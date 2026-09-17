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Huawei FreeBuds Neo arrivano in Italia con sconto online di 30 euro

17 Settembre 2026

17 Settembre 2026/Home/INTERNET/Huawei FreeBuds Neo arrivano in Italia con sconto online di 30 euro

La notizia in sintesi

  • Huawei porta in Italia gli auricolari FreeBuds Neo.
  • La cancellazione adattiva del rumore dichiarata raggiunge fino a 30 dB.
  • Il prezzo indicato è di 129 euro.
  • Lo sconto online di 30 euro è valido fino al 25 ottobre.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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HUAWEI Auricolari in-ear FreeBuds Neo, ANC, NearLink, Stellar Silver

Mini Shuttle Case. Forma unica. Una mini custodia curva. Eleganti, minimali e unici. Una silhouette ergonomica che si avvicina al rapporto dorato poggia naturalmente in mano e scivola facilmente in qualsiasi tasca. · Comfort per tutto il giorno. Progettati per una vestibilità naturalmente confortevole, gli auricolari dispongono di un innovativo design che riduce la pressione che ottimizza la struttura in-ear, distribuisce la pressione in modo uniforme e offre un maggiore comfort, supportato da ricerche su 150 profili auricolari e oltre 10.000 campioni globali dell’orecchio · Vestibilità sicura per ogni movimento. Un centro di gravità scientificamente bilanciato mantiene gli auricolari saldamente in posizione. Raffinati attraverso test di movimento simulati, rimangono stabili durante ogni corsa, salto e movimento.

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Huawei ha annunciato il lancio in Italia degli auricolari wireless HUAWEI FreeBuds Neo, disponibili sullo store del produttore e presso i principali rivenditori di elettronica di consumo. Il prezzo comunicato è di 129 euro, con una promozione online che prevede 30 euro di riduzione tramite il codice ACSSNEO30 fino al 25 ottobre.

Il nuovo modello punta su cancellazione attiva del rumore, supporto alla connessione con dispositivi Android, iOS e Windows e possibilità di associare simultaneamente due dispositivi che utilizzano sistemi operativi differenti. La pagina di acquisto delle HUAWEI FreeBuds Neo riporta le informazioni commerciali comunicate dall’azienda.

Cancellazione del rumore e caratteristiche audio

Secondo Huawei, le FreeBuds Neo adottano un sistema di cancellazione del rumore a doppio canale, pensato per intervenire soprattutto sui rumori a media e alta frequenza, come vento e brusio ambientale. La profondità massima di cancellazione dichiarata è pari a 30 dB.

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Gli auricolari impiegano un chip audio di terza generazione e algoritmi adattivi che, secondo quanto riferito dal produttore, rilevano i cambiamenti dell’ambiente in pochi millisecondi e modificano il livello di cancellazione. L’obiettivo indicato è limitare anche la sensazione di pressione nell’orecchio che può accompagnare le variazioni della modalità ANC.

Sul fronte della riproduzione, Huawei dichiara una risposta in frequenza compresa fra 10 Hz e 48 kHz attraverso una nuova unità driver Turbo. Con i dispositivi Huawei, il modello supporta la trasmissione lossless ad alta risoluzione fino a 2,3 Mbps; con altri dispositivi, il bitrate massimo dichiarato è di 990 kbps. È previsto inoltre l’audio spaziale, attraverso algoritmi sviluppati dall’azienda.

Design, peso e gestione da smartwatch

Le FreeBuds Neo saranno proposte nelle colorazioni argento, rosa, bianco e nero. La custodia, denominata Mini Shuttle, ha una forma arrotondata, mentre gli auricolari hanno uno stelo compatto. Ogni singolo auricolare pesa circa 4,8 grammi.

Huawei riferisce di avere progettato la forma degli auricolari sulla base di dati relativi alla conformazione dell’orecchio umano, con l’intento di distribuire la pressione e migliorare la stabilità durante l’uso. L’azienda indica anche simulazioni dedicate alle attività in movimento, senza fornire ulteriori dettagli sui test svolti.

Attraverso l’app HUAWEI Audio Connect su smartwatch, gli utenti possono effettuare il primo abbinamento, modificare le modalità di cancellazione del rumore e gli effetti audio, cercare gli auricolari e controllarne la batteria. Le funzioni sono presentate come alternative all’uso dello smartphone per queste operazioni.

Prezzo, sconto e assistenza

Per gli acquisti sullo store ufficiale, il codice ACSSNEO30 dà diritto a uno sconto di 30 euro fino al 25 ottobre. Huawei include inoltre 12 mesi di HUAWEI Loss Care, servizio che consente la sostituzione di un singolo auricolare smarrito o danneggiato a metà del prezzo di vendita ufficiale.

Le condizioni e le offerte del negozio sono raccolte nella sezione Huawei Store, mentre la pagina dedicata ai coupon indica le iniziative disponibili per gli utenti registrati. La comunicazione ricevuta contiene anche una versione collegata delle offerte dedicate ai coupon.

Per le specifiche commerciali, Huawei rimanda anche alla pagina italiana del proprio sito Consumer Huawei e alla relativa versione di collegamento del sito consumer. Il materiale inviato alla stampa comprende una cartella con il comunicato e una raccolta di immagini.

Nel messaggio di accompagnamento erano presenti anche materiali relativi alla testata, fra cui Assodigitale, la versione web della testata, il sito www.assodigitale.it e il profilo LinkedIn del direttore. I riferimenti alla sede dell’agenzia erano associati alla mappa di Via Morimondo 26 a Milano.

Huawei mantiene inoltre pagine ufficiali su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Il messaggio originale includeva anche un collegamento per la gestione dell’invio.

La documentazione allegata risulta infine accessibile attraverso ulteriori collegamenti alla cartella stampa e alla sua seconda versione. L’arrivo sul mercato italiano amplia quindi l’offerta Huawei nel segmento degli auricolari con cancellazione attiva del rumore e connessione multipoint.

FAQ

Quanto costano le Huawei FreeBuds Neo?

Il prezzo indicato da Huawei per il mercato italiano è di 129 euro.

Fino a quando è valido lo sconto online?

Il codice ACSSNEO30 offre uno sconto di 30 euro sugli acquisti online fino al 25 ottobre.

Quale cancellazione del rumore offrono?

Huawei dichiara una cancellazione adattiva del rumore fino a 30 dB, orientata ai rumori a media e alta frequenza.

Con quali dispositivi funzionano le FreeBuds Neo?

Gli auricolari supportano Android, iOS e Windows, con connessione simultanea a due dispositivi con sistemi operativi diversi.

Qual è la fonte delle informazioni pubblicate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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