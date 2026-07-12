12 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Inps, il rapporto 2026: 59 sistemi di intelligenza artificiale in uso

La notizia in sintesi

INPS impiega ogni giorno 59 sistemi di intelligenza artificiale.

impiega ogni giorno 59 sistemi di intelligenza artificiale. Trentuno strumenti sono dedicati a testi, contenuti e conversazioni.

L’IA smista automaticamente l’80% delle richieste e l’87% delle Pec.

L’Istituto dichiara infrastrutture proprietarie e valutazioni sui rischi dei dati.

Riassunto generato con AI

L’intelligenza artificiale nella macchina dell’INPS

INPS utilizza quotidianamente 59 sistemi di intelligenza artificiale nelle attività della previdenza sociale italiana, dal sito istituzionale alla gestione delle domande e delle comunicazioni degli utenti. Il dato emerge dal rapporto annuale dell’Istituto per il 2026, che descrive l’ingresso dell’IA nei processi operativi e nel trattamento delle informazioni. L’obiettivo indicato è rendere più rapidi i servizi, supportare il lavoro degli operatori e semplificare il rapporto tra cittadini e amministrazione.

Le applicazioni riguardano sia l’intelligenza artificiale generativa, conosciuta soprattutto per la produzione di contenuti, sia strumenti capaci di riconoscere schemi ricorrenti in grandi quantità di dati. Nell’organizzazione dell’INPS, questi sistemi intervengono quindi nella produzione di testi, nella classificazione dei documenti e nel sostegno alle decisioni basate sulle informazioni disponibili. La trasformazione non è limitata a un singolo servizio: coinvolge più passaggi della gestione previdenziale.

Il rapporto presenta l’IA come una componente ormai integrata nelle procedure dell’Istituto. Il punto rilevante per gli utenti è l’effetto sulla velocità di indirizzamento delle richieste e sulla chiarezza delle informazioni pubblicate online.

Come sono distribuiti i 59 sistemi

I 59 sistemi di intelligenza artificiale dell’INPS sono suddivisi in cinque aree funzionali. Il gruppo più numeroso conta 31 strumenti dedicati alla generazione di contenuti, testi e conversazioni, oltre alla riscrittura delle pagine del sito. Seguono 14 sistemi che supportano decisioni attraverso l’analisi dei dati disponibili.

Undici applicazioni sono destinate all’analisi e alla classificazione del testo, attività utile per ordinare le informazioni che arrivano all’Istituto. Due sistemi forniscono suggerimenti e raccomandazioni ai funzionari. Un solo sistema è invece dedicato alla gestione automatica dei flussi di lavoro.

La ripartizione mostra che l’impiego più esteso non riguarda soltanto decisioni automatizzate, ma soprattutto la gestione del linguaggio e delle comunicazioni. In questo schema, l’IA opera come supporto ai processi interni e all’organizzazione delle informazioni ricevute dall’INPS.

Effetti su richieste, Pec e linguaggio online

Per i cittadini, l’applicazione più immediata è rappresentata dalle risposte personalizzate degli assistenti sul sito dell’INPS, pensate per chi cerca informazioni specifiche. I sistemi analizzano inoltre il contenuto delle comunicazioni per smistare automaticamente l’80% delle richieste e l’87% delle Pec ricevute. Questo passaggio è destinato a velocizzare la successiva analisi da parte degli operatori.

L’intelligenza artificiale monitora anche i comportamenti degli utenti per individuare i bisogni e orientare le scelte di operatori e dirigenti. Un altro intervento riguarda il linguaggio amministrativo: l’IA ha contribuito finora alla riscrittura di 1.400 pagine del sito. La finalità dichiarata è sostituire formulazioni troppo tecniche con un italiano più chiaro e vicino all’uso parlato.

La semplificazione delle pagine costituisce un effetto concreto dell’adozione tecnologica, perché interviene direttamente sulla comprensibilità delle informazioni. Resta centrale, tuttavia, il rapporto tra automazione, dati personali e diritti degli utenti.

Sicurezza e controllo dei dati personali

L’INPS colloca l’uso dell’IA nei principi dell’innovazione etica, richiamando attenzione alla protezione dei dati degli utenti. Secondo quanto riportato, le tecnologie adottate poggiano su un’infrastruttura proprietaria, senza elementi esterni. Ogni applicazione è progettata per essere trasparente e rispettare i diritti degli interessati.

Il rapporto precisa inoltre che gli strumenti sono sottoposti a valutazioni di rischio sulla gestione dei dati personali. La conseguenza prospettata è che l’estensione dell’IA nei servizi dovrà restare collegata a controlli specifici, per evitare impieghi dei dati diversi dall’assistenza agli utenti.

FAQ

Quanti sistemi di IA usa l’INPS?

Sì, il rapporto annuale dell’INPS per il 2026 indica l’utilizzo quotidiano di 59 sistemi di intelligenza artificiale.

Qual è l’uso più diffuso dell’IA?

Sì, 31 sistemi riguardano generazione di contenuti, testi, conversazioni e riscrittura delle pagine del sito dell’INPS.

Quante richieste vengono smistate automaticamente?

Sì, l’IA analizza i contenuti e smista automaticamente l’80% delle richieste ricevute dall’INPS.

Quante Pec gestisce l’IA dell’INPS?

Sì, i sistemi di intelligenza artificiale smistano automaticamente l’87% delle Pec che arrivano all’Istituto.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui QuiFinanza.