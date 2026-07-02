2 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / L’intelligenza artificiale libera il lavoro dal luogo: il caso Ahoma a Montemagno Monferrato

In breve

L’intelligenza artificiale riduce la parte di lavoro che richiede sincronia e presenza fisica, spostando il valore verso i risultati.

In Italia il lavoro agile fatica a diventare abitudine strutturale, e diverse aziende stanno richiamando le persone in ufficio: la tecnologia da sola non decide dove si lavora.

Perché il lavoro segua davvero le persone serve un luogo pensato per questo, non solo uno strumento.

Ahoma a Montemagno Monferrato, un’ora da Milano, è un caso concreto di questo secondo pezzo del problema.

L’intelligenza artificiale sta togliendo senso a una domanda che per decenni ha strutturato il lavoro dipendente: dove ti trovi in questo momento. Riassumere, tradurre, scrivere codice, generare bozze sono attività che richiedono sempre meno la stessa stanza, lo stesso fuso orario, la stessa scrivania di un collega. Il paradosso è che questa liberazione tecnologica sta avvenendo mentre molte aziende, nello stesso periodo, richiamano le persone in presenza. La tecnologia rende il lavoro trasportabile. Restano da costruire i luoghi in cui trasportarlo, ed è qui che si inserisce il progetto di Ahoma .

Cosa cambia davvero con l’intelligenza artificiale generativa

Il lavoro della conoscenza è sempre stato fatto di due parti: produrre un output e coordinarsi con altre persone per produrlo. Gli strumenti di intelligenza artificiale generativa comprimono soprattutto la prima parte: un assistente AI può fare una prima bozza di un report, un primo passaggio di codice, una prima proposta di analisi, indipendentemente da dove si trova chi lo usa. Per un consulente, uno sviluppatore o un analista, questo significa che una parte crescente della giornata produttiva non richiede più una postazione aziendale. Richiede una connessione stabile e un ambiente che favorisca concentrazione, non un ufficio.

Il paradosso italiano: più IA, non più libertà di luogo

In Italia il lavoro agile resta concentrato nelle grandi imprese e nei ruoli ad alta qualificazione digitale, e fatica a diventare un’abitudine diffusa quanto in altri paesi europei. Nello stesso periodo in cui l’adozione dell’intelligenza artificiale accelera, diverse grandi realtà industriali, Stellantis tra queste, hanno annunciato un rientro progressivo in presenza. Il segnale è chiaro: la tecnologia che rende il lavoro delocalizzabile non basta, da sola, a cambiare dove le persone lavorano davvero. Serve un luogo che dia un motivo reale per scegliere di lavorare lì.

Il pezzo mancante: un luogo pensato per il lavoro che si sposta

Se l’intelligenza artificiale risolve il come, resta aperta la domanda del dove. Il sociologo Ray Oldenburg distingueva già negli anni Ottanta tra il primo luogo, la casa, il secondo, l’ufficio, e il terzo, gli spazi informali di socialità come bar e piazze. Il coworking ha provato a occupare il terzo spazio aggiungendo Wi-Fi e scrivanie condivise. Quello che ha continuato a mancare è la continuità: un contesto che integri concentrazione, comfort domestico e relazioni umane reali nello stesso posto, per settimane e non per un pomeriggio. Ahoma chiama questo spazio il quarto luogo del lavoro, e lo mette in pratica per prima cosa nel Monferrato astigiano. Il progetto nasce da una precisa visione e filosofia : il Mediterraneo come modello culturale, non come scenografia.

Montemagno Monferrato: un ambiente pensato per lavorare bene

Montemagno è un comune di circa 1.100 abitanti in provincia di Asti, dal 2014 parte del sito UNESCO dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. È a circa un’ora da Milano e trenta minuti da Torino: abbastanza vicino per un cliente o una riunione in presenza, abbastanza lontano per lavorare senza le frizioni quotidiane della grande città. La fibra ottica c’è e la connessione non è un problema: il valore aggiunto sta altrove, nello spazio che la circonda.

Ahoma cura a Montemagno due case pensate per chi lavora con la tecnologia: ambienti silenziosi che favoriscono la concentrazione, un cortile o una vista sul borgo per staccare tra una call e l’altra, spazi domestici veri invece di stanze anonime. Attorno alle case, le colline vitate del Monferrato, le osterie del paese, una comunità informale di persone che condividono lo stesso approccio al lavoro. Per chi sviluppa software, guida una startup o lavora ogni giorno con l’intelligenza artificiale, è questo insieme, non solo la rete, a fare la differenza tra lavorare da ovunque e lavorare bene in un posto preciso.