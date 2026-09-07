7 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/Federica Tigani nominata General Counsel del Gruppo GEDI
La notizia in sintesi
- Federica Tigani sarà General Counsel del Gruppo GEDI dall’inizio di novembre 2026.
- Guiderà il dipartimento legale su contratti, proprietà intellettuale, privacy e compliance.
- Proviene da Hearst, dove ha ricoperto incarichi legali per publishing e broadcasting.
- La nomina riguarda le strategie editoriali e digitali del gruppo media.
Riassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch
Federica Tigani sarà General Counsel di GEDI da novembre
Federica Tigani assumerà l’incarico di General Counsel del Gruppo GEDI a partire dall’inizio di novembre 2026. La nomina, annunciata il 7 settembre, affida a Tigani la guida del dipartimento legale del gruppo editoriale.
Nel nuovo ruolo si occuperà delle attività legate alla contrattualistica, alla tutela della proprietà intellettuale, alla protezione dei dati personali e alla compliance regolatoria. La funzione legale lavorerà a supporto delle iniziative editoriali e digitali del gruppo.
Tigani arriva in GEDI dopo esperienze maturate nel settore dei media, dell’editoria e dell’intrattenimento, sia in studi legali sia in aziende internazionali. Prima della nomina è stata Legal & Corporate Affairs Director di Hearst Magazines Italia e Hearst Networks Italia, con responsabilità sulle divisioni publishing e broadcasting/networks in Italia e Svizzera.
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In Hearst ha seguito attività editoriali, digitali, di branded content, eventi e piattaforme multimediali. In precedenza aveva ricoperto l’incarico di Legal & Corporate Affairs Manager nello stesso gruppo, svolgendo anche un periodo di secondment presso l’Office of the General Counsel di Hearst Corporation a New York.
Durante l’esperienza negli Stati Uniti si è occupata, secondo quanto comunicato da GEDI, di strategie internazionali di licensing per prodotti e marchi, accordi di distribuzione dei contenuti e operazioni di ristrutturazione societaria. Nel suo percorso professionale figura inoltre un incarico da Senior Consultant in TLS – Tax and Legal Services di PwC, dove ha lavorato su operazioni di M&A italiane e transfrontaliere.
Le attività affidate al nuovo General Counsel
La nomina riguarda una funzione che comprende aspetti centrali per le attività di un gruppo editoriale: dalla gestione dei contratti alla tutela dei contenuti e dei marchi, fino alla normativa sui dati e agli adempimenti regolatori. GEDI ha indicato tra gli ambiti di lavoro anche il sostegno alle proprie strategie nel digitale.
“Diamo il benvenuto a Federica Tigani in un momento trasformativo per il nostro Gruppo”, ha dichiarato Mirja Cartia d’Asero, Amministratrice Delegata del Gruppo GEDI. “La sua esperienza pluriennale nel diritto dei media e la sensibilità sui temi legati all’innovazione tecnologica saranno preziose per accompagnare GEDI nelle sfide regolatorie e di governance che il settore editoriale si trova ad affrontare.”
La manager ha già seguito in Hearst l’implementazione del GDPR e l’adozione del Modello Organizzativo e di Gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001. Tra le attività riportate nel comunicato figura anche l’introduzione di strumenti di intelligenza artificiale nell’area Legal & Corporate Affairs.
Gli strumenti sviluppati erano destinati alla compliance contrattuale, al monitoraggio delle norme e al supporto decisionale degli stakeholder interni. Tigani ha inoltre promosso un framework di governance per l’uso etico dell’intelligenza artificiale.
Formazione ed esperienza professionale
La nuova General Counsel è laureata in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha poi conseguito un Master in Diritto delle Nuove Tecnologie e Trasformazione Digitale e un Master in Contrattualistica Internazionale presso Wolters Kluwer.
È abilitata alla professione forense dal 2009. Nel 2017 è stata inserita nella GC Powerlist – Italy Team, elenco dedicato ai professionisti legali in-house, e ha completato l’Hearst In-House Counsel Leadership Program presso la Harvard Law School Executive Education.
Con l’ingresso di Tigani previsto per novembre, GEDI completa il passaggio alla nuova guida della propria funzione legale, chiamata a seguire le attività del gruppo tra editoria, piattaforme digitali, radio, audio e raccolta pubblicitaria.
FAQ
Quando inizierà Federica Tigani in GEDI?
L’incarico di General Counsel del Gruppo GEDI inizierà all’inizio di novembre 2026.
Quali funzioni guiderà Federica Tigani?
Guiderà il dipartimento legale, con competenze su contratti, proprietà intellettuale, data protection e compliance regolatoria.
Da quale azienda proviene Federica Tigani?
Proviene da Hearst, dove è stata Legal & Corporate Affairs Director per Hearst Magazines Italia e Hearst Networks Italia.
Quali temi di intelligenza artificiale ha seguito?
Ha promosso strumenti per compliance contrattuale, monitoraggio regolatorio e supporto decisionale interno, oltre a un framework sull’uso etico dell’AI.
Qual è la fonte di queste informazioni?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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