. Sony Pictures, attraverso Columbia Pictures, ha affidato la regia del film a Zach Lipovsky e Adam B. Stein, già apprezzati per Final Destination: Bloodlines.
Il progetto, bloccato per anni in development hell, rientra in un accordo più ampio con la loro nuova realtà produttiva Wonderlab, che svilupperà anche titoli originali.

Il film sarà prodotto da Avi Arad e Ari Arad, figure chiave negli adattamenti da fumetti e videogiochi, con il pieno sostegno del presidente di Sony Pictures’ Motion Picture Group, Sanford Panitch. L’operazione punta a trasformare le avventure di Solid Snake in un evento cinematografico globale, capitalizzando la fama storica del brand Konami e l’attesa della fanbase.

In sintesi:

  • Sony Pictures affida a Zach Lipovsky e Adam B. Stein il film di Metal Gear Solid.
  • Il progetto esce dal development hell e passa sotto l’ombrello di Columbia Pictures e Wonderlab.
  • Avi e Ari Arad saranno produttori, con forte supporto del top management Sony.
  • Obiettivo: trasformare l’universo creato da Hideo Kojima in un grande franchise cinematografico.

Registi, accordo Wonderlab e strategia Sony dietro Metal Gear Solid

La scelta di Zach Lipovsky e Adam B. Stein non è casuale: Sony punta su due cineasti con solida esperienza negli effetti visivi e nella gestione della suspense, competenze cruciali per trasporre l’estetica tattico-militare e il complesso immaginario di Hideo Kojima.
Il nuovo accordo con Wonderlab prevede che lo studio sviluppi sia Metal Gear Solid sia progetti originali destinati anche ad altri registi, segnale di una strategia industriale di lungo periodo.

Sanford Panitch ha lodato pubblicamente il duo definendoli *«narratori emozionanti, maestri degli effetti visivi e della suspense»* e sottolineando come Sony sia orgogliosa di averli *«parte della famiglia Sony»*.
Dal canto loro, Lipovsky e Stein hanno ricordato il lavoro con i vari team dell’azienda, spiegando di essere rimasti colpiti dal livello di creatività e dalla volontà comune di costruire *«veri e propri eventi cinematografici»*.

Entrando nello specifico, i due registi hanno definito Metal Gear Solid *«un capolavoro rivoluzionario dal taglio cinematografico»*, evidenziando l’obiettivo di dare vita agli iconici personaggi e al mondo di gioco ideato da Kojima, con particolare attenzione alla fedeltà al materiale originale e alle aspettative dei fan storici.

Attesa dei fan, casting di Solid Snake e prospettive future

Con la regia assegnata e i produttori in campo, il film di Metal Gear Solid entra in una fase operativa che potrebbe accelerare lo sviluppo di sceneggiatura, casting e pianificazione delle riprese.
Uno dei nodi centrali sarà la scelta del potenziale interprete di Solid Snake: la decisione avrà impatto diretto sia sul marketing globale sia sulla percezione dei fan di lungo corso, che considerano il personaggio un’icona al pari del gioco stesso.

In prospettiva industriale, un adattamento riuscito aprirebbe la strada a un vero universo cinematografico dedicato al brand Konami, con sequel, spin-off e potenziali serie per piattaforme streaming. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Sony annuncerà sceneggiatore, casting director e prime informazioni su trama e calendario produttivo, alimentando ulteriormente l’attenzione di media e community internazionali.

FAQ

Chi dirigerà il film Metal Gear Solid prodotto da Sony?

Il film sarà diretto da Zach Lipovsky e Adam B. Stein, registi già noti per Final Destination: Bloodlines e specializzati in effetti visivi.

Che ruolo avranno Avi e Ari Arad nel progetto Metal Gear Solid?

I produttori Avi Arad e Ari Arad supervisioneranno lo sviluppo creativo e industriale, mettendo a frutto l’esperienza maturata negli adattamenti da fumetti e videogiochi.

Il film Metal Gear Solid sarà fedele alla visione di Hideo Kojima?

Sì, i registi hanno dichiarato di considerare il gioco *«un capolavoro rivoluzionario»* e puntano a rispettare personaggi, tono e universo creato da Hideo Kojima.

Quando potrebbero iniziare riprese e casting di Metal Gear Solid?

Attualmente non esistono date ufficiali, ma l’assegnazione della regia indica una fase avanzata di sviluppo, con casting e pianificazione attesi nei prossimi mesi.

Quali sono le fonti utilizzate per questa notizia su Metal Gear Solid?

La notizia è stata elaborata a partire da una sintesi redazionale basata su informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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