4 Settembre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Meta allenta i criteri di valutazione legati all’uso dell’intelligenza artificiale

La notizia in sintesi Meta rimuove l’uso dell’AI come criterio esplicito nelle valutazioni.

rimuove l’uso dell’AI come criterio esplicito nelle valutazioni. Le nuove linee guida privilegiano l’impatto concreto dei dipendenti.

I lavoratori accolgono il cambiamento dopo pressioni legate ai token AI.

Il test dell’agente Hatch prosegue tra dubbi su privacy e affidabilità.

Meta rivede le valutazioni sull’intelligenza artificiale

Meta ha modificato le linee guida per le valutazioni del personale, eliminando i riferimenti espliciti all’uso dell’intelligenza artificiale e alle etichette come “AI Native”. La revisione, riportata da WIRED, arriva dopo le contestazioni di dipendenti che collegavano l’adozione degli strumenti AI ai giudizi professionali e ai licenziamenti avvenuti a maggio.

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Le nuove indicazioni riguardano i lavoratori del gruppo negli Stati Uniti e chiariscono che i risultati possono essere ottenuti con l’AI oppure con altri strumenti. L’obiettivo dichiarato dall’azienda è riportare l’attenzione sul contributo effettivo dei dipendenti, non sulle modalità tecnologiche utilizzate per raggiungerlo. Per parte della forza lavoro, la modifica riduce la pressione a ricorrere ai chatbot anche quando non sono utili.

Token, cause e test dell’agente Hatch

Circa due dozzine di dipendenti hanno presentato a luglio una causa contro Meta, sostenendo che l’azienda abbia violato le norme statunitensi contro la discriminazione durante i licenziamenti di maggio. Secondo l’azione legale, i lavoratori in congedo sanitario o familiare non avrebbero potuto accumulare attività nell’uso dell’AI e sarebbero stati penalizzati; Meta ha respinto le accuse nel procedimento ancora in corso.

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La portavoce Tracy Clayton ha dichiarato a WIRED che gli aggiornamenti intendono ribadire un principio già applicato: la valutazione dipende dai contributi dei dipendenti. Clayton ha inoltre precisato che le etichette come “AI Native” non sono mai state impiegate per le valutazioni delle prestazioni. Secondo The Information, agli ingegneri è stato comunicato che l’azienda non utilizzerà dashboard sull’adozione dell’AI né conteggi di token per misurare l’impatto.

Nei mesi precedenti, alcuni lavoratori avevano segnalato un ricorso ripetuto agli strumenti interni per aumentare le metriche di utilizzo. Un dipendente aveva persino creato una classifica interna, poi rimossa ad aprile, mentre successivamente l’azienda ha limitato l’accesso alle risorse AI. Il cambiamento attenua quindi un incentivo che, secondo alcune testimonianze, rischiava di privilegiare il volume di utilizzo rispetto alla qualità del lavoro.

Produttività e fiducia restano il nodo operativo

Meta continua a incoraggiare, senza imporre, il test di Hatch, agente capace di navigare sul web e operare in altre applicazioni dai dispositivi aziendali. Alcuni dipendenti esitano però a collegarlo a email, calendari e account personali, citando timori per privacy, errori operativi e precedenti attività di raccolta dati sui dispositivi di lavoro.

Secondo Reuters, l’azienda aveva valutato ulteriori tagli dopo gli 8.000 posti eliminati a maggio, rinunciando poi per bug software e ritardi nello sviluppo degli agenti. Mark Zuckerberg ha escluso ulteriori licenziamenti di massa nel corso dell’anno.

FAQ

Perché Meta ha cambiato le valutazioni?

Le linee guida riportano il focus sui contributi concreti, senza imporre l’uso dell’intelligenza artificiale per dimostrare l’impatto professionale.

Cosa accade alle etichette AI Native?

Le diciture come “AI Native” scompaiono dai riferimenti espliciti delle nuove indicazioni e, secondo Meta, non valutavano le prestazioni.

Meta misurerà ancora token e dashboard AI?

Gli ingegneri sono stati informati che dashboard di adozione e conteggi di token non verranno usati per valutare l’impatto.

Che cos’è Hatch di Meta?

Hatch è un agente sperimentale capace di agire autonomamente su computer, navigare sul web e utilizzare altre applicazioni dai dispositivi aziendali.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti giornalistiche qualificate e un’analisi accurata di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.