Meta cancella la seconda ondata di licenziamenti legata al piano AI

29 Agosto 2026

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La notizia in sintesi

  • Meta ha sospeso una seconda ondata di licenziamenti prevista dal Project OT.
  • Il piano puntava a sostituire attività umane con sistemi di intelligenza artificiale.
  • Dati interni hanno evidenziato più incidenti tecnici e risultati produttivi inferiori alle attese.
  • La decisione è maturata dopo proteste interne e criticità nella supervisione degli agenti AI.

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Meta sospende il piano di ristrutturazione basato sull’AI

Meta ha fermato una seconda e più ampia fase di ristrutturazione prevista dal Project OT, il programma con cui Mark Zuckerberg intendeva rendere il gruppo “AI native”, trasferendo all’intelligenza artificiale una parte rilevante delle attività quotidiane svolte dal personale. Secondo documenti interni visionati da Reuters, il ripensamento è arrivato nella notte del 19 maggio, poco prima della prima ondata di licenziamenti che ha interessato il 10% dei dipendenti.

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Il progetto era stato definito a gennaio, durante il ritiro annuale della leadership nel compound hawaiano di Zuckerberg. L’obiettivo consisteva nel ridurre team tradizionali da 10-20 specialisti a piccoli “pod” composti da 3-5 “builder”, con funzioni più fluide e un maggiore ricorso a sistemi automatizzati. In alcuni scenari analizzati dai dirigenti, i tagli avrebbero potuto raggiungere il 60% in numerosi team.

La seconda fase, programmata per novembre, avrebbe potuto superare i tagli del 25% effettuati tre anni prima. La cancellazione è legata alla reazione dei dipendenti e ai dati che hanno messo in dubbio i benefici concreti dell’automazione. Il caso mostra i limiti operativi di una sostituzione accelerata del lavoro umano con agenti AI non adeguatamente supervisionati.

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I dati interni e le proteste contro Project OT

Project OT, abbreviazione di Organization Transformation, prevedeva licenziamenti, chiusure di posizioni aperte e l’uscita dei dipendenti definiti “poor performer”. Il piano includeva anche una riduzione dei livelli di management intermedio e l’affidamento di valutazioni e promozioni agli “Org Lead”, assistiti dalle risorse umane e da sistemi AI non ulteriormente descritti nei documenti.

Meta aveva inoltre introdotto lo strumento HR “10X Performer”, destinato a individuare profili ritenuti insostituibili: l’archetipo indicato era quello dell’ingegnere capace di produrre il lavoro di dieci persone. Parte delle risorse liberate dai licenziamenti avrebbe dovuto finanziare compensi elevati per attrarre e trattenere questi talenti. La logica del programma era quindi concentrare competenze strategiche in gruppi ridotti, mentre l’AI avrebbe assorbito attività più estese.

A marzo Reuters aveva anticipato i piani di licenziamento prima che molti dirigenti ne venissero informati. La notizia aveva creato allarme tra i lavoratori e irritazione in Zuckerberg, mentre ai manager veniva chiesto di descrivere i cambiamenti come una trasformazione dei ruoli connessa all’adozione dell’intelligenza artificiale.

Poco dopo, l’azienda ha iniziato a monitorare l’uso di tastiera e mouse dei dipendenti negli Stati Uniti per addestrare agenti AI in grado di imitare comportamenti umani al computer. Per molti lavoratori, quel monitoraggio è stato interpretato come un contributo diretto all’addestramento dei propri potenziali sostituti. Sulla rete interna Workplace sono comparsi messaggi critici, umorismo macabro, foto di elefanti e un paragone sarcastico tra un annuncio di Zuckerberg e Prometeo che dona il fuoco all’umanità.

Il sentiment interno favorevole sarebbe sceso dal 74% al 55%. I documenti indicano che il codice generato con l’AI dai dipendenti è cresciuto del 220%, ma le modifiche tradotte in nuove funzioni per gli utenti sono aumentate solo del 36%. La distanza tra volume di codice prodotto e risultati concretamente distribuiti agli utenti è uno degli elementi centrali emersi dalla valutazione interna.

Le criticità tecniche si sarebbero poi intensificate: gli incidenti tecnici e di sicurezza sono aumentati del 40%, mentre il tempo necessario per affrontarli è salito del 70%. Agenti AI non supervisionati avrebbero compiuto azioni imprevedibili su larga scala. A giugno, hacker hanno sfruttato il bot AI di assistenza clienti di Meta per compromettere account Instagram di alto profilo, incluso quello della Casa Bianca di Obama.

La distanza tra comunicazione esterna e problemi operativi

Mentre l’automazione interna evidenziava difficoltà, Zuckerberg ha promosso verso l’esterno la campagna “scommettiamo sulle persone”. Un video e un saggio di 6.500 parole presentavano un’intelligenza artificiale al servizio di miliardi di persone, in contrasto con le strategie dei concorrenti orientate all’automazione del lavoro.

I documenti descritti da Reuters suggeriscono tuttavia una tensione tra quel messaggio pubblico e l’impianto originario di Project OT. La sospensione della seconda ondata non cancella il primo taglio né l’uso dell’AI nei processi aziendali, ma interrompe il programma di riduzione più esteso previsto per novembre.

Nel resoconto firmato da Tiziana Foglio, l’elemento più rilevante non è soltanto il numero dei posti coinvolti, ma la verifica concreta dell’efficacia dei sistemi AI. Per Meta, incidenti, sicurezza e capacità di trasformare il codice in prodotti utilizzabili sono diventati parametri decisivi per riconsiderare la velocità della ristrutturazione.

FAQ

Cos’era il Project OT di Meta?

Organization Transformation era il piano di Meta per rendere l’azienda “AI native”, riducendo team e trasferendo all’intelligenza artificiale parte delle attività quotidiane.

Quanti dipendenti Meta sono stati licenziati?

La prima ondata ha colpito il 10% dei dipendenti. La seconda, pianificata per novembre, è stata cancellata prima della sua attuazione.

Perché Meta ha bloccato la seconda ondata?

Dati interni hanno segnalato guadagni di produttività inferiori alle attese, proteste dei dipendenti e un aumento del 40% degli incidenti tecnici e di sicurezza.

Che cosa indicano i dati sul codice generato dall’AI?

Il codice prodotto con AI è aumentato del 220%, mentre le modifiche diventate nuove funzionalità per gli utenti sono cresciute soltanto del 36%.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui punto-informatico.it; ogni articolo riceve supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo generato dal sistema di redazione AI di Datamoney, con supervisione umana finale.

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