26 Giugno 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Accenture, Amazon, Uber e Meta frenano l’AI interna per contenere costi e token

La notizia in sintesi

Accenture , Amazon , Uber e Meta stanno limitando l’uso interno dell’AI.

, , e stanno limitando l’uso interno dell’AI. Il consumo di token è cresciuto più rapidamente della prova di valore economico.

Saltano leaderboard e incentivi: ora prevalgono tetti di spesa e controllo dei costi.

Il cambio di rotta segnala una fase più rigorosa nella governance dell’adozione AI.

(Riassunto generato con AI)

Aziende e AI, finisce la corsa ai token

Accenture, Amazon, Uber e Meta sono al centro di un cambio di strategia che sta ridefinendo l’adozione aziendale dell’intelligenza artificiale. Nelle ultime ore emerge con chiarezza un’inversione di tendenza: gruppi che fino a poco tempo fa spingevano sull’uso intensivo degli strumenti AI stanno introducendo limiti, tetti di spesa e controlli più rigidi sui token consumati. Il fenomeno nasce dove l’adozione era stata più aggressiva e risponde a una domanda precisa dei vertici aziendali: capire se la spesa sostenuta produce davvero valore misurabile.

L’idea che più token equivalessero automaticamente a più produttività si è incrinata. Amazon ha cancellato una leaderboard interna basata sul consumo, mentre in altre grandi aziende il ricorso all’AI non viene più letto come un indicatore sufficiente di efficienza.

Il punto non è l’abbandono dell’intelligenza artificiale, ma la fine di una fase espansiva in cui l’adozione veniva premiata quasi di per sé, senza una verifica strutturata del ritorno economico.

Il termine che accompagna questa svolta è “tokenpocalypse”, usato per descrivere la crescita della spesa in token oltre la capacità delle organizzazioni di giustificarla. È un passaggio che coinvolge sia i budget interni sia la credibilità delle strategie AI davanti a manager, investitori e mercati.

Dal consumo come metrica ai limiti di budget

Il caso più documentato riguarda Accenture. Secondo quanto pubblicato da 404 Media, in un audio interno Justice Kwak, responsabile della strategia AI agentica dell’azienda, afferma: “Stiamo raggiungendo un punto di svolta in cui l’AI diventa materiale per la struttura dei costi.” Nello stesso intervento aggiunge: “La spesa è imprevedibile e i dirigenti — CFO, COO, CIO — chiedono se stiamo ottenendo valore.”

Queste parole sintetizzano il problema: la spesa cresce, ma la prova del ritorno non avanza con la stessa velocità. Per questo il passaggio da incentivi forti a una gestione più restrittiva appare meno episodico di quanto sembri.

Pochi mesi prima, la stessa Accenture collegava l’adozione dell’AI anche alle prospettive di promozione. Ora il messaggio cambia: misurare, giustificare, contenere.

Nel testo emerge anche un esempio concreto di spreco: l’uso dell’AI per trasformare PDF in presentazioni PowerPoint. Si tratta di attività semplici, spesso delegate agli strumenti generativi senza una valutazione del costo effettivo. Su larga scala, però, questi compiti moltiplicano il consumo di token senza un beneficio chiaramente misurabile. Quando il costo è centralizzato e poco visibile al singolo dipendente, l’uso tende a espandersi automaticamente.

Il quadro non riguarda solo Accenture. Uber ha esaurito nei primi quattro mesi del 2026 il budget AI previsto per l’intero anno e ha introdotto limiti mensili per strumento: 1.500 dollari per Cursor e 1.500 per Claude Code.

Meta, secondo quanto riportato da The Information, ha ridotto l’uso interno dell’AI, anche se i dettagli non sono pubblici. In parallelo, Amazon ha eliminato la classifica interna che premiava il volume di token consumati.

Il dato più rilevante è che il razionamento arriva anche in aziende che hanno investito molto sull’AI o che operano direttamente in questo mercato. Questo invia un segnale chiaro: il nodo non è più l’accesso alla tecnologia, ma la sostenibilità del suo impiego quotidiano. Nel testo viene citata anche Databricks come esempio di organizzazione che introduce soglie automatiche per utente e avvisi al raggiungimento del budget, una pratica che suggerisce un approccio più strutturato rispetto agli interventi reattivi.

Il mercato finanziario ha cominciato a recepire questa correzione. Il 23 giugno 2026, secondo il testo, i mercati hanno iniziato a prezzare dubbi sul modello di business fondato sulla crescita continua del consumo AI. La correzione ha colpito soprattutto i titoli più esposti all’ipotesi di una domanda illimitata di token e infrastrutture collegate.

Perché questa svolta pesa oltre i singoli casi

La lezione che emerge è netta: misurare l’adozione AI con il solo volume di token produce comportamenti distorti. Se la metrica premia il consumo, il sistema incentiva l’uso, non necessariamente il risultato.

Per le aziende, il passaggio successivo sarà distinguere gli impieghi che generano un outcome verificabile da quelli che spostano solo costi sul budget tecnologico.

La stretta in corso non indica la fine dell’AI nelle imprese, ma l’inizio di una fase più matura, in cui governance, controllo e selezione degli use case diventano centrali. Il nodo aperto è se i limiti introdotti oggi siano l’avvio di una gestione più consapevole o solo una risposta difensiva a bollette diventate difficili da sostenere.

FAQ

Quali aziende stanno limitando l’uso dell’AI?

Sì, il testo cita Accenture, Amazon, Uber e Meta come casi principali di razionamento interno.

Perché i token AI sono diventati un problema?

Sì, perché la spesa è cresciuta più velocemente della capacità aziendale di dimostrare valore e ritorno misurabile.

Cosa è cambiato in Amazon?

Sì, Amazon ha cancellato la leaderboard interna che classificava i dipendenti in base ai token consumati.

Qual è il caso più documentato?

Sì, è quello di Accenture, ricostruito anche tramite un audio interno pubblicato da 404 Media.

Da quali fonti deriva questa ricostruzione?

Sì, la fonte originale dell’articolo è derivata da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it ed Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.