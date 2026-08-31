31 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/L’Ue rafforza la sorveglianza su ChatGPT, Reddit e Roblox

La notizia in sintesi ChatGPT , Reddit e Roblox entrano nella vigilanza rafforzata europea.

, e entrano nella vigilanza rafforzata europea. La soglia superata è di 45 milioni di utenti mensili medi nell’Unione europea.

Le tre piattaforme devono rispettare nuovi obblighi entro la fine di novembre.

Il Digital Services Act prevede controlli, tutele per minori e sanzioni elevate.





ChatGPT, Reddit e Roblox sotto vigilanza Ue

ChatGPT, il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI, è stato designato dalla Commissione europea come motore di ricerca online di dimensioni molto grandi. La decisione, comunicata da Bruxelles il 31 agosto 2026, estende la sorveglianza rafforzata prevista dal Digital Services Act anche a Reddit e Roblox, classificate invece come piattaforme online di dimensioni molto grandi.

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Il provvedimento riguarda servizi che hanno dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti mensili medi nell’Unione europea, la soglia fissata dalla normativa per l’accesso al livello più severo di vigilanza. Le tre società hanno quattro mesi per adeguarsi agli obblighi aggiuntivi: il termine indicato è la fine di novembre.

La scelta della Commissione colloca per la prima volta un servizio basato sull’intelligenza artificiale come ChatGPT tra i soggetti sottoposti alle prescrizioni più rigide del Dsa. Il motivo è legato al peso crescente dei chatbot nell’accesso alle informazioni, ambito nel quale accuratezza, sicurezza e contrasto agli abusi assumono rilievo diretto per utenti e istituzioni.

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Obblighi, rischi e poteri della Commissione

Il Digital Services Act, entrato in vigore nel 2022, differenzia gli obblighi delle grandi piattaforme da quelli previsti per i servizi digitali ordinari. Per i soggetti designati come molto grandi, le regole richiedono una valutazione dei rischi sistemici e l’adozione di misure proporzionate per limitarli, oltre a canali strutturati per segnalare contenuti illegali.

Il regolamento disciplina anche i diritti degli utenti e la protezione dei minori. Questo elemento è particolarmente rilevante per Roblox, piattaforma di gioco molto diffusa tra bambini e adolescenti, e per Reddit, rete di forum nella quale le conversazioni e i contenuti sono prodotti in gran parte dalle comunità di utenti.

Per ChatGPT, la designazione non equivale a un giudizio di irregolarità, ma fa scattare doveri più stringenti connessi alla sua scala nell’Unione europea. La Commissione potrà verificare se il servizio individua e riduce rischi quali la diffusione di contenuti illeciti, l’impatto sui diritti degli utenti e gli effetti della disinformazione.

Le fonti richiamano proprio l’uso ricorrente dell’intelligenza artificiale generativa nella circolazione di informazioni false o manipolate. OpenAI aveva inoltre comunicato, alla fine di agosto, di avere individuato operazioni di propaganda a favore della Russia e di avere bloccato gli account coinvolti.

La stretta si inserisce in un’attività di controllo già avviata da Bruxelles su altri grandi operatori digitali. La Commissione europea ha aperto procedimenti, tra gli altri, nei confronti di TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat e di grandi piattaforme pornografiche.

Nei casi di mancato rispetto delle norme, il Dsa consente sanzioni fino al 6% del fatturato annuo mondiale dell’impresa. L’esecutivo europeo può anche chiedere modifiche ai servizi, mentre sono già state inflitte multe milionarie a X, la rete sociale di Elon Musk, e ai marketplace Temu e AliExpress.

Un test europeo per chatbot e piattaforme

L’ingresso di ChatGPT nel perimetro delle grandi piattaforme apre un passaggio operativo rilevante: le regole europee nate per motori di ricerca e social network vengono applicate a un sistema conversazionale basato sull’IA. La classificazione distingue il chatbot da Reddit e Roblox, ma impone ai tre servizi una responsabilità comparabile sulla gestione dei rischi su vasta scala.

Entro la fine di novembre, le aziende dovranno dimostrare di avere adeguato procedure, strumenti di segnalazione e valutazioni interne alle richieste del regolamento. L’eventuale verifica della Commissione si concentrerà sul rispetto degli obblighi, non soltanto sui numeri di utenti che hanno determinato la designazione.

Per gli utenti europei, l’effetto atteso è una maggiore tracciabilità delle tutele previste dal Dsa, soprattutto nella gestione di contenuti illeciti e nella protezione dei minori. Per le piattaforme, la conseguenza è un controllo regolatorio più intenso e continuativo.

FAQ

Perché ChatGPT è stato designato dall’Unione europea?

ChatGPT ha superato la soglia di almeno 45 milioni di utenti mensili medi nell’Unione europea, prevista per i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.

Che cosa cambia per Reddit e Roblox?

Reddit e Roblox devono rispettare gli obblighi rafforzati del Dsa, inclusi valutazioni dei rischi, canali per le segnalazioni e misure su diritti degli utenti e minori.

Quando scade l’adeguamento alle nuove regole?

La scadenza indicata è la fine di novembre: le tre società dispongono di quattro mesi dalla decisione della Commissione europea per conformarsi agli obblighi aggiuntivi.

Quali sanzioni rischiano le piattaforme inadempienti?

Le violazioni del Digital Services Act possono comportare multe fino al 6% del fatturato annuo mondiale, oltre alla richiesta europea di modificare aspetti dell’offerta digitale.

Quali fonti sono state analizzate per questo articolo?

La redazione ha rielaborato le informazioni attraverso un esame congiunto, accurato e supervisionato da persone delle fonti stampa disponibili e qualificate, incluse le agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, con intervento umano nella verifica e nella sintesi editoriale.