16 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Truffe con l’AI, le foto delle vacanze aiutano a geolocalizzare le vittime

La notizia in sintesi L’intelligenza artificiale può riconoscere località da fotografie pubblicate online.

Il test di McAfee ha analizzato oltre 21mila immagini di viaggio.

I criminali possono sfruttare la località per rendere credibili i messaggi fraudolenti.

La prudenza sui link resta la difesa immediata contro le truffe.

AI e foto delle vacanze: il nuovo rischio

McAfee avverte che le fotografie delle vacanze condivise su Instagram o Facebook possono essere usate dai truffatori per costruire messaggi credibili e sottrarre dati bancari. Secondo quanto riportato dal The Guardian, strumenti di intelligenza artificiale riescono a ricavare la posizione di uno scatto anche senza geotag o metadati visibili, analizzando elementi marginali dell’immagine.

Il rischio riguarda chi pubblica foto durante un viaggio, ad esempio a Porto, mostrando scorci del fiume Douro, edifici, insegne o dettagli urbani. I criminali possono così inviare un sms o un’email che richiama una presunta attività sospetta della carta mentre la persona era in quella città, chiedendo una verifica urgente.

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Lo scopo è indurre la vittima a cliccare su un collegamento e comunicare credenziali o dati finanziari. La località corretta non prova l’autenticità dell’avviso: è proprio il dettaglio geografico a rendere più persuasivo un tentativo di phishing.

I risultati del test e i segnali nelle immagini

McAfee, azienda specializzata in software antivirus, ha testato due modelli di AI disponibili gratuitamente su oltre 21.000 immagini di viaggio. Un modello ha identificato correttamente il luogo nel 91% dei casi, l’altro nell’87%. L’esperimento interno, ripetuto con fotografie dei dipendenti, ha evidenziato quanto sia semplice ricostruire gli spostamenti anche da contenuti apparentemente generici.

Architettura, profili dello skyline, segnaletica, insegne, marcature stradali, negozi e bancarelle sono gli indizi più utili per la geolocalizzazione. Le foto di spiagge o camere d’albergo riducono invece la precisione, ma l’AI potrebbe comunque riconoscere il Paese: un’informazione sufficiente per impostare una frode mirata.

Vonny Gamot, responsabile EMEA di McAfee, spiega: “What AI does is give context … so that makes the scam [and] makes the threats credible”. In altre parole, la tecnologia fornisce ai truffatori il contesto necessario per trasformare un messaggio generico in una comunicazione verosimile.

Nei test citati dal The Guardian, ChatGPT ha riconosciuto una foto fluviale come Hastings-on-Hudson, nello Stato di New York. Un’altra immagine, con fiori, è stata associata ai giardini Keukenhof nei Paesi Bassi, anche osservando la disposizione dei tulipani e di fiori blu più piccoli.

Come ridurre l’esposizione ai messaggi ingannevoli

La precauzione più efficace indicata dalla fonte è rinviare la pubblicazione delle immagini fino al rientro dal viaggio e limitare la visibilità dei post alle persone conosciute. Questo non elimina ogni rischio, ma riduce la disponibilità immediata di informazioni sfruttabili durante l’assenza da casa.

Un messaggio che impone di agire subito va considerato un segnale di allarme. I truffatori fanno leva sull’urgenza per ottenere una reazione impulsiva, senza lasciare tempo alla verifica.

Non bisogna usare i link ricevuti via sms o email per comunicare dati personali. Per verificare un presunto blocco della carta o un accesso anomalo, occorre contattare banca o azienda attraverso il sito ufficiale oppure i recapiti riportati sul retro della carta.

FAQ

Quanto sono accurate le AI nel riconoscere una foto?

Sì, nel test di McAfee un modello ha identificato correttamente il 91% delle oltre 21.000 immagini analizzate, mentre il secondo ha raggiunto l’87%.

Servono geotag per localizzare una fotografia?

No, secondo McAfee i computer possono individuare una località senza foto taggate o metadati, usando dettagli visivi presenti nell’immagine.

Quali dettagli aiutano l’AI a riconoscere un luogo?

Sì, insegne, architettura, skyline, luce, segnaletica e marcature stradali sono elementi che rendono una fotografia più facilmente riconoscibile dall’intelligenza artificiale.

Cosa fare dopo un sms bancario sospetto?

Sì, la soluzione immediata è non cliccare sul link e contattare banca o azienda dai recapiti sul sito ufficiale o sul retro della carta.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The Guardian.