Instagram cambia l’etichetta per i profili generati dall’intelligenza artificiale

4 Settembre 2026

4 Settembre 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Instagram cambia l’etichetta per i profili generati dall’intelligenza artificiale

La notizia in sintesi

  • Instagram rinomina l’etichetta per profili costruiti con intelligenza artificiale.
  • I creator devono dichiarare avatar e figure sintetiche che interagiscono con il pubblico.
  • Gli account non trasparenti rischiano minore visibilità su Esplora e suggerimenti.
  • La misura si collega alle regole europee e alle pressioni regolatorie internazionali.

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Instagram aggiorna l’etichetta per i profili IA

Instagram, piattaforma di Meta guidata da Mark Zuckerberg, ha aggiornato l’etichetta destinata ai profili sintetici, sostituendo “Creato con IA” con “Profilo generato dall’IA”. La modifica riguarda gli account costruiti o rappresentati da modelli generativi e avatar digitali che interagiscono con il pubblico, mentre l’uso tecnico dell’IA per ritocco e montaggio resta disciplinato sui singoli contenuti. L’intervento punta a rendere riconoscibile l’origine artificiale degli interlocutori e a limitare la confusione con persone reali.

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Secondo le indicazioni riportate, la misura si collega anche alle richieste di trasparenza dell’AI Act europeo e alla pressione regolatoria negli Stati Uniti, in un contesto di rischi legati a pubblicità ingannevole, deepfake e disinformazione. L’obiettivo dichiarato è rendere più chiaro per gli utenti quando un profilo non corrisponde a una persona fisica.

Autocertificazione e visibilità degli account

Il nuovo sistema descritto per Instagram prevede l’autocertificazione per i profili che usano figure sintetiche o personaggi virtuali nelle interazioni con il pubblico. L’etichetta non riguarda invece gli account condotti da creator umani che ricorrono all’intelligenza artificiale esclusivamente per fotoritocco o montaggio video: in questi casi, il riferimento all’IA resta associato al singolo post. La distinzione mira quindi a separare l’impiego di strumenti creativi dalla gestione di identità digitali capaci di simulare una persona reale.

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Per gli account che non dichiarano la propria natura sintetica, la policy riportata prevede una riduzione della copertura organica, con esclusione dalla sezione Esplora e dai suggerimenti nel feed. Il meccanismo punta a scoraggiare la crescita di influencer virtuali non identificati, potenzialmente in grado di monetizzare sfruttando la fiducia degli utenti. Sul piano regolatorio, Meta si muove in un quadro segnato dall’approvazione dell’AI Act nell’Unione Europea e dalle richieste delle autorità statunitensi sulla tracciabilità dei contenuti artificiali.

La trasparenza diventa così anche uno strumento di protezione giuridica contro contestazioni per truffa, pubblicità ingannevole e diffusione di contenuti manipolati. L’onere della dichiarazione viene posto principalmente su chi crea o commissiona il contenuto, anziché sulla piattaforma che lo ospita.

La responsabilità si sposta sui creator

L’etichettatura può incidere sul rapporto tra aziende, influencer e pubblico, perché rende immediatamente visibile la presenza di un’identità non umana in una collaborazione commerciale o informativa. La fonte evidenzia però un nodo critico: trasferire ai creator l’obbligo di dichiarazione rafforza la tutela legale di Meta, senza eliminare le questioni sulla responsabilità della piattaforma nei controlli. L’efficacia della misura dipenderà dalla capacità di individuare gli account sintetici che evitano volontariamente l’autocertificazione.

FAQ

Come cambia l’etichetta di Instagram?

“Profilo generato dall’IA” sostituisce “Creato con IA” per rendere più esplicita la natura sintetica dell’account.

Quali profili devono dichiarare l’intelligenza artificiale?

I profili con avatar digitali, figure sintetiche o personaggi virtuali usati per interagire con il pubblico devono autocertificarsi.

Cosa rischiano gli account IA non dichiarati?

La riduzione della copertura organica può escludere gli account dalla sezione Esplora e dai suggerimenti presenti nel feed.

Il fotoritocco con IA richiede il bollino?

I creator umani che usano IA soltanto per fotoritocco o montaggio video restano soggetti al tag sul singolo post.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da verifica redazionale e analisi di fonti giornalistiche qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, con rielaborazione e supervisione umana della Redazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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