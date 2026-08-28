28 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Meta, dietro i licenziamenti di maggio un piano AI molto più radicale

La notizia in sintesi Meta ha fermato una seconda ondata di licenziamenti prevista per novembre 2026.

ha fermato una seconda ondata di licenziamenti prevista per novembre 2026. Il piano Project OT puntava ad affidare più lavoro agli agenti AI.

puntava ad affidare più lavoro agli agenti AI. I dati interni indicano più codice prodotto, ma anche incidenti e tempi di correzione maggiori.

Gli investimenti AI pesano sul free cash flow mentre la pubblicità continua a crescere.

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Meta rinvia i tagli legati agli agenti AI

Meta, guidata da Mark Zuckerberg, ha annullato la seconda fase di riduzione del personale collegata al piano interno Project OT, progettato a gennaio 2026 per riorganizzare alcuni team attorno ad agenti di intelligenza artificiale. Il progetto prevedeva squadre umane più piccole, incaricate di supervisionare processi automatizzati, e scenari con riduzioni fino al 60% in singole unità, non nell’intera azienda.

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La prima ondata è avvenuta a maggio 2026 e ha coinvolto circa 8.000 persone, pari al 10% dell’organico. La seconda, pianificata per novembre, è stata bloccata alla vigilia della sua partenza, dopo risultati interni che hanno mostrato limiti nell’affidabilità degli agenti e un aumento dei costi operativi legati alla correzione degli errori.

La vicenda riguarda le sedi e i sistemi interni del gruppo tecnologico statunitense, ma interessa l’intero mercato del lavoro digitale: Meta sta investendo per rendere l’AI una leva di efficienza e di nuovi ricavi, senza che l’automazione abbia ancora dimostrato di poter sostituire stabilmente il lavoro umano nei processi critici.

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Dati interni, costi e limiti del progetto

Secondo la ricostruzione basata su documenti interni e testimonianze raccolte da Reuters, Project OT puntava a trasformare Meta in un’organizzazione “AI native”. L’azienda ha confermato l’esistenza di scenari di pianificazione, precisando però che non era stata assunta una decisione definitiva sul numero di dipendenti da licenziare e che diverse divisioni rilevanti erano escluse.

Il dato più significativo riguarda la distanza tra attività prodotta e risultati consegnati: le modifiche al codice delle piattaforme interne sono cresciute del 220% su base annua, mentre le nuove funzioni o i miglioramenti effettivamente arrivati agli utenti sono aumentati del 36%. Il CTO Andrew Bosworth ha citato il primo indicatore, che mostra quanto gli agenti abbiano accelerato la produzione tecnica senza un incremento proporzionale del prodotto distribuito.

Parallelamente, gli incidenti tecnici e di sicurezza rilevanti sono saliti del 40% rispetto all’anno precedente, mentre il tempo impiegato dal personale per risolverli è aumentato del 70%. Meta non ha diffuso il dettaglio dei singoli episodi, ma l’insieme degli indicatori suggerisce che la supervisione umana non sia diminuita: si è spostata dalla produzione iniziale al controllo, alla revisione e alla riparazione.

In una riunione aziendale di luglio 2026, Mark Zuckerberg ha riconosciuto che la traiettoria dello sviluppo agentico degli ultimi quattro mesi non ha accelerato come ci aspettavamo. Le fonti non stabiliscono con certezza il motivo della cancellazione del secondo round, ma la sequenza tra difficoltà tecniche, dichiarazione del vertice e stop ai tagli evidenzia la fragilità dell’ipotesi iniziale.

Il piano aveva anche una dimensione commerciale: gli stessi agenti sono stati offerti a clienti esterni a partire da giugno. Per chi valuta strumenti autonomi nei processi aziendali, il caso rende centrali misure verificabili come tasso di incidenti, tempi medi di correzione e rapporto tra automazione prodotta e funzionalità realmente utilizzabili.

Il conto finanziario dell’ambizione AI

La prudenza operativa arriva mentre Meta aumenta la spesa per infrastrutture AI: per il 2026 sono previsti investimenti tra 130 e 145 miliardi di dollari. Nel secondo trimestre, questa voce ha assorbito il 98% del flusso di cassa operativo e ha portato il free cash flow a 784 milioni di dollari, il livello più basso da quattro anni.

I ricavi trimestrali hanno raggiunto 60,8 miliardi, in crescita del 28%, e la pubblicità è salita del 27%, con metriche di conversione migliorate dal targeting basato sull’AI. Tuttavia, l’utile per azione di 6,18 dollari è rimasto sotto le attese di 7,36 dollari, anche per 2,4 miliardi di oneri legali e 1,2 miliardi di costi di ristrutturazione legati ai tagli di maggio.

Il rinvio non cancella la strategia AI, ma impone a Meta di dimostrare che gli agenti producano efficienza misurabile prima di sostenere nuove riduzioni dell’organico. Per gli investitori, il nodo è il tempo necessario a convertire una spesa così elevata in ricavi aggiuntivi o risparmi operativi affidabili.

FAQ

Cos’è il Project OT di Meta?

Project OT è il piano interno esplorato nel 2026 per usare agenti AI nei processi quotidiani e ridurre alcuni team.

Quanti dipendenti Meta ha licenziato a maggio?

Circa 8.000 persone hanno lasciato l’azienda nella prima ondata, equivalente al 10% dell’organico secondo le fonti disponibili.

Perché Meta ha annullato i tagli di novembre?

Risultati tecnici deludenti, incidenti in aumento e sviluppo agentico più lento delle attese hanno preceduto la cancellazione della seconda fase.

Quali problemi hanno mostrato gli agenti AI?

Gli incidenti tecnici e di sicurezza rilevanti sono aumentati del 40%, con il personale impegnato fino al 70% di tempo in più per risolverli.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Analisi approfondita della Redazione su Money.it e Tom’s Hardware, con verifica incrociata delle fonti e supervisione umana della Redazione prima della pubblicazione.