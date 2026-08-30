Sony ricorda agli utenti: i giochi digitali sono concessi in licenza

30 Agosto 2026

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La notizia in sintesi Sony ricorda agli utenti che i giochi digitali sono concessi in licenza.

ricorda agli utenti che i giochi digitali sono concessi in licenza. La comunicazione segue l’annunciato stop ai giochi su disco dal 2028.

Le future edizioni fisiche dovrebbero includere un codice per il download.

Le email coincidono con l’iniziativa degli utenti chiamata PSBlackout.

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Sony chiarisce la licenza dei giochi digitali

Sony ha inviato ai videogiocatori PlayStation un promemoria sulle condizioni d’uso dei giochi digitali, ribadendo che il software viene concesso in licenza e non venduto come bene di proprietà. La comunicazione arriva dopo le informazioni sull’interruzione della vendita di videogiochi su disco per le console PlayStation dal 2028 e sull’assenza del lettore nella futura PlayStation 6, secondo quanto riportato nel testo di partenza. Il punto centrale riguarda il rapporto tra utente, account e contenuto acquistato: l’accesso al titolo digitale dipende dalla licenza prevista da Sony.

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Il messaggio è rivolto agli utenti dell’ecosistema digitale dell’azienda giapponese e si inserisce nel dibattito sul progressivo abbandono dei supporti fisici. La ragione della precisazione risiede nei termini contrattuali che regolano l’utilizzo del software distribuito tramite il PlayStation Store. Le condizioni, già previste da tempo secondo il testo, definiscono con precisione limiti, diritti riservati e natura personale dell’autorizzazione concessa al giocatore.

La distinzione non è soltanto formale: acquistare un gioco in formato digitale non equivale, nelle condizioni indicate, a detenere la proprietà del software. L’utente ottiene invece il diritto di utilizzarlo privatamente e senza finalità commerciali sul sistema o dispositivo per il quale è stato progettato. Questo chiarimento diventa più rilevante alla luce del passaggio prospettato verso una distribuzione sempre più basata sul download.

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Termini d’uso e futuro delle edizioni fisiche

Nel testo inviato da Sony, la formula è esplicita: “Il Software ti viene concesso in licenza, non venduto”. La licenza descritta è limitata, non esclusiva, non trasferibile e personale, destinata all’uso privato e non commerciale. La sua validità decorre dalla data di rilascio del software, dall’eventuale accesso anticipato oppure dalla pubblicazione della versione beta indicata.

La comunicazione precisa inoltre che tutti i diritti non espressamente attribuiti all’utente restano riservati, compresa la proprietà intellettuale del software. È una clausola che delimita la facoltà del giocatore: può utilizzare il titolo secondo le condizioni previste, ma non acquisisce i diritti sull’opera digitale. La formulazione distingue quindi la disponibilità pratica del gioco dalla titolarità giuridica del contenuto.

Secondo le informazioni riportate, dal 2028 Sony interromperà la vendita dei giochi su disco per le console PlayStation. La nuova PlayStation 6 non dovrebbe avere un lettore, neppure come accessorio acquistabile separatamente. Le edizioni fisiche resterebbero comunque disponibili per i titoli più importanti e per le limited edition destinate al collezionismo, ma con un codice necessario per scaricare il gioco dal PlayStation Store.

In questa prospettiva, la confezione fisica non coinciderebbe più necessariamente con un disco contenente il prodotto utilizzabile senza download. Il valore dell’edizione materiale sarebbe legato alla distribuzione, alla collezione o al posizionamento editoriale di determinati titoli, mentre l’accesso al gioco passerebbe dalla piattaforma digitale. Il promemoria sulle licenze chiarisce quale modello contrattuale accompagnerebbe questa modalità di fruizione.

Le tempistiche delle email hanno attirato attenzione perché coincidenti con PSBlackout, iniziativa in cui alcuni utenti PlayStation sono stati invitati a non usare account PSN e console per alcuni giorni. L’obiettivo dichiarato era protestare contro l’addio al supporto fisico. Il testo non stabilisce un collegamento causale tra la protesta e l’invio delle comunicazioni, ma registra la sovrapposizione temporale dei due elementi.

La conseguenza per account e collezionismo

Il passaggio dal disco al download modifica soprattutto il significato dell’acquisto per chi vuole conservare una copia del gioco. Nello scenario descritto, anche una confezione fisica potrebbe rinviare a un codice e al PlayStation Store, anziché offrire un supporto con il software. La licenza resterebbe personale, non trasferibile e subordinata alle condizioni indicate da Sony.

Per gli utenti, il dato concreto è la necessità di leggere le condizioni associate a ogni contenuto digitale, comprese le limitazioni d’uso e i diritti riservati al titolare. Per il mercato, le limited edition e i titoli principali conserverebbero una presenza materiale, ma con funzioni differenti rispetto alle tradizionali copie su disco. La discussione avviata da PSBlackout mostra che il tema coinvolge anche le aspettative di chi associa il videogioco alla proprietà di un oggetto fisico.

FAQ

Cosa dice Sony sui giochi digitali?

Sony afferma che il software è concesso in licenza, non venduto, per uso privato e non commerciale sul dispositivo previsto.

La licenza PlayStation può essere trasferita?

La licenza indicata è personale e non trasferibile, oltre a essere limitata e non esclusiva secondo la comunicazione inviata agli utenti.

Quando terminerebbero i giochi PlayStation su disco?

Dal 2028 Sony interromperebbe la vendita di giochi su disco per console PlayStation, secondo le informazioni riportate nel testo.

Come funzionerebbero le future edizioni fisiche?

Le copie fisiche previste per titoli importanti e limited edition conterrebbero un codice per il download dal PlayStation Store.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della Redazione su numerose fonti, tra cui Hardware Upgrade, con supervisione umana prima della pubblicazione.