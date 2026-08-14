Apple apre a Houston una fabbrica per server AI e Mac mini

14 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Apple apre a Houston un sito produttivo con corsi gratuiti per imprese.

apre a un sito produttivo con corsi gratuiti per imprese. Lo stabilimento assemblerà server AI e produrrà Mac mini entro l’anno.

entro l’anno. Tim Cook affiancato dal segretario al Commercio Howard Lutnick .

affiancato dal segretario al Commercio . L’iniziativa si inserisce negli investimenti produttivi statunitensi annunciati da Apple.

( Riassunto generato con AI)

Apple rafforza la produzione tecnologica negli Stati Uniti

Apple ha inaugurato giovedì a Houston, in Texas, un nuovo centro manifatturiero destinato sia alla formazione gratuita delle imprese sia alla produzione di tecnologia avanzata. All’apertura hanno partecipato l’amministratore delegato Tim Cook e il segretario al Commercio degli Stati Uniti, Howard Lutnick, in una fase rilevante per gli investimenti industriali del gruppo nel Paese.

Nel sito saranno assemblati server per l’intelligenza artificiale di Apple e, più avanti quest’anno, inizierà la produzione dei computer desktop Mac mini. Cook ha dichiarato che l’azienda ha già avviato l’attività produttiva e spedito i primi server AI avanzati, dopo avere investito centinaia di milioni di dollari nella struttura.

L’apertura risponde alla strategia con cui Apple evidenzia le attività realizzate negli Stati Uniti, mentre l’amministrazione di Donald Trump ha sollecitato per anni una maggiore produzione nazionale. Il sito di Houston combina quindi capacità produttiva, formazione e supporto alle imprese, con lezioni dedicate anche all’impiego del machine learning nel controllo qualità.

Server AI, Mac mini e filiera dei componenti

Secondo quanto riportato da CNBC, la struttura di Houston rappresenta un passaggio concreto nell’espansione della presenza industriale di Apple negli Stati Uniti. L’azienda ha precisato che una parte del sito è già impiegata nell’assemblaggio dei server AI, mentre la linea dei Mac mini entrerà in funzione entro la fine dell’anno.

La scelta del Mac mini assume un significato particolare: pur non essendo storicamente il computer più venduto da Apple, il modello ha registrato un rinnovato interesse tra gli appassionati di intelligenza artificiale. In primavera, il programma gratuito OpenClaw ne ha aumentato la domanda, perché il desktop compatto è stato considerato adatto all’esecuzione di agenti AI.

Durante l’inaugurazione, Lutnick ha richiamato l’obiettivo politico di riportare negli Stati Uniti una parte della manifattura tecnologica avanzata. “Per decenni, l’America è stata la grande inventrice della tecnologia mondiale e abbiamo visto quella tecnologia essere costruita ovunque nel mondo”, ha affermato, citando la posizione del presidente Trump.

Cook ha inoltre dichiarato che Apple ha acquistato oltre 20 miliardi di chip dagli Stati Uniti nell’ultimo anno, inclusi 100 milioni di chip provenienti dall’impianto in Arizona di Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.. Apple non ha però indicato l’intenzione di produrre l’iPhone negli Stati Uniti: parte dei dispositivi destinati al mercato americano viene realizzata anche in India e Vietnam.

Il ruolo di Tim Cook dopo il cambio al vertice

L’evento di Houston si colloca nelle ultime settimane di Cook come amministratore delegato di Apple. Dal primo settembre diventerà presidente esecutivo, mentre il dirigente hardware di lungo corso John Ternus assumerà l’incarico di CEO.

Apple ha indicato che Cook continuerà a seguire alcuni aspetti della società, incluso il dialogo con i responsabili politici nel mondo. La presenza accanto a Lutnick può quindi anticipare un ruolo più visibile nei rapporti istituzionali, in un contesto segnato anche dalle possibili tariffe statunitensi.

Il centro di Houston amplia il programma di investimenti industriali annunciato da Apple, che lo scorso agosto aveva quantificato in 600 miliardi di dollari il proprio impegno negli Stati Uniti. Il gruppo aveva già aperto in Michigan un centro con corsi e formazione dedicati alle imprese.

FAQ

Dove ha aperto Apple il nuovo stabilimento?

Sì, il nuovo sito Apple è stato inaugurato a Houston, nello Stato del Texas, con la partecipazione di Tim Cook e Howard Lutnick.

Cosa produrrà il sito Apple di Houston?

Sì, la struttura assembla già server avanzati per l’intelligenza artificiale e inizierà a produrre computer Mac mini entro quest’anno.

Quali corsi offrirà la struttura Apple?

Sì, Apple offrirà corsi gratuiti e formazione alle imprese, inclusi programmi sull’uso del machine learning per il controllo della qualità.

Apple produrrà gli iPhone negli Stati Uniti?

No, Apple non ha annunciato la produzione di iPhone negli Stati Uniti. Ha invece evidenziato componenti, chip e vetro protettivo realizzati nel Paese.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui CNBC.