6 Ottobre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/SimpL raccoglie 1,2 milioni di euro per l’AI nelle vendite B2B

La notizia in sintesi SimpL ha raccolto 1,2 milioni di euro in un round pre-seed guidato da Techshop Capital.

All’investimento hanno partecipato anche Vento Ventures e alcuni business angel.

La piattaforma usa dati pubblici e intelligenza artificiale per gestire i contatti commerciali B2B fino agli incontri.

I fondi serviranno a sviluppare il prodotto, rafforzare la tecnologia e ampliare il team.

La startup italiana SimpL ha annunciato il 6 ottobre 2026 un finanziamento pre-seed di 1,2 milioni di euro per sviluppare la propria piattaforma di intelligenza artificiale dedicata alle vendite tra imprese. A guidare l’operazione è stata Techshop Capital, affiancata da Vento Ventures e da alcuni business angel. Il capitale raccolto sarà impiegato sul prodotto, sull’infrastruttura tecnologica e sull’ampliamento del gruppo di lavoro.

Fondata da Nicolò Fugallo, Raffaele Scarano e Luca Marco Agnoli, la società punta a gestire il percorso che porta dall’individuazione di un potenziale cliente all’appuntamento commerciale. Il servizio prevede un pagamento legato agli incontri qualificati effettivamente svolti, anziché al numero di utenti che utilizzano il software. Non sono previsti costi di avvio.

Dai dati pubblici alle conversazioni commerciali

La piattaforma analizza informazioni accessibili pubblicamente, tra cui annunci di lavoro, siti delle aziende e notizie. Secondo la società, la raccolta avviene attraverso tecnologia sviluppata internamente, senza ricorrere all’acquisto di dati da operatori esterni. Le informazioni confluiscono in un knowledge graph, una struttura che mette in relazione imprese, persone e interazioni.

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Su questa base intervengono modelli di deep learning, utilizzati per valutare la probabilità che un interlocutore risponda e per scegliere tempi e modalità del contatto. L’obiettivo dichiarato è distinguere le aziende da avvicinare anche in funzione del momento in cui potrebbero avere bisogno di un determinato prodotto o servizio.

Nicolò Fugallo, CEO e co-founder di SimpL, descrive così l’impostazione del servizio:

“Nel B2B molti strumenti commerciali aiutano a fare di più: più attività, più liste, più messaggi, più automazioni. Noi partiamo dalla domanda opposta: quali aziende vale davvero la pena contattare, in quale momento e con quale messaggio. SimpL usa segnali pubblici, un knowledge graph proprietario e modelli predittivi per trasformare queste informazioni in incontri qualificati. La differenza è che non vendiamo un altro software da aggiungere agli strumenti commerciali già usati dalle aziende, ma un processo integrato che impara da ogni interazione e si paga solo a successo”

Il sistema si integra con posta elettronica, CRM e calendario già utilizzati dal cliente. Acquisisce informazioni sull’offerta dell’azienda, sulla sua clientela e sulle modalità di vendita, quindi avvia e segue gli scambi con i potenziali interlocutori fino all’appuntamento. La successione dei contatti, stando alla descrizione della startup, viene adattata alle risposte ricevute e non segue una sequenza prestabilita. Anche SimpL utilizza il proprio prodotto come unico strumento per vendere il servizio.

La selezione dei segnali e il pagamento a risultato

Il lavoro sui dati non riguarda soltanto la quantità di informazioni raccolte, ma la scelta di quelle utili a formulare una previsione. Raffaele Scarano, CTO e co-founder di Simpl, indica negli esiti delle conversazioni, compresi quelli sfavorevoli, una fonte di apprendimento per il sistema:

“La qualità delle previsioni dipende dalla capacità di leggere segnali anche molto specifici. Molto spesso, un cambiamento di stile comunicativo in un’offerta di lavoro può indicare un bisogno commerciale più rilevante di una notizia molto visibile. La sfida non è raccogliere segnali, è capire quali migliorano davvero la previsione e quali sono solo rumore. Per questo il sistema impara da ogni risposta, comprese quelle negative”

Sul piano commerciale, SimpL propone di concentrare in un servizio attività altrimenti affidate a strumenti distinti per la disponibilità dei dati, l’invio dei messaggi e le automazioni. La tariffazione non contempla abbonamenti per singolo utente: il corrispettivo dipende dagli appuntamenti qualificati che hanno effettivamente luogo.

Giovanni Strocchi, Partner di Techshop Capital, collega la scelta di investimento all’automazione di processi commerciali specifici:

“Simpl rappresenta bene la direzione in cui vediamo evolvere il software B2B: soluzioni verticali, costruite in modo integrato e innovativo su dati e AI, capaci di trasformare processi aziendali specifici in modo nuovo e con impatti misurabili. La generazione di nuove opportunità commerciali è ancora oggi un’attività spesso manuale, dispersiva, non integrata e quindi poco efficiente, specialmente per le piccole imprese; Simpl affronta questo problema in maniera olistica e predittiva, con una tecnologia proprietaria e un modello a risultato che allinea l’innovatività della piattaforma agli’obiettivi dei clienti. È qui che vediamo il potenziale di un’azienda capace di ridefinire una categoria”

Lo sviluppo a Milano

La startup lavora a Milano, dove ha aperto la SimpL House. Lo spazio, ispirato alle hacker house, riunisce le attività di ricerca, sviluppo del prodotto e vendita. Nelle intenzioni dell’azienda, questa organizzazione deve facilitare il reclutamento e rendere più diretto il confronto fra chi costruisce la tecnologia e chi segue i clienti.

Il finanziamento sosterrà queste attività insieme all’evoluzione della piattaforma. I prossimi passi indicati dalla società riguardano quindi il rafforzamento del sistema e del team, mantenendo il modello commerciale basato sugli incontri effettivamente realizzati.