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Sony chiarisce il DRM PlayStation: attivazione online unica, nessun controllo periodico imposto agli utenti

Sony chiarisce il DRM PlayStation: attivazione online unica, nessun controllo periodico imposto agli utenti

Sony chiarisce il DRM su Playstation e rassicura sul gioco offline

Sony ha precisato le nuove politiche DRM per le console Playstation, dopo le polemiche esplose online negli ultimi giorni. L’azienda, intervenuta a livello globale, ha spiegato che i giochi digitali richiedono un unico controllo di licenza via internet al primo avvio.
Questo sistema vale per i titoli acquistati tramite store digitale e introdotti con l’aggiornamento di marzo 2026, mentre i giochi precedenti e i supporti fisici restano esclusi.
L’obiettivo dichiarato è arginare i rimborsi fraudolenti, evitando che un utente ottenga il rimborso e continui a giocare offline.

In sintesi:

  • Un solo controllo online iniziale per i giochi digitali su Playstation.
  • Nessun obbligo di connessione ogni trenta giorni, smentita ufficiale di Sony.
  • Misura non retroattiva, esclusi titoli acquistati prima di marzo 2026.
  • Community divisa: sicurezza antifrode contro timori per la longevità dei server.

Come funziona il nuovo controllo DRM e cosa cambia per gli utenti

Le prime segnalazioni di cronometri associati alle licenze digitali avevano alimentato l’ipotesi di un controllo forzato ogni trenta giorni, con revoca automatica dell’accesso ai giochi. Sony ha smentito in modo esplicito questo scenario, chiarendo che il timer riguarda solo la fase di verifica iniziale della licenza.
Dopo il primo check online, i titoli digitali risultano utilizzabili offline senza ulteriori richieste di connessione periodica, salvo eventuali aggiornamenti o sincronizzazioni volontarie dell’utente.

Secondo quanto riportato da TechRadar, il sistema è pensato per contrastare in particolare le pratiche fraudolente legate alle richieste di rimborso: l’autenticazione iniziale vincola la licenza all’account e al dispositivo, impedendo di ottenere il rimborso e continuare a giocare mantenendo la console disconnessa.

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La misura, introdotta con l’aggiornamento firmware di marzo 2026, non ha valore retroattivo: tutti gli acquisti anteriori restano regolati dalle condizioni precedenti. I giochi su disco fisico, inoltre, non sono soggetti a questi controlli, rafforzando la distinzione tra proprietà digitale e supporto tradizionale.

I dubbi della community e gli scenari futuri per l’ecosistema Playstation

Pur minimizzando l’impatto del nuovo DRM sulla fruizione quotidiana, Sony non ha dissipato completamente le perplessità di una parte della community Playstation.
Molti utenti temono la crescente dipendenza dalla longevità dei server ufficiali per preservare l’accesso ai propri acquisti digitali nel lungo periodo.

Il dibattito si inserisce in una discussione più ampia sulla preservazione dei videogiochi e sulla reale “proprietà” delle copie digitali, tema già emerso con console concorrenti come Nintendo Switch 2.
Nei prossimi mesi sarà decisivo osservare come Sony documenterà queste politiche nei termini di servizio e se introdurrà impegni pubblici sulla disponibilità dei server, elemento chiave per la fiducia degli utenti e per la credibilità dell’ecosistema digitale Playstation.

FAQ

Serve internet per giocare ai titoli digitali Playstation?

Sì, ma solo per il primo controllo di licenza online. Dopo l’autenticazione iniziale, i giochi risultano accessibili anche offline sulla stessa console.

I giochi Playstation già acquistati sono soggetti al nuovo DRM?

No, Sony ha chiarito che la misura non è retroattiva. I titoli comprati prima di marzo 2026 restano regolati dalle condizioni precedenti.

I giochi su disco Playstation richiedono controlli di licenza online?

No, i supporti fisici restano esenti dal nuovo sistema di verifica digitale. Funzionano tramite semplice autenticazione del disco nella console.

Cosa succede se chiedo il rimborso di un gioco digitale Playstation?

In modo esplicito, il nuovo controllo serve a impedire di giocare dopo un rimborso, bloccando l’accesso tramite verifica della licenza.

Quali sono le fonti utilizzate per queste informazioni su Sony e DRM?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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